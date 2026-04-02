Nike ACG 基礎入門

ACG 指導原則
我們向來遵循流程，先尋找靈感，再著手創作。跟我們一起瞭解全天候裝備 (All Conditions Gear) 的指導原則，或許你會學到一些事，而學習絕對是件美好的事。
原則 A：地球設計、地球測試、地球製造。為戶外活動而生。
ACG 代表 All Conditions Gear，全天候裝備。我們的格言：「地球設計、地球測試、地球製造。為戶外活動而生。」不論你是零經驗的健行新手，還是老練的山林嚮導，我們的作品不僅能應付野外考驗，更照顧你的每個需求。
原則 B：在地探險故事
每一季，我們遷徙至不同地點，沉浸於大自然的風景。從叢林、沙漠、火山到凍原，為了尋找靈感，我們的足跡無所不在。
原則 C：向大地汲取靈感
我們的創作誕生於地球，因此在探索大自然的同時，我們也在尋找能夠啟發新設計的靈感。應付崎嶇地形而研發的抓地機能，叢林悶熱濕氣催生了透氣網布，黑色沙灘則造就讓你盡情享受戲水樂趣的鞋款。
原則 D：產品測試
我們如何打造符合 ACG 標準的運動裝備？在你穿上身之前，我們跑遍全世界，在各種環境下測試產品性能。我們的品牌標誌就是品質保證。
原則 E：環境永續性
製造產品時，我們都會以自然生態為優先考量，也為此不斷尋找更永續的方式。地球只有一個，當然要以地球為重。
ACG 指導原則
我們向來遵循流程，先尋找靈感，再著手創作。跟我們一起瞭解全天候裝備 (All Conditions Gear) 的指導原則，或許你會學到一些事，而學習絕對是件美好的事。
原則 A：地球設計、地球測試、地球製造。為戶外活動而生。
ACG 代表 All Conditions Gear，全天候裝備。我們的格言：「地球設計、地球測試、地球製造。為戶外活動而生。」不論你是零經驗的健行新手，還是老練的山林嚮導，我們的作品不僅能應付野外考驗，更照顧你的每個需求。
原則 B：在地探險故事
每一季，我們遷徙至不同地點，沉浸於大自然的風景。從叢林、沙漠、火山到凍原，為了尋找靈感，我們的足跡無所不在。
原則 C：向大地汲取靈感
我們的創作誕生於地球，因此在探索大自然的同時，我們也在尋找能夠啟發新設計的靈感。應付崎嶇地形而研發的抓地機能，叢林悶熱濕氣催生了透氣網布，黑色沙灘則造就讓你盡情享受戲水樂趣的鞋款。
原則 D：產品測試
我們如何打造符合 ACG 標準的運動裝備？在你穿上身之前，我們跑遍全世界，在各種環境下測試產品性能。我們的品牌標誌就是品質保證。
原則 E：環境永續性
製造產品時，我們都會以自然生態為優先考量，也為此不斷尋找更永續的方式。地球只有一個，當然要以地球為重。