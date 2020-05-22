成立運動健康董事會
指導與營養
上一次更新：2020年5月22日
Joe Holder 的建議
如何透過願意提供優質協助的支持網絡讓自己邁向成功？
想像一個自己個人專屬的董事會，也就是一群支持你健身和健康目標的人，建議你可以組成一個各有強項的五人小組，讓你在邁向目標的旅程中，能仰賴他們的不同專長。本文將一步步引導你著手建立自己的董事會。
所有上市公司都有自己的董事會，來支持公司的使命並指導公司的進程。
在邁向健身和健康的旅途上，你也可以藉由建立自己個人專屬的董事會來獲得同樣的支持。
道理很簡單：身邊如果圍繞著試圖扯自己後腿的人，成功之路走起來就會比較艱辛。因此，換上那些能鼓勵自己踏上全新路途的人。
我會建議打造一個五人小組，讓自己獲得不同的意見和力量，在整趟旅途中能仰賴不同人的支持。
要非常深思熟慮並專注於所要維持的正向循環。
我們通常會發現，當這個董事會願意幫助你實現目標，而不是含糊其辭或試著動搖你和他們一起做出不明智的決定時，你會更容易達成健康和健身的目標。
花幾分鐘的時間列出你的董事會成員，可以是對營養很有研究的朋友，或是會和你一起做線上運動計畫的同事。
你的腦海一時之間可能很難馬上浮現五個人的名字，因此這個五人小組可以包括專業人士，像是你的醫生．合格營養師或物理治療師．
也可以是住在不同城市，但是當你需要時能鼓勵你做運動或做出健康飲食選擇的人。
召集組成你的董事會，邁向健康和健身的旅程就能有一個支持小組陪伴著你走過每一步。