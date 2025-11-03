ACG Holiday 2020：Smith Rock 型錄

我們有既定的設計流程，在創造之前先尋找靈感。本季，我們的靈感尋覓之旅來到了奧勒岡州史密斯巨岩公園。Nike 新系列的設計靈感來自這個地方，穿搭成品也在此進行實測。本系列的長褲、外套、上衣和鞋款呼應了史密斯巨岩公園的樣貌，大自然的拓印構成了多項設計的基礎。我們替外套產品特別命名，是為了向荒野路徑致敬；同時採用 GORE-TEX 材質、PrimaLoft 和堅固橡膠來反映實測體驗到的天候狀況。這使得「地球設計兼實測、地球製造」能清楚傳達我們的設計流程。