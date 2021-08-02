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《Trained》Podcast：和 Adam Grant 一起培養開放式思維

Adam Grant 在跳水板的邊緣上學會如何反思對事物的假設。現在，身為組織心理學家，他以科學為佐證，說明反思過程產生的力量有多強大。

上一次更新：August 10, 2021
組織心理學家 Adam Grant 分享：質疑自己的信念為什麼能讓我們變得更聰明

《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。

根據組織心理學家 Adam Grant 的說法，資訊正在以前所未有的速度翻新，而跟上這個變化的唯一方法就是反思我們對事物的假設。在本集《Trained》節目中，這位暢銷書作者與 Nike 資深成效總監兼主持人 Ryan Flaherty 對談，討論如何培養開放式思維。他從童年時跳水教練給的建議談起，這些建議幫助他重新定義對於高度的恐懼，也讓他瞭解到職業道德比天賦 (或是優雅) 還要重要，那樣的反思過程最終幫助 Grant 贏得全美冠軍頭銜。他接著深入探討我們為何不該放棄探討不同的意見、過度著迷於健康和保健的危險，以及如何從他所謂的「挑戰極限網絡」中受益。

「知識翻新的速度越快，周遭世界的改變也越快，我們就必須加快腳步跟上變化。」


Adam Grant
組織心理學家兼《Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know》作者


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