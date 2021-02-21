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運動員食譜：Tatyana McFadden 挑戰俄羅斯捲餅

大廚 Kia Damon 簡單的料理沒有花費太多烹飪時間，就讓在聖彼得堡出生的美國田徑明星想起許久過往時光。

「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。

不論是在跑道上還是日常生活中，Tatyana McFadden 從不放慢腳步。年僅 15 歲時，她就為了爭取身障運動員的出賽權，帶頭打法律戰。她連續五年，年年贏得馬拉松比賽，也是殘奧會金牌贏家常客，累積的成果得用行李袋裝起來。簡而言之，她沒有太多時間做料理。因此，當她告訴大廚 Kia Damon 她很懷念俄羅斯家鄉味時，Kia 知道，是時候發想出一些快速、簡單、散發辣根味道的料理。本集「運動員食譜」，Kia 兩三下就做好捲餅，箇中俄羅斯滋味讓 Tatyana 想起老家鄉，簡單的作法也讓大家有時間能聊聊 Tatyana 的人生故事。也就是說，我們能聽到關於冰淇淋甜湯的那些事、認識同樣是運動員的 Tatyana 妹妹，並瞭解十幾歲的青少年能如何改變世界 (是的，沒錯！)。觀賞上方影片、試試下方食譜，動起手來做料理。

運動員食譜：Tatyana McFadden 的俄羅斯捲餅醬料

俄羅斯主題捲餅四人份食材

  • 胺基酸醬油 1 杯
  • 板豆腐 16 盎司包裝 1 份，切塊
  • 白地瓜 2 根，切丁
  • 橄欖油 ½ 杯
  • 猶太鹽
  • 現磨黑胡椒
  • 中東芝麻醬 ¼ 杯
  • 蜂蜜 2 大匙
  • 辣根醬 1½ 茶匙
  • 辣味芥末 1 茶匙
  • 香蒜粉 ½ 茶匙
  • 檸檬皮屑 1 大匙
  • 檸檬汁 2 茶匙
  • 植物油 3 大匙
  • 無麩質捲餅皮 4 份
  • 綠葉蔬菜 2 杯
  • 綠葉甘藍切絲 1 杯
  • 小黃瓜切絲 ½ 杯

工具

  • 銳利的刀子
  • 砧板
  • 料理碗
  • 烤盤
  • 烘焙紙
  • 攪拌器
  • 平底鍋

作法

將烤箱預熱到 375 度。拿一個中碗，將胺基酸醬油和 1 杯水混合，放進板豆腐醃 20 分鐘。

醃板豆腐的同時，拿一個大碗，用橄欖油拌一下白地瓜，並用鹽和胡椒調味。在烤盤上鋪好烘焙紙，將白地瓜分散放到烤盤上，烤 30 分鐘。

在小碗中放入中東芝麻醬、蜂蜜、辣根醬、辣味芥末、香蒜粉、檸檬皮屑、檸檬汁和 1 大匙的水，攪拌直到完全混合在一起並呈現乳霜狀，稀稠度要讓混合物可以倒得出來，需要的話就再加一點水。

在平底鍋裡用中大火熱植物油，然後加入醃製過的豆腐，每一面煮大約 5 分鐘。要煮到豆腐開始變金黃色，每一面都呈現焦色。

白地瓜烤好後，鋪好餅皮，疊放上綠葉蔬菜、甘藍菜、小黃瓜、豆腐和地瓜，淋上中東芝麻辣根醬。可以像墨西哥捲餅一樣，將餅皮左右兩邊包好，把底部向上捲起，讓餡料包在裡頭，緊緊地捲起包好。也可以像塔可餅一樣對摺起來就好。

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