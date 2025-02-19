Nike ACG：Evelynn Escobar-Thomas

在 2020 年的狂亂中，我在距離洛杉磯僅僅四小時、一座名為孤松的小鎮裡，在地球上找到了內心的平靜。加州孤松鎮是孤松派尤特肖松尼部落 (Lone Pine Paiute Shoshone Tribe) 的家鄉，這裡素以座落於內華達山脈下花崗石巨岩中的分散露營區 (阿拉巴馬山脈) 聞名。來到這裡真的就像身處另一個星球。這個地區廣受戶外運動愛好者喜愛，每個營地真的也都還不錯。



我和家人備齊裝備，坐上車出發探險，要在廣袤的戶外場地裡找到一處理想地點，保持社交距離。阿拉巴馬山脈的美景就是這樣的地方，儘管深受歡迎，你會覺得自己和其他露營者完全隔絕。只有數小時後遠處篝火閃爍的微光，以及偶爾經過的大貨車，提醒你並不是真的孤單一人。



Hike Clerb 是個多元交織性女性健行團體，致力於讓有色人種女性走進大自然，你可能會認為，戶外所有事物對於我這個創辦人來說都輕而易舉，其實不然。我曾在豪華帳篷裡舒適露營，待在原始營地 (又稱為荒野露營) 的露營車裡，不過，直到這次的行程之前，自己搭帳棚、破土紮營的念頭，都讓我很不安。



不論你是第一次搭帳篷，還是已身經百戰，別無他法，只能捲起袖子動手做，而實際做會比看起來容易許多。事實上，這次旅程是我得自己從頭到尾紮營的初體驗。這很值得一提，因為這是真實經驗，其次，我希望這個分享能讓你對自己有信心，並且相信自己可以約個朋友、帶上所需的裝備，踏上自己的冒險之旅。我保證，即使你不是露營長大的 (我就不是)，或過去從未搭過帳篷 (我以前也沒搭過)，也能辦得到！有時，能否帶著自信出發和動手做需要完成的事情，是最大的進入障礙。不必擔心、遲疑，向朋友借你需要的露營裝備或帳篷就對了。



安頓好晚上過夜後，我們伴著溫馨的營火，聽音樂、看星星、煮晚餐、做做露營點心烤棉花糖巧克力夾心餅，在群山和星光下，沉醉在無拘無束的自在快樂裡。



隔天我們前往死亡谷國家公園 (Death Valley National Park) 探險，北美最低點就位於此處，這裡也是本土 48 州中最大的國家公園。我們沿途欣賞風景，旅行至畫家的調色盤 (Artists Palette) 和沙丘 (Sand Dunes)，這裡有美麗多彩的山景，以及你所見過的最大沙坑。我們在盆地停留，沉浸在登場的滿月沙漠景觀中，為這趟造訪畫下句點。



最後一天我們在營地附近健行，享受惠特尼山 (Mt. Whitney) 的風景，這裡有許多健行步道和地區可以探索。不論是沿著電影路 (Movie Road) 往下走並看看知名電影拍攝的地點、體驗抱石運動，還是一睹天然拱形結構，選擇無限。盡享拱形結構和洞穴美景並健行到周遭岩層最高處後，我們收拾好裝備，返回洛杉磯，在星期天晚上七點抵達，獲得了好好的休息、恢復以及內心的平靜。