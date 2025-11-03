上一次更新：2025年11月3日
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2021 春季：奧勒岡州火山口湖

本季的設計概念主打魔幻元素，當你目睹奧勒岡州的火山口湖，就會發現這種魔幻景色。火山口湖是北美最深的湖泊，其魅力深不可測，而令人歎為觀止的藍色色調會讓你屏息注目。作為新年度的首款系列，我們相信自己的直覺，並回歸大家熟悉熱愛的層搭效果。GORE-TEX Misery Ridge 外套、Polartec Wolf Tree 套頭上衣和 PrimaLoft Rope de Dope 背心都採用全新配色，同時還打造低筒的 Mountain Fly 鞋款。之後還有新款式會加入 ACG 系列，敬請拭目以待，像是 Wizard Island 連帽上衣，是不是超魔幻！

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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

頭飾：ACG Tailwind 帽款；乾燥外層：女款 Rope De Dope Mazama 背心；內搭層：女款 Wolf Tree Polartec 圓領上衣；下身：女款軍風長褲；鞋款：Air Nasu Gore-Tex

2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

頭飾：ACG Tailwind 帽款；乾燥外層：女款 Rope De Dope Mazama 背心；內搭層：女款 Wolf Tree Polartec 圓領上衣；下身：女款軍風長褲；鞋款：Air Nasu Gore-Tex

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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

頭飾：ACG 頭帶；乾燥外層：女款 Misery Ridge Gore-Tex 外套；鞋款：Nasu Gore-Tex

頭飾：ACG 頭帶；乾燥外層：女款 Misery Ridge Gore-Tex 外套；鞋款：Nasu Gore-Tex

2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

乾燥外層：男款 Rope De Dope 背心；溫暖中層：男款 Wolf Tree 套頭上衣；下身：女款 Rope De Dope 正反兩穿純色填充料短裙；男款越野長褲；鞋款：Mountain Fly 低筒鞋 Gore-Tex

乾燥外層：男款 Rope De Dope 背心；溫暖中層：男款 Wolf Tree 套頭上衣；下身：女款 Rope De Dope 正反兩穿純色填充料短裙；男款越野長褲；鞋款：Mountain Fly 低筒鞋 Gore-Tex

2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

乾燥外層：男款 Misery Ridge Gore-Tex 外套；溫暖中層：男款 Wolf Tree 套頭上衣；下身：軍風長褲；鞋款：Mountain Fly 低筒鞋 Gore-Tex

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乾燥外層：男款 Misery Ridge Gore-Tex 外套；溫暖中層：男款 Wolf Tree 套頭上衣；下身：軍風長褲；鞋款：Mountain Fly 低筒鞋 Gore-Tex

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2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖
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初始發布：2021年2月11日