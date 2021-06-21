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指導

Courtney Banghart：如何在重大的失敗後迅速恢復？

UNC 籃球隊教練 Courtney Banghart 協助一名急切的運動員放下得失心，專注在比賽的過程中。

上一次更新：March 24, 2021
大輸特輸後如何東山再起

「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。

問：

嘿，教練

足球基本上等同於我的人生。我熱愛它，也踢得很好，我親近的好朋友都在同一個球隊中。我們連續兩年拿下高中聯賽的州冠軍之後，上一季在季後賽中敗北。老實說，我沒辦法接受失敗，也無法釋懷。我現在很擔心新一季的賽事，尤其是候補球員上場的時候。隊上有三位傑出球員畢業了，新生代的球員還不是很厲害。我今年高三，這也是我最後拿下冠軍的機會。我不確定自己夠不夠資格進入大學校隊，所以我很想用最佳表現劃下句點。我該如何放下上一季的失落感？

對於失敗過度操心
17 歲足球員

答：

你說得沒錯！失敗很傷人，但我寧願選擇失敗，而非不出賽。

在我的選手和教練生涯中，我承受過許多重大的失敗。2015 年我帶領普林斯頓大學籃球隊，以 NCAA 錦標賽歷史中最高序位的常春藤聯盟種子球隊之姿進入季後賽，而且還是一級籃球賽的男女隊伍中，唯一沒有敗戰紀錄的校隊。

我們在第二輪就敗下陣來，在 18,000 多人面前輸球，超慘！

比賽結束後，我們回到更衣室，我跟我的球員說：「我知道你們很沮喪，我也很難過。但這個傷痛不代表我們失敗，代表的是我們全力以赴。」

沒錯，你輸了。沒錯，你可能盡了 1,000% 的心力仍然輸了。但讓我們搞清楚一件事情：你不是輸家。只有一個球隊能夠全勝，但不只一個球隊能全力以赴。只要你全力以赴，你就是贏家。

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我想邀請你，試著將輸球的恐懼轉變成失去機會的恐懼。這是我在高中學到的轉移注意力的方式。我以前曾經是拿下州冠軍的網球選手，但等到我必須捍衛這個頭銜的時候，對手是一位天才型選手。我知道自己打贏她的機會微乎其微。但我也知道如果我過於害怕輸球，我有可能直接全部放棄，而我並不打算這麼做。

只有一個球隊能夠全勝，但不只一個球隊能全力以赴。只要你全力以赴，你就是贏家。

所以我正面迎戰，希望她當天吃盡苦頭，而我笑容滿面。結果並非如此，我沒有贏得比賽。但管他的，在一大群觀眾面前對抗強勁的對手，打輸球賽的結果比起活在放棄出賽的懊悔中還要來得圓滿。你知道嗎？隔年我捲土重來，再度拿下冠軍 (那位天才型選手畢業了)。

另一個幫助我將失敗轉念為成功的方法就是，單純地尊重失敗的那一刻，感受痛苦，然後放下。退休後再來回首往事吧，這不是努力奮鬥的當下該做的事。我和我的球員，還有大多數運動員都選擇繼續奮鬥。我們是獵人，永遠朝著獵物前進。

在 Twitter 上，我常常使用 #inpursuit (#追求中) 這個標籤，那是我的箴言。但那並不代表我在追求下一個勝利，那代表的是，我在追求下一個機會。我發現只要你越努力，就會有越大的機會朝你而來。

我看到你即將迎來一個天大的好機會：重新打造自我的一年。達爾文說過一句話我很喜歡，是我生活的座右銘：存活和演化的重點在於適應力。我不會將重新打造自我的一年想成：「事情要開始走下坡了。」我會這樣想：「我該如何適應新的局面？」

只要你越努力，就會有越大的機會朝你而來。

所以這一季你隊上厲害的人比較少。沒關係，這很正常。你會如何適應這件事呢？考慮到你的隊上幾乎都是年輕球員，你也許可以領導他們，激發出他們的傑出潛能。我一直都對運動的心理狀態很感興趣。事實上，我大學主修神經科學。你也許已經知道了，當你有自信的時候，你會表現得更好、學得更快。增強信心是一個很棒的開始。

我以前當選手的時候，會在很多小地方建立隊友的自信心。像是擊掌；跟他說：「你今天打得真棒。」；順路載他們回家，在路上分享各自的好表現。這些小事會讓人產生極大自信，讓人超越他們給自己的限制。此外，透過這種方式建立連結，友誼才會長久相伴，那些輸贏只是過客。

至於你認為這是最後的機會，這些都是你自己畫地自限。在 2000 年，當我第一次獲聘為網球和籃球教練時，我心想，教練不是什麼好工作。結果我現在當了 20 年的教練，非常快樂。沒錯，這也許是你穿上高中球衣參賽的最後一年，但這不見得會是你運動生涯的結尾，除非你想結束。只有你自己有能力決定事情何時要劃下句點、又該如何劃下句點。

Banghart 教練

Courtney Banghart 目前是北卡羅來納大學女子籃球隊總教練，之前則是普林斯頓的總教練。她曾獲 2015 年納史密斯國家年度教練獎，也曾任 2017 年美國女子籃球 U23 國家代表隊助理教練。Banghart 在達特茅斯擔任主力球員時，寫下了迄今無人能破的長春藤聯盟生涯三分球得分紀錄。Banghart 是女子籃球教練協會董事會及 NCAA 女子籃球監督委員會成員。

寫電子郵件至 askthecoach@nike.com，詢問教練要如何強化運動和健身時的心態。

插圖：Harrison Freeman

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