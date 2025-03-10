Nike Air Max Day 2025：隆重介紹 Air Max Dn8

寫下美好記憶的，不只是鞋款本身， 更在於鞋款所承載的故事。

Air Max Day 頌揚美好回憶、珍貴時光，以及定義各個世代的經典風格。 自 2014 年起，這一天就是為了紀念 Air Max 對鞋款愛好者人生的正面影響力。 Nike 幾乎每一年都會推出革新設計，秉持同樣的經典傳承，推動 Air Max 邁向未來。

2025 年眾所矚目的焦點就是 Air Max Dn8。 不論是重溫外出遊玩難忘的夜晚，還是創造珍貴的新記憶，Air Max Dn8 陪你一起寫下每一次美好的體驗。