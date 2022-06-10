適合長距離路跑的鞋款

哪些鞋款適合長跑？
購買指南
根據自己偏好的貼合度、跑步類型和跑步路面，挑選適合距離路跑的鞋款。
適合距離路跑的鞋款
不論跑步風格或訓練目標為何，都有適合你的鞋款。 請參考這些為不同訓練跑和比賽設計的鞋款。
輕鬆長跑
對任何跑者和任何訓練計畫來說，輕鬆長跑不可少。 輕鬆自在 (或中等強度) 的長跑有助於培養肌力和提升有氧基礎，而且這類跑步能讓你在高強度的跑步後恢復體力。 以下鞋款專為輕鬆順暢的跑步而設計。
路跑
- Nike React Infinity：這個系列的鞋款能讓雙腳在長跑時擁有自在平和的感受， 兼具柔軟緩震效果和高度穩定性，帶來流暢的奔馳體驗。 同時也採用透氣的 Nike Flyknit 鞋面，搭配支撐力十足的 Nike Flywire 技術，以及專為大幅吸收衝擊力道而設計的出色 Nike React 泡棉，讓你在長跑時全程都能舒適暢動。
- Nike Invincible：不出門跑步，就無法達成目標。 這款設計採用輕盈靈敏的 Nike ZoomX 泡棉，提供具有防護效果的緩震機能，並配有能帶來出色抓地力的全掌式鬆餅格紋外底，幫助你認真跑完一定的距離。 在設計上也採用更穩定的鞋面，讓雙足在長征時能保持穩固。
- Nike Miler：這個系列專為每日訓練里程提供穩定性與舒適感。Nike React 緩震機能讓你擁有舒適靈敏的奔馳感受，搖籃形設計為每一步提供完整的三段式支撐。 精簡的鞋面設計可減輕重量，並提供穩固貼合的感受。
越野跑
- Nike Wildhorse：Nike React 緩震機能覆有全橡膠外底，有助於減輕樹根和岩石造成的衝擊力。 鞋面強化透氣效果，並搭配鞋領設計，可避免碎石進入鞋內。
- Nike Pegasus Trail：越野單車風格的 Nike React 外底，能讓你在越野小徑上擁有穩定流暢的奔馳體驗。 全新設計的鞋面採用經典 Pegasus 造型，為全程提供安全穩固又透氣的奔馳感受。
速度跑
混合搭配法特雷克、節奏跑或重複跑等速度跑的訓練計畫，需要有合適的鞋款。 速度練習能改善心血管的健康狀況，有助於長時間維持更快的配速，為比賽日做好準備，甚至創造個人紀錄。
路跑
- Nike Pegasus：這是御風展翼的戰靴， 重組的鞋面採用更柔軟的多層次網布、加大的鞋頭設計，並強化中足鎖定效果，結合彈性十足的 Nike React 泡棉和前足 Zoom Air 氣墊，打造耐久機能。
- Nike Zoom Fly：更疾速的訓練跑締造更出色的比賽表現。 Nike React 中底與碳纖維鞋底墊片提供持久又疾速的奔馳感受，達成這些訓練目標。 鞋面結合如襪般的舒適貼合感，以及橫跨中足的穩固鎖定機能，幫助你達成目標。 出色的能量回傳與耐久性，有助於提高訓練速度與頻率。
越野跑
- Nike Kiger：Kiger 鞋款比 Wildhorse 輕盈，彈力十足。 在穿過越野小徑時，可提供輕量、靈敏又強韌的抓地力，讓你跑出速度感。 Nke React 泡棉與前足 Air Zoom 氣墊兼顧速度與舒適感，在兩者之間取得出色平衡。 多方向凸起設計，即使在需要展現技術的地形上，也能提供優異的穩定性。
比賽日
不論是為完成第一場馬拉松繫上鞋帶，還是以創造個人紀錄為目標，一切訓練最終都是為了比賽日， 而合適的鞋款能在跑步全程幫助你奮力前行。 讓足下的比賽日鞋款隨形貼合，穿上後可以自信暢跑，這一點很重要。
- Nike Vaporfly Next%：讓你在朝著全新個人紀錄前進時，保持涼爽。 透氣沖孔網布鞋面與加大鞋頭設計，讓你在下一次路跑比賽時常保舒適感受。 當然，Nike ZoomX 泡棉結合全掌式充碳鞋底墊片，讓每一步都能有效省力，助你刷新紀錄。
- Nike Alphafly NEXT%：適量的 Nike ZoomX 泡棉與 Zoom Air 雙氣墊帶來驚人的能量回傳效果，讓雙腿長時間保有充沛活力。 Nike AtomKnit 鞋面減輕重量、提高透氣性，而且能有效減少滲水。 足底全掌式碳纖維鞋底墊片，實現推進感受，助你疾飛勁走。
距離路跑鞋款的關鍵特點
距離路跑鞋款的每個部分會採用不同的精心設計，因應各種步態模式、天候狀況、跑步類型和體重。 馬拉松初跑者與經驗豐富、尋求打破個人紀錄的路跑者，適合的功能特點不一樣。 因此，考量每一個因素，並決定哪些特點對自己最重要，會大有幫助。
較寬的鞋頭設計
許多距離路跑者偏好鞋頭較寬的鞋款，這是因為重踩在地面上一路跑下來，腳掌會變得比較寬。 較寬的鞋頭設計也能促進腳趾和腳掌處的空氣流通，在溫暖的日子裡讓雙足保持涼爽，若是在寒冷的天氣中跑步，也方便穿上較厚的襪子。
穩定的鞋跟杯式結構
在長距離跑步的最後路程，跑步姿勢不再那麼標準的情況並不少見， 而穩定的鞋跟杯式結構可讓你維持良好姿勢。 鞋跟杯式結構要有足夠的深度，才能避免足部滑動， 且腳跟先落地的跑者在這個部位需要加厚的襯墊設計。
中足和前足緩震
可靠的緩震機能有助吸收衝擊力道，當跑步里程開始產生影響時，能讓身體保有舒適回彈的感受。 鞋子的緩震機能可能會配置在不同部位， 例如：中足緩震機能通常對腳掌過度內旋而需要更高穩定性的跑者很有幫助， 以腳掌著地的跑者則建議選擇前足緩震的款式。
一路暢跑不歇需要耐久的緩震機能，並保有靈敏感受。 因此，請尋找採用高科技材質的設計，例如 Nike ZoomX。這種泡棉先前常被用在航太創新上， 現在 Nike ZoomX 中底以此締造 85% 的能量回傳效果 (優於其他 Nike 泡棉)，讓你感受推進力，又不會厚重。
透氣鞋面
多數距離路跑者會選擇柔軟透氣的鞋面。 長跑時雙足可能會出汗，強化空氣流通有助於減少摩擦和起水泡的風險。 然而，如果在非常寒冷或潮濕的天候狀況下進行訓練，可能至少需要一雙鞋面更具防護效果的鞋款，保護雙足不受惡劣天氣影響。 Nike 的 VaporWeave 材質可兩全其美， 不僅超級輕盈，也相當強韌，並兼具防潑水性能。
耐磨外底
長跑時，鞋子的外底會磨損， 而具有防滑鞋紋與出色抓地力的距離路跑鞋，可以應對所有天候狀況。
鞋款重量
最後一點是要考慮鞋子的重量。 身形較輕盈、速度較快，以站上頒獎台為目標的競速跑者，適合穿著比較輕量、緩震機能較少的鞋款，強化活動力並提升速度。 通常這種鞋能提供更優異的貼地感受，造就出色的靈敏度與能量回傳效果。 另一方面，以完成長跑比賽或超越個人紀錄為目標的運動員，為越過終點線挑選鞋款時，強化緩震系統是必備的機能。
距離路跑鞋款常見問題
距離路跑鞋款的尺寸大小，應該和日常鞋款或裝扮鞋款一樣嗎？
每位跑者都有自己喜好的跑鞋貼合度與著感， 有些跑者會考慮到雙足因長跑腫脹，而選擇大半號的尺寸； 有些跑者則喜歡如襪般的貼合感受。 你屬於哪一種？ 任何讓你感到舒服的貼合度就是好選擇。確定理想貼合度的方法只有一個，就是穿上鞋子出門跑一跑。
比賽時應該穿著訓練鞋嗎？
跑者為不同跑步類型準備多雙鞋的情況很常見， 大多時候跑步都會穿訓練鞋，這類鞋款通常比較重一點，能提供更多的緩震效果，吸收衝擊力道，讓雙腿在跑步時更輕鬆。 相比之下，競速鞋著重機能表現與速度，像是能量回傳效果、輕量的鞋面設計，以及為每一步提供推進力。 請記得穿上比賽日的鞋款快速跑幾趟，讓鞋子隨形貼合，確保有合適的貼合度與著感。
如何知道距離路跑鞋已經磨壞？
有幾個方法可以判斷鞋子是否已經磨壞， 首先請檢查鞋紋。 如果紋路已經磨損 (即使只有外底幾個地方)，就該添購新鞋了； 如果注意到中底變得比較平，或是訓練後感到疼痛，這代表鞋子可能已經磨壞了。
買到不合適的距離路跑鞋怎麼辦？
為長跑找到理想鞋款很重要，你的訓練計畫和比賽日表現都要仰賴這雙鞋子。 透過長跑測試鞋子是唯一的方法，因此 Nike 提供 60 天試用期， 讓你穿上鞋子實際跑步測試， 不喜歡就退貨。 鞋子適不適合，跑個幾公里就知道！
如果對 Nike 跑鞋還有其他問題，請透過 Nike 應用程式聯繫 Nike 專家。