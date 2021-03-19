大輸特輸後如何東山再起

所以我正面迎戰，希望她當天吃盡苦頭，而我笑容滿面。結果並非如此，我沒有贏得比賽。但管他的，在一大群觀眾面前對抗強勁的對手，打輸球賽的結果比起活在放棄出賽的懊悔中還要來得圓滿。你知道嗎？隔年我捲土重來，再度拿下冠軍 (那位天才型選手畢業了)。



另一個幫助我將失敗轉念為成功的方法就是，單純地尊重失敗的那一刻，感受痛苦，然後放下。退休後再來回首往事吧，這不是努力奮鬥的當下該做的事。我和我的球員，還有大多數運動員都選擇繼續奮鬥。我們是獵人，永遠朝著獵物前進。



在 Twitter 上，我常常使用 #inpursuit (#追求中) 這個標籤，那是我的箴言。但那並不代表我在追求下一個勝利，那代表的是，我在追求下一個機會。我發現只要你越努力，就會有越大的機會朝你而來。



我看到你即將迎來一個天大的好機會：重新打造自我的一年。達爾文說過一句話我很喜歡，是我生活的座右銘：存活和演化的重點在於適應力。我不會將重新打造自我的一年想成：「事情要開始走下坡了。」我會這樣想：「我該如何適應新的局面？」