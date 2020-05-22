想像一個自己個人專屬的董事會，也就是一群支持你健身和健康目標的人，建議你可以組成一個各有強項的五人小組，讓你在邁向目標的旅程中，能仰賴他們的不同專長。本文將一步步引導你著手建立自己的董事會。



所有上市公司都有自己的董事會，來支持公司的使命並指導公司的進程。



在邁向健身和健康的旅途上，你也可以藉由建立自己個人專屬的董事會來獲得同樣的支持。



道理很簡單：身邊如果圍繞著試圖扯自己後腿的人，成功之路走起來就會比較艱辛。因此，換上那些能鼓勵自己踏上全新路途的人。



我會建議打造一個五人小組，讓自己獲得不同的意見和力量，在整趟旅途中能仰賴不同人的支持。