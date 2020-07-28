讓起床神清氣爽、心情好的 6 種方法

讓鬧鐘天天同一時間叫你起床 Matthew Walker 博士是人類睡眠科學中心創辦人兼主任，也是 Nike Performance Council 成員，他表示，如果你通常 7 點起床，但週末會睡到 10 點，這表示到了星期天晚上，你得將體內時鐘往回拉三個小時。Walker 說：「這相當於每個週末搭飛機往返紐約和舊金山，也就是所謂的『社交時差』，對我們的生理來說這是一種折磨。」他也指出，在同一時間起床能讓身體調節出自然的晝夜節律，讓我們更有精神。
在樂音中醒來 澳洲皇家墨爾本理工大學 (RMIT) 近期所做的一項研究顯示，和被刺耳的噪音叫醒比起來，用樂曲作起床號，能讓人在早上覺得精神更敏銳。RMIT 副教授，同時也是研究的共同作者 Adrian Dyer 在新聞稿中指出：「當我們醒來時，刺耳的嗶嗶聲可能會打斷或干擾大腦的活動，而旋律優美的聲音可以讓我們更有效地轉為清醒的狀態。」雖然還需要更多的研究，才能瞭解怎樣的旋律和節奏結合可以發揮最好的效果，研究者普遍認為樂曲的效果會比刺耳的鬧鈴來得好。
不要按下貪睡提醒 醫學博士 Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家，也是 Nike Performance Council 成員，專精於菁英運動員的睡眠與表現。他表示，按下那個按鈕的當下可能感覺會很好，但這對身體或大腦一點好處都沒有。Mah 說：「這段額外的睡眠時間本該屬於真正醒來前的完整睡眠，而這麼做只是打斷睡眠。」這段時間卻又很關鍵，他進一步指出：「清晨一早正是快速動眼期最密集的時候，這期間對記憶鞏固很重要。」