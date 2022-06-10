哪雙 Nike 籃球鞋比較適合你？

哪些是優異的 Nike 籃球鞋？
購買指南
不論是參加當地小型聯賽還是 NBA 冠軍賽，都請尋找適合自己球風和比賽的鞋款。
籃球是一項需要持續動作和不斷反應的比賽。 你隨時都要做出爆發性的動作，藉此突破防線或是跑到傳球路線，阻斷關鍵傳球。 理想的籃球鞋需要適當地結合支撐力、舒適度、緩震機能與抓地力。
從防守專家到指揮全場的控球後衛，不論是參加當地小型聯賽還是 NBA 冠軍賽，我們都為你備好鞋款，幫助你在場上盡情發揮。
每個位置適合穿著的籃球鞋
前鋒與中鋒
足踝支撐力和穩定性對前場球員很重要，搶籃板球或是爆發力量衝向籃框在第一時間把球補進時，需要穩固的基礎。 適切的支撐力能讓雙足和腳踝保持穩固鎖定，讓你可以做出快速的側向動作和不斷的垂直跳躍。
- Nike 的 Air Zoom 技術能助你締造爆發力表現，讓你整場比賽都能保有舒適感受。 Nike Zion 是 Zion Williamson 系列的第一雙鞋款，採用低調設計，展現出他的運動協調性與爆發力。
- Nike Max Air 讓雙腿一直到比賽第四節都能常保充沛活力，助你締造更出色的個人表現，並協助團隊贏得勝利。 Nike Air Zoom G.T. Run 這類運動鞋款，在 React 中底上方配置 React 鞋床，前足配有 Zoom Air，提供衝擊吸收力與靈敏奔馳感受。
- Jordan' Why Not?' 系列證明了速度是場上最重要的因素。 前足雙層 Zoom Air 氣墊，提供靈敏緩震機能，助你進一步駕馭自己的速度，改變賽局。
後衛
急停跳投或是在擋拆掩護中切入上籃時，高度的抓地力和止滑力是這些犀利的瞬間切入動作不可少的機能。 各種不同的抓地力紋路，讓這些鞋款可有效防止你在場上滑倒。
- Nike Cosmic 系列讓垃圾在場上變成有用的好物。 這個系列採用的 Air Zoom Strobel 氣墊含再生材質，為運球提供高效加速度。 對地球友善，對敵隊不留情。
- Nike Air Zoom 低筒籃球鞋專為在場上善用球技創造空間並讓對手沒有空檔的球員而打造。 這個輕量鞋款可減少地面接觸，提供穩定性和掌控力。
- Nike Kyrie 外底採用最新技術，提供 360 度全方位抓地力，並配有圓弧形 Nike Zoom Air 氣墊，締造靈敏起步。
全方位球員
在現今的比賽中，後衛和前鋒的區別正在消失。 從 LeBron James 精心策畫進攻，到 Giannis Antetokounmpo 帶領快攻，新世代球員需要樣樣都行的鞋款：均衡的支撐力、全方位抓地力，具備能量回傳效果又不增加非必要的重量。
- Nike LeBron 鞋款專為速度和爆發力而生。 採用全掌式 Zoom Air 氣墊，鞋跟處配置 Max Air，可吸收衝擊力道並帶來能量回傳效果。 KnitPosite 2.0 鞋面提供穩固貼合感，讓你自信暢動。
- 上籃的方法不只一種，Zoom Freak 系列正是為此而生。 因此，這個鞋款的外側中底採用 TPU 鞋底墊片，提供更出色的側向活動力和控制力。 當你來到籃下，前足 Zoom Air 氣墊能為爆發式動作提供大量能量回傳效果。
- 許多 Nike KD 籃球鞋都具有耐久鞋面，採用極少材質，讓你越穿越舒適。 全掌式 Zoom Air 緩震系統提供能量回傳效果，讓移動充滿爆發力，又不會增加重量。
- Nike PG 低筒鞋款以採用交疊設計的舒適鞋面，為場上提供支撐力和敏捷度。 全掌式 Air Zoom 氣墊配置在鞋面，讓雙腿長保充沛活力。
按球員選擇合適的鞋款
所有 Nike 籃球鞋都是專為讓你全面發揮表現而設計，但如果希望鞋子能專為特定球風或位置而打造，可選擇自己所景仰的指標性運動員穿著的鞋款。 每一位運動員的鞋款都經過精心設計和打造，與他們的特定球風和位置相輔相成。
Lebron James，前鋒
LeBron 的鞋款專為爆發力和速度而生，具有出色的 Nike Air 緩震機能。 LeBron 自己為此做出最佳詮釋：「我熱愛 Air。」
Kevin Durant，前鋒
Kevin 的球風需要能締造疾速動作的輕量、百變、靈敏鞋款。 而且一如 KD 的喜好，這個款式隨形貼合，越穿越舒適。
Giannis Antetokounmpo，前鋒
Giannis 的鞋款配置超靈敏緩震系統和前足穩固鎖定機能，專為爆發力、速度和怪物等級的步法而設計。
Kyrie Irving，後衛
Kyrie 的鞋款專為他變幻莫測的球風而設計，從快速切入到急停都能發揮出色表現。
Paul George，前鋒
Paul 偏好輕量、柔軟又彈力十足的鞋款，適合攻守俱佳，而且每一場比賽都全力以赴的全方位球員。
籃球鞋的結構
選擇鞋款前，應先瞭解籃球鞋的主要構成組件。 籃球運動鞋款有三個需要密切注意的主要部分，要留意自己的體型、位置和球風。
鞋面
籃球鞋的鞋面部分有助於為腳踝提供支撐，尤其是在多向性移動和快速切入時。 此外，也能提供衝擊防護效果。 鞋面提供三種剪裁高度：高筒、低筒與中筒 (或中筒剪裁)。
- 高筒款式能增強腳踝支撐力和穩定性，但也是三種鞋面類型中重量最重的款式。 容易受傷的球員能體會到高筒鞋領與襯墊設計的美好。 中鋒和大前鋒等身材較高大而且比較強悍的球員，可能會選擇高筒鞋款，擁有更舒適的感受。 樂於享受傳統籃球風格的球員可能會偏好經典高筒運動鞋，像是 Nike Air Force 或 Converse Chuck Taylor 款式。
- 低筒款式的腳踝支撐力最少，但是能讓你締造卓越的敏捷度和飆出速度。 低筒鞋款輕盈有彈性，很適合後衛和小前鋒穿著。 想要尋找能助你騰飛的鞋款，可以從一系列 Air Jordan 款式中選擇。
- 中筒剪裁或中筒款式很適合全方位球員，因為這些鞋款提供介於高筒和低筒之間中等高度的優質設計。 中筒鞋款比高筒設計更具彈性，因為鞋面直接位於腳踝底部，讓關節更具活動力，因此可以同時保有敏捷反應和穩固鎖定的感受。 此外，在重量上也比高筒款式輕盈，但比低筒款式稍微重一些。
《American Academy of Podiatric Sports Medicine》(AAPSM) 指出，在例行比賽中，68% 的 NBA 球員穿著高筒鞋款，15% 穿著中筒鞋款，10% 穿著低筒籃球鞋。 AAPSM 建議球員選擇適合自己的鞋款。
扣合系統是鞋面另一個重要的功能特點。 鞋帶是最常見的設計，但你可能會發現混合式的系統設計能提供更穩固的著感。 例如，一些 Nike Zoom Freak 型號採用塑模魔鬼氈束帶，可包覆下半部鞋帶，避免足部在鞋內晃動。
中底
籃球鞋的中底位於鞋子中間部位，能提供緩震效果與舒適著感，有助於減少疲勞和身體壓力。 中底不僅要靈活有彈性，也必須堅固，在比賽時可吸收足部所承受的衝擊力道。 可以尋找鏤空的泡棉設計，這不僅可減輕重量，也能提供優異的靈敏度。 鞋子外側的功能特點可以派上用場，例如 Nike Zoom Freak 的中底外側配有輕盈耐久的外部 TPU 穩底片。 可在進行快速側移的變向動作時，讓足部穩固定位在鞋床上。
外底
外底 (在鞋子最外側的底面) 有助於提供出色的多向性抓地力、止滑力與平衡感。 寬大平坦並採用溝紋與脊狀凸起設計的外底，在變換方向、轉身或跳躍時，可有效防止滑倒。 你也會發現在 Nike Kyrie 運動鞋等鞋款上，外底有橡膠向上包覆足部內側，可在足部施力至邊緣時提供卓越抓地力。
籃球鞋的貼合度與耐久性
籃球鞋無法長長久久， 必須定期更換。 AAPSM 建議，如果在籃球賽季期間定期出場比賽，請每月更換鞋款，減少受傷的機率。
多數籃球鞋的外底都是專為在室內球場使用而打造。 那麼，哪些是適合戶外球場的籃球鞋？ 多數鞋款都相當實穿，能經得起室外實測，但戶外籃球場會增加外底橡膠的磨損程度，因此會需要能提供高度抓地力的耐久鞋款。 而且戶外使用的鞋款必須有更高的更換頻率。
最後，搜尋理想鞋款時，請務必花時間測量足部，找到合適的貼合度。 鞋子過大，足部會滑動，這會降低穩定性和速度。 鞋子太小，可能會長水泡、長繭，降低舒適度。 想知道鞋款是否有合適的貼合度，並適合自己的球風，方法只有一個：測試看看。
Nike 提供 60 天的試用期。 不妨把鞋款帶回家，喜歡的話就留下鞋子。 如果不適合，不論理由為何，不管穿著上場多少次，只要在 60 天內退回鞋款即可。 而且請記得，Nike 會員可享免運費服務。