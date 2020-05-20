過程中為自己的勝利喝采

進行任何新挑戰時，表現有高低起伏是很自然的事。在過程中慶祝勝利非常重要，這樣才能夠對整個過程保持正向，而且正面思考會讓你更有動力繼續下去，而不是怪罪自己。

假設你設定了目標，每餐都吃點綠色蔬菜來增加蔬菜攝取量。通常你都遵循著這個目標，但某天基於某種原因，事情就是無法按照計畫走，讓你那天沒有吃到任何的綠色蔬菜。對於這件事，我們可用兩種方式來看待：

很多人心裡會立刻做出這樣的結論：「啊，我沒有達成我的目標。我失敗了。這實在是太難了。」這往往會陷入更負面的迴圈：「我不夠好，我做不到」，就是這樣的想法讓他們放棄。