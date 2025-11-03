ACG Holiday 2020：Smith Rock 型錄

全天候裝備。地球設計兼實測，地球製造：Smith Rock。
我們有既定的設計流程，在創造之前先尋找靈感。本季，我們的靈感尋覓之旅來到了奧勒岡州史密斯巨岩公園。Nike 新系列的設計靈感來自這個地方，穿搭成品也在此進行實測。本系列的長褲、外套、上衣和鞋款呼應了史密斯巨岩公園的樣貌，大自然的拓印構成了多項設計的基礎。我們替外套產品特別命名，是為了向荒野路徑致敬；同時採用 GORE-TEX 材質、PrimaLoft 和堅固橡膠來反映實測體驗到的天候狀況。這使得「地球設計兼實測、地球製造」能清楚傳達我們的設計流程。
乾燥外層：女款 ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 外套；溫暖中層：女款 ACG ROPE DE DOPE 可收納防寒 ULTRAROCK 外套；下半身：女款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲；襪子：ACG KELLY RIDGE 中筒襪；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
乾燥外層：男款 ACG ROPE DE DOPE 可收納防寒 ULTRAROCK 外套；溫暖中層：男款 ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE 套頭；下半身：男款 ACG 越野長褲；鞋款 NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
內搭衣褲：ACG GIFT SHOP 機能 L GIF T 長袖上衣；下半身：女款 ACG 越野長褲；襪子：ACG KELLY RIDGE 中筒襪；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
帽款：ACG 三合一毛帽；乾燥外層：男款 ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 外套；溫暖中層：男款 ACG ROPE DE DOPE 可收納防寒 ULTRAROCK 外套；下半身：男款 ACG 越野長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件：ACG ULTRAROCK 頸套；內搭衣褲：女款 ACG EARTH 機能長袖上衣、女款 ACG ULTRAROCK 短袖刺繡 T 恤；下半身：女款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
乾燥外層：男款 ACG TUFF NUGGETS 可收納防水外套；內搭衣褲：ACG MOTHER HUGGER 機能短袖上衣；下半身：男款 ACG 越野長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
帽款：ACG TAILWIND 帽款 SSNL；配件：ACG ULTRAROCK 頸套；溫暖中層：女款 ACG ROPE DE DOPE 可收納防寒 ULTRAROCK 外套；下半身：女款 ACG 越野長褲；襪子：ACG KELLY RIDGE 中筒襪；鞋款：NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
帽款：ACG 三合一毛帽；溫暖中層：男款 ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE 套頭上衣；下半身：男款 ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE 長褲；鞋款：NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
乾燥外層：男款 ACG 4TH HORSEMAN 鋪棉外套；內搭衣褲：女款 ACG EARTH 機能長袖上衣；下半身：男款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲、男款 ACG 越野長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件：ACG ULTRAROCK 頸套；溫暖中層：女款 ACG EARTH 機能長袖上衣；下半身：男款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
帽款：ACG 三合一毛帽；乾燥外層：男款 ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 外套；溫暖中層：男款 ACG ROPE DE DOPE 可收納防寒 ULTRAROCK 外套；下半身：男款 ACG 越野長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
乾燥外層：男款 ACG 4TH HORSEMAN 鋪棉外套；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
溫暖中層：女款 ACG WOLF TREE POLARTEC 圓領上衣；下半身：女款 ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE 長褲；配件：ACG KARST 斜背包；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
乾燥外層：女款 ACG MISERY RIDGE GORE-TEX 外套；溫暖中層：女款 ACG ROPE DE DOPE 可收納防寒 ULTRAROCK 外套；下半身：女款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲；襪子：ACG KELLY RIDGE 中筒襪；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件：ACG ULTRAROCK 頸套；內搭衣褲：ACG GIFT SHOP 機能長袖上衣；下半身：男款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
配件：ACG ULTRAROCK 頸套；溫暖中層：男款 ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE 全長式拉鍊上衣；下半身：男款 ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE 長褲；鞋款：NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
配件：ACG ULTRAROCK 頸套；溫暖中層：男款 ACG FLEECE 圓領上衣；下半身：男款 ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE 長褲、男款 ACG SMITH SUMMIT 側邊大口袋長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
內搭衣褲：女款 ACG ULTRAROCK 短袖刺繡 T 恤；下半身：女款 ACG 越野長褲；鞋款：NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX