運動員食譜：Ibtihaj Muhammad 的玩轉夏卡蘇卡番茄水波蛋

當這位國際綜合型體育大賽擊劍選手對最喜歡的地方湧起懷念之情時，Kia Damon 主廚教她如何在家料理混搭的摩洛哥風味。
「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。
2016 年，美國隊擊劍選手 Ibtihaj Muhammad 成為第一位在國際綜合型體育大賽中贏得獎牌的美國穆斯林女性。她並不知道一位名叫 Kia Damon 的年輕女性正看著這一幕，心中同時湧現難以言喻的感受：這個畫面中，一位持劍奮戰、充滿鬥志與力量的黑人女性就站在頒獎台上。時間快轉進入 2020 年，現在已經成為布魯克林明星主廚的 Kia，回過頭來啟發 Ibti。這一集「運動員食譜」，Kia 從這位擊劍選手的摩洛哥行旅中獲得靈感，創變出一道一點也不傳統的夏卡蘇卡番茄水波蛋，超級美味且富含蔬菜。很快地，她們兩位回想起家庭料理，熱烈討論著打蛋技巧，還隨興拉起票來。觀看上方節目，參考下方食譜，一起動手做料理。
玩轉夏卡蘇卡番茄水波蛋
四到五人份食材
工具
作法
將烤箱預熱至 400 度。在大平底鍋中放入 2 大匙芥花油，開中火熱油。加入洋蔥炒 6 分鐘。加入青椒再拌炒 4 分鐘。接著加入櫛瓜與黃櫛瓜，再繼續炒 5 分鐘。用鹽巴和胡椒調味。拌入墨西哥綠番茄，視需要加入油和鹽巴，並將火轉大煮到快滾。
墨西哥綠番茄煮爛後，加入大蒜和聖納羅辣椒炒 2 分鐘。加入香菜粉、小茴香粉和煙燻紅椒粉，煮到散發出香味。把火轉小，加入甜菜，視需要再加點油。關火，並加入重鮮奶油攪拌。用鹽巴調味。
用湯匙背面壓出 5 個凹洞，把雞蛋打進凹洞裡。將鍋子放進烤箱烤 4 到 7 分鐘，或烤到蛋白凝固、蛋黃烤出太陽蛋的模樣為止。將口袋餅放入烤箱底部的烤架上烤一烤。從烤箱中取出口袋餅和夏卡蘇卡番茄水波蛋。上桌前，將雞蛋和醬汁挖出來放到盤子上，撒上香芹末、薄荷葉和菲達起司。搭配酪梨切片和烤過的三角形口袋餅一起享用。