過程中為自己的勝利喝采

慶祝自己的勝利
指導與營養
上一次更新：2020年5月20日
Betina Gozo 的建議
轉移焦點，持續激勵自我。
進行任何新挑戰時，表現有高低起伏是很自然的事。在過程中慶祝勝利非常重要，這樣才能夠對整個過程保持正向，而且正面思考會讓你更有動力繼續下去，而不是怪罪自己。
假設你設定了目標，每餐都吃點綠色蔬菜來增加蔬菜攝取量。通常你都遵循著這個目標，但某天基於某種原因，事情就是無法按照計畫走，讓你那天沒有吃到任何的綠色蔬菜。對於這件事，我們可用兩種方式來看待：
很多人心裡會立刻做出這樣的結論：「啊，我沒有達成我的目標。我失敗了。這實在是太難了。」這往往會陷入更負面的迴圈：「我不夠好，我做不到」，就是這樣的想法讓他們放棄。
「在過程中慶祝勝利非常重要，這樣才能夠對整個過程保持正向」
Betina Gozo
要處理這不那麼完美的一天，更正向的方法是專注在你已經達成的部分：「嘿，我昨天每餐都努力攝取綠色蔬菜，而且我明天也會辦到！」或是「一週中有四天每餐都攝取綠色蔬菜，比我過去偶爾才吃沙拉已經好得多了！」
轉換想法，讓自己專注於勝利，而非挫敗。
在過程中獎勵自己達成目標也是不錯的做法，就像真的在慶祝自己努力的成果。一些獎勵的點子如下：
- 照顧自己
好好地泡個澡，放鬆一下款待自己，或是花點時間冥想。
- 購物
買一些可激勵你繼續走上健康之路的東西：一雙新的運動鞋或一個漂亮的沙拉碗。
- 寫日記
在日記中寫下你的成就。對我來說，看到轉化成文字的成就會讓我停下來思考，而且讓我注意到我有多努力去完成某件事。
因此，下次當你又陷入挑剔自己什麼沒做好的負面思考迴圈時，請試著轉換成正向的想法，並為自己已完成的成就喝采。下次當你達成目標時，請停下來好好慶祝自己的勝利！