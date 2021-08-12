家族根源驅使運動員兼模特兒 Amira Natanne 追尋自己的夢想

如今，Amira 正在思索她的下一步，以及要如何更有規劃地過生活，其中也包括她和運動的關係。 儘管有時會想念參與正規運動團體的時光，但她的運動練習也有助她保持實際的心態。她會在家做一點舉重、走很遠的路，而且即將開始 30 天的瑜伽挑戰。而且即使自稱缺乏耐心，她正試圖加入冥想。



受到祖父所啟發，她的大學課程作業是探索內科醫學，以及內科對性別與種族弱勢族群的影響。 她急欲翻轉黑人女性在分娩時的高死亡率，而且始終考慮將這樣的幹勁用於考取陪產員認證，希望能在生產的前中後為母親們提供支持。而這也是觸及她痛處的重大領域。Amira 說：「我的母親有五個孩子，有四次是剖腹產。」



她以為自己會移居紐約是因為她的好奇心、不斷想問問題，以及想做點什麼的動力，但這一切都有跡可循。這是來自她家族的遺傳。 Amira 說：「我從他們身上學到的，就是成為社群的照護者。我的家族照料著這個社群。」