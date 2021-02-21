運動員食譜：Tatyana McFadden 的俄羅斯捲餅醬料

作法

將烤箱預熱到 375 度。拿一個中碗，將胺基酸醬油和 1 杯水混合，放進板豆腐醃 20 分鐘。

醃板豆腐的同時，拿一個大碗，用橄欖油拌一下白地瓜，並用鹽和胡椒調味。在烤盤上鋪好烘焙紙，將白地瓜分散放到烤盤上，烤 30 分鐘。

在小碗中放入中東芝麻醬、蜂蜜、辣根醬、辣味芥末、香蒜粉、檸檬皮屑、檸檬汁和 1 大匙的水，攪拌直到完全混合在一起並呈現乳霜狀，稀稠度要讓混合物可以倒得出來，需要的話就再加一點水。

在平底鍋裡用中大火熱植物油，然後加入醃製過的豆腐，每一面煮大約 5 分鐘。要煮到豆腐開始變金黃色，每一面都呈現焦色。

白地瓜烤好後，鋪好餅皮，疊放上綠葉蔬菜、甘藍菜、小黃瓜、豆腐和地瓜，淋上中東芝麻辣根醬。可以像墨西哥捲餅一樣，將餅皮左右兩邊包好，把底部向上捲起，讓餡料包在裡頭，緊緊地捲起包好。也可以像塔可餅一樣對摺起來就好。