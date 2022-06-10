適合長距離路跑的鞋款

距離路跑鞋款的每個部分會採用不同的精心設計，因應各種步態模式、天候狀況、跑步類型和體重。 馬拉松初跑者與經驗豐富、尋求打破個人紀錄的路跑者，適合的功能特點不一樣。 因此，考量每一個因素，並決定哪些特點對自己最重要，會大有幫助。



較寬的鞋頭設計

許多距離路跑者偏好鞋頭較寬的鞋款，這是因為重踩在地面上一路跑下來，腳掌會變得比較寬。 較寬的鞋頭設計也能促進腳趾和腳掌處的空氣流通，在溫暖的日子裡讓雙足保持涼爽，若是在寒冷的天氣中跑步，也方便穿上較厚的襪子。



穩定的鞋跟杯式結構

在長距離跑步的最後路程，跑步姿勢不再那麼標準的情況並不少見， 而穩定的鞋跟杯式結構可讓你維持良好姿勢。 鞋跟杯式結構要有足夠的深度，才能避免足部滑動， 且腳跟先落地的跑者在這個部位需要加厚的襯墊設計。



中足和前足緩震

可靠的緩震機能有助吸收衝擊力道，當跑步里程開始產生影響時，能讓身體保有舒適回彈的感受。 鞋子的緩震機能可能會配置在不同部位， 例如：中足緩震機能通常對腳掌過度內旋而需要更高穩定性的跑者很有幫助， 以腳掌著地的跑者則建議選擇前足緩震的款式。



一路暢跑不歇需要耐久的緩震機能，並保有靈敏感受。 因此，請尋找採用高科技材質的設計，例如 Nike ZoomX。這種泡棉先前常被用在航太創新上， 現在 Nike ZoomX 中底以此締造 85% 的能量回傳效果 (優於其他 Nike 泡棉)，讓你感受推進力，又不會厚重。



透氣鞋面

多數距離路跑者會選擇柔軟透氣的鞋面。 長跑時雙足可能會出汗，強化空氣流通有助於減少摩擦和起水泡的風險。 然而，如果在非常寒冷或潮濕的天候狀況下進行訓練，可能至少需要一雙鞋面更具防護效果的鞋款，保護雙足不受惡劣天氣影響。 Nike 的 VaporWeave 材質可兩全其美， 不僅超級輕盈，也相當強韌，並兼具防潑水性能。



耐磨外底

長跑時，鞋子的外底會磨損， 而具有防滑鞋紋與出色抓地力的距離路跑鞋，可以應對所有天候狀況。



鞋款重量

最後一點是要考慮鞋子的重量。 身形較輕盈、速度較快，以站上頒獎台為目標的競速跑者，適合穿著比較輕量、緩震機能較少的鞋款，強化活動力並提升速度。 通常這種鞋能提供更優異的貼地感受，造就出色的靈敏度與能量回傳效果。 另一方面，以完成長跑比賽或超越個人紀錄為目標的運動員，為越過終點線挑選鞋款時，強化緩震系統是必備的機能。