Nike Air Max Day 2025：隆重介紹 Air Max Dn8
產品新聞
深入瞭解 Air Max 系列最新鞋款，歡慶 Air Max Day。
重點資訊
- 3 月 26 日 Air Max Day 是 Nike Air 一年一度的慶祝活動。
- 為歡慶 Air Max Day 2025，Nike 推出 Air 技術的未來創新之作 Air Max Dn8。
- Nike Air Max Dn8 將於 2025 年 3 月 6 日在 nike.com 和 Nike 零售門市推出成人和青少年尺寸，全新配色也將於 3 月 26 日上市。
- Nike Air Max Dn8 將提供所有年齡層的尺寸 (參見下方詳細資訊)。
舒適好穿，美好回憶
寫下美好記憶的，不只是鞋款本身， 更在於鞋款所承載的故事。
Air Max Day 頌揚美好回憶、珍貴時光，以及定義各個世代的經典風格。 自 2014 年起，這一天就是為了紀念 Air Max 對鞋款愛好者人生的正面影響力。 Nike 幾乎每一年都會推出革新設計，秉持同樣的經典傳承，推動 Air Max 邁向未來。
2025 年眾所矚目的焦點就是 Air Max Dn8。 不論是重溫外出遊玩難忘的夜晚，還是創造珍貴的新記憶，Air Max Dn8 陪你一起寫下每一次美好的體驗。
Nike 創新者秉持以下理念，著手設計新一代 Air Max：打造機能卓越且舒適好穿的鞋款，讓你次次都能發揮個人最佳表現。
穿上 Dn8，街道對面的隊友，一眼就能看見你到來；初次約會時，也能為風采加分，讓你自信赴約；深夜搭乘捷運回家時，這雙鞋款更是吸睛的焦點。 Dn8 採用明亮活潑的色調和可見式 Air 氣囊，不論一眼先看到的是側邊還是鞋底，都能牢牢抓住你的目光。
男款 Sportswear 首席設計師 Jonathan Kosenick 表示：「我們一直在思考經典 Air Max 熱銷款式如此出眾的原因，讓你可以輕鬆上腳，即刻出發，而且不論應對什麼樣的日常挑戰，這雙鞋款都能發揮超乎預期的卓越表現。」
Dn8 不僅向過去致敬，也為新世代創造美好回憶。 Dn8 向夜生活的鮮明活力、都會環境和自我表達汲取靈感，採用搶眼色彩與設計，體現當今文化。
鞋身側面一路往下延伸的斜線設計，讓人聯想到驚嘆號，每一個 Air 氣囊 (這雙鞋款的關鍵創新設計) 看起來就像是驚嘆號底下的那個點。 每一道正斜線都充滿動感，展現出速度感和推進力的視覺語言張力，象徵鞋款所能締造的動態靈活感受。 搶眼的霓虹色調與活力四射的裝飾，讓人聯想起俱樂部的炫彩燈光。
自問世以來，Air Max 及其動態色調為穿上這雙鞋款的各個世代寫下風格的定義，藉此頌揚個人風格的強大力量。 不論是隨興穿搭還是盛裝打扮，Dn8 和你一起大膽前行、自信無畏地亮相。 2025 年春季，Dn8 將陸續推出 14 款配色，讓你選擇最適合展現自我的色彩。
Nike 對創新堅持不懈的追求，正是 Dn8 的設計理念。 Air Max 以卓越機能起家，一如早年 Air Max 廣告所說的「持久緩震不停歇」，締造出這美好體驗，一路薪火相傳。 雙壓 Air 氣墊採用 8 根管柱，帶來靈敏回彈感受，讓你怎麼動都舒適。
「這雙鞋款的腳感更加彈力十足，提供 Nike 機能鞋款的出色體驗，讓人每天都想穿。」
Jon Kosenick
Nike 男款 Sportswear 首席設計師
你的故事，從此展開
數十年來，Air Max 不斷改寫規則，將機能運動鞋打造成文化經典。 Dn8 承襲這樣的傳統，打造個人專屬風格。 這不只是一雙運動鞋， 更是生活的一部分， 和你一起締造精彩與榮耀時刻。
現在，就看你要穿著這雙鞋款去哪大展身手。 更重要的是，這款設計會伴著你締造什麼樣的精彩事蹟。
Air Max Day 最後要點
Air Max 於 1987 年正式推出，已成為機能和文化創新的象徵。 Air Max 1 向巴黎龐畢度中心汲取靈感，打造可見式 Air 氣墊，革新造型與質感，為數十年的實驗創新揭開序幕，重新定義運動鞋的風貌。 Air Max Dn8 延續此傳統，突破極限，並體現 Air 的 DNA。
Air Max Dn8 已於 2025 年 2 月 6 日透過 SNKRS 推出活力粉配色，首款一般配色於 2025 年 3 月 6 日在 nike.com 全球發售。 其他男款、女款和兒童款配色將在後續幾週推出。
Nike Air Max Dn8 採用新一代技術，締造非凡舒適感受，帶來能創造珍貴回憶的鞋款，不僅續寫 Air Max 傳奇事蹟，更引領 Air Max 邁向未來。