哪雙 Nike 籃球鞋比較適合你？

前鋒與中鋒

足踝支撐力和穩定性對前場球員很重要，搶籃板球或是爆發力量衝向籃框在第一時間把球補進時，需要穩固的基礎。 適切的支撐力能讓雙足和腳踝保持穩固鎖定，讓你可以做出快速的側向動作和不斷的垂直跳躍。

Nike 的 Air Zoom 技術能助你締造爆發力表現，讓你整場比賽都能保有舒適感受。 Nike Zion 是 Zion Williamson 系列的第一雙鞋款，採用低調設計，展現出他的運動協調性與爆發力。

Nike Max Air 讓雙腿一直到比賽第四節都能常保充沛活力，助你締造更出色的個人表現，並協助團隊贏得勝利。 Nike Air Zoom G.T. Run 這類運動鞋款，在 React 中底上方配置 React 鞋床，前足配有 Zoom Air，提供衝擊吸收力與靈敏奔馳感受。

Jordan' Why Not?' 系列證明了速度是場上最重要的因素。 前足雙層 Zoom Air 氣墊，提供靈敏緩震機能，助你進一步駕馭自己的速度，改變賽局。

後衛

急停跳投或是在擋拆掩護中切入上籃時，高度的抓地力和止滑力是這些犀利的瞬間切入動作不可少的機能。 各種不同的抓地力紋路，讓這些鞋款可有效防止你在場上滑倒。

Nike Cosmic 系列讓垃圾在場上變成有用的好物。 這個系列採用的 Air Zoom Strobel 氣墊含再生材質，為運球提供高效加速度。 對地球友善，對敵隊不留情。

Nike Air Zoom 低筒籃球鞋專為在場上善用球技創造空間並讓對手沒有空檔的球員而打造。 這個輕量鞋款可減少地面接觸，提供穩定性和掌控力。

Nike Kyrie 外底採用最新技術，提供 360 度全方位抓地力，並配有圓弧形 Nike Zoom Air 氣墊，締造靈敏起步。

全方位球員

在現今的比賽中，後衛和前鋒的區別正在消失。 從 LeBron James 精心策畫進攻，到 Giannis Antetokounmpo 帶領快攻，新世代球員需要樣樣都行的鞋款：均衡的支撐力、全方位抓地力，具備能量回傳效果又不增加非必要的重量。

Nike LeBron 鞋款專為速度和爆發力而生。 採用全掌式 Zoom Air 氣墊，鞋跟處配置 Max Air，可吸收衝擊力道並帶來能量回傳效果。 KnitPosite 2.0 鞋面提供穩固貼合感，讓你自信暢動。

上籃的方法不只一種，Zoom Freak 系列正是為此而生。 因此，這個鞋款的外側中底採用 TPU 鞋底墊片，提供更出色的側向活動力和控制力。 當你來到籃下，前足 Zoom Air 氣墊能為爆發式動作提供大量能量回傳效果。

許多 Nike KD 籃球鞋都具有耐久鞋面，採用極少材質，讓你越穿越舒適。 全掌式 Zoom Air 緩震系統提供能量回傳效果，讓移動充滿爆發力，又不會增加重量。