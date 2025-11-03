2021 年春季 ACG：奧勒岡州火山口湖

上一次更新：2025年11月3日
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2021 春季：奧勒岡州火山口湖
本季的設計概念主打魔幻元素，當你目睹奧勒岡州的火山口湖，就會發現這種魔幻景色。火山口湖是北美最深的湖泊，其魅力深不可測，而令人歎為觀止的藍色色調會讓你屏息注目。作為新年度的首款系列，我們相信自己的直覺，並回歸大家熟悉熱愛的層搭效果。GORE-TEX Misery Ridge 外套、Polartec Wolf Tree 套頭上衣和 PrimaLoft Rope de Dope 背心都採用全新配色，同時還打造低筒的 Mountain Fly 鞋款。之後還有新款式會加入 ACG 系列，敬請拭目以待，像是 Wizard Island 連帽上衣，是不是超魔幻！
頭飾：ACG Tailwind 帽款；乾燥外層：女款 Rope De Dope Mazama 背心；內搭層：女款 Wolf Tree Polartec 圓領上衣；下身：女款軍風長褲；鞋款：Air Nasu Gore-Tex
頭飾：ACG 頭帶；乾燥外層：女款 Misery Ridge Gore-Tex 外套；鞋款：Nasu Gore-Tex
乾燥外層：男款 Rope De Dope 背心；溫暖中層：男款 Wolf Tree 套頭上衣；下身：女款 Rope De Dope 正反兩穿純色填充料短裙；男款越野長褲；鞋款：Mountain Fly 低筒鞋 Gore-Tex