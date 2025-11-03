2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

本季的設計概念主打魔幻元素，當你目睹奧勒岡州的火山口湖，就會發現這種魔幻景色。火山口湖是北美最深的湖泊，其魅力深不可測，而令人歎為觀止的藍色色調會讓你屏息注目。作為新年度的首款系列，我們相信自己的直覺，並回歸大家熟悉熱愛的層搭效果。GORE-TEX Misery Ridge 外套、Polartec Wolf Tree 套頭上衣和 PrimaLoft Rope de Dope 背心都採用全新配色，同時還打造低筒的 Mountain Fly 鞋款。之後還有新款式會加入 ACG 系列，敬請拭目以待，像是 Wizard Island 連帽上衣，是不是超魔幻！