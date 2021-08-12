家族根源驅使運動員兼模特兒 Amira Natanne 追尋自己的夢想

家族根源驅使 Amira 重新定義未來
文化
23 歲的運動員兼模特兒如何追逐她對教育和大城市的夢想，成為第一代大學畢業生。
「叫我第一名」是表揚人們在運動與生活中開創新天地的系列。
「當人們問我來自哪裡，我回答：『無人知曉的杳無人煙之處』。」
更確切地說，Amira Natanne 說的 (某種程度上也是在開玩笑) 是路易斯安那州的拉徹，一座位於新奧爾良和巴頓魯治之間的工業小鎮。這名 23 歲的模特兒兼畢業不久的大學畢業生說：「你必須要離開公路才能抵達，而且那裡的人幾乎都互相認識，或彼此間有關係。」
拉徹或許是個小鎮，但也是讓 Amira 下定決心探索更大世界的起點。 她是第一代的大學畢業生。她的學位，以及她在紐約市的生活，是她離開拉徹實現的部分夢想，而她除了追求生物倫理學的更高教育以外，現在也追求其他的工作機會。她坐在位於布魯克林的布希維克區公寓裡，離家 1500 英哩，思考自己這一路以來走了多遠。
Amira 在拉徹有深遠的根源。
她的曾祖父在此成家立業，是最早在這個地區經營醫療服務，而且有一段時間也是唯一的醫療服務業者。在長大成人的過程中，每每有人聽到她的姓，就經常會有人提起她的曾祖父如何挽救他們親人生命的故事。她說：「不論採用哪種交通方式，我們這裡都距離市區45 分鐘的路程，因此是我的家族在照料這整個地區。」
她的大家庭也對她的教育形塑帶來正面影響。 她回憶過去：「誰剛好在我身邊，誰就會照顧我。」而大家總是會驅策她去創造並確定自己的路。Amira 說：「從不會有人對我說：『噢，你是女孩，你不能做這個。』比較像是「你最好循序漸進，而且無論如何都要照顧好自己。不要讓別人的想法影響你的整體結果。」
「從不會有人對我說：『噢，你是女孩，
你不能做這個。」比較像是「你最好循序漸進，而且無論如何都要照顧好自己。」
因此，Amira 決定自己要再更循序漸進一點。 她說：「我知道自己不想在這裡 (拉徹) 住一輩子。這是個你去上高中，然後就和高中的戀人結婚，兩人同居在一起，生養小孩，然後他在工廠工作，你們會在 22 歲買房子的地方。」
Amira 不想這樣，她決心到紐約念大學。
有四年的時間，她讓自己盡可能參與拉徹高中必須提供的幾乎所有課外活動，包括步槍射擊俱樂部、撐竿跳，以及無數的榮譽協會和健力隊。她記得：「我那時很愛健力，愛死了。我並不擅長健力，但那個團隊本身真的很棒。他們好像拿下了 10 次的州冠軍。有一些大人物在裡面，我並不是大人物之一，但我也貢獻了一己之力。」
在寄出許多的大學申請書，並
於 2015 年收到紐約大學的錄取信後，Amira 和其他同學從路易斯安那搭飛機到紐約市展開新的篇章。
她說：「我遇到的許多人都是第一代，知道這點讓我感到寬慰，也讓整件事變得比較容易。」
離開拉徹為她開啟了許多新的體驗。例如，她和一間經紀公司簽約，並出現在紐約時裝週的伸展台以及幾個廣告活動上。 Amira 的舉動也喚醒了她想及早探索這個世界的渴望。她說：「這證明了我有能力去做我想做的事。 我已經得知在有需要時，我是獨立的、可以適應都市生活，而且有魅力的，並能適時展現強硬態度。」事實上，她已輕鬆完成到印尼、墨西哥和英國等遙遠目的地的單人旅行。
如今，Amira 正在思索她的下一步，以及要如何更有規劃地過生活，其中也包括她和運動的關係。
儘管有時會想念參與正規運動團體的時光，但她的運動練習也有助她保持實際的心態。她會在家做一點舉重、走很遠的路，而且即將開始 30 天的瑜伽挑戰。而且即使自稱缺乏耐心，她正試圖加入冥想。
受到祖父所啟發，她的大學課程作業是探索內科醫學，以及內科對性別與種族弱勢族群的影響。 她急欲翻轉黑人女性在分娩時的高死亡率，而且始終考慮將這樣的幹勁用於考取陪產員認證，希望能在生產的前中後為母親們提供支持。而這也是觸及她痛處的重大領域。Amira 說：「我的母親有五個孩子，有四次是剖腹產。」
她以為自己會移居紐約是因為她的好奇心、不斷想問問題，以及想做點什麼的動力，但這一切都有跡可循。這是來自她家族的遺傳。 Amira 說：「我從他們身上學到的，就是成為社群的照護者。我的家族照料著這個社群。」
文字：Lakin Starling
攝影：Courtney Sofiah Yates
影片：Sara McDowell、Amira Natanne
撰寫時間：2020 年 9 月