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讓起床神清氣爽、心情好的 6 個方法

依序將這些專家背書的簡單習慣帶入晨間起床作息，讓自己有更多朝氣與動力展開新的一天。

讓起床神清氣爽、心情好的 6 種方法
  1. 讓鬧鐘天天同一時間叫你起床
    Matthew Walker 博士是人類睡眠科學中心創辦人兼主任，也是 Nike Performance Council 成員，他表示，如果你通常 7 點起床，但週末會睡到 10 點，這表示到了星期天晚上，你得將體內時鐘往回拉三個小時。Walker 說：「這相當於每個週末搭飛機往返紐約和舊金山，也就是所謂的『社交時差』，對我們的生理來說這是一種折磨。」他也指出，在同一時間起床能讓身體調節出自然的晝夜節律，讓我們更有精神。
  2. 在樂音中醒來
    澳洲皇家墨爾本理工大學 (RMIT) 近期所做的一項研究顯示，和被刺耳的噪音叫醒比起來，用樂曲作起床號，能讓人在早上覺得精神更敏銳。RMIT 副教授，同時也是研究的共同作者 Adrian Dyer 在新聞稿中指出：「當我們醒來時，刺耳的嗶嗶聲可能會打斷或干擾大腦的活動，而旋律優美的聲音可以讓我們更有效地轉為清醒的狀態。」雖然還需要更多的研究，才能瞭解怎樣的旋律和節奏結合可以發揮最好的效果，研究者普遍認為樂曲的效果會比刺耳的鬧鈴來得好。
  3. 不要按下貪睡提醒
    醫學博士 Cheri Mah 是加州大學舊金山分校人體體能表現中心醫師科學家，也是 Nike Performance Council 成員，專精於菁英運動員的睡眠與表現。他表示，按下那個按鈕的當下可能感覺會很好，但這對身體或大腦一點好處都沒有。Mah 說：「這段額外的睡眠時間本該屬於真正醒來前的完整睡眠，而這麼做只是打斷睡眠。」這段時間卻又很關鍵，他進一步指出：「清晨一早正是快速動眼期最密集的時候，這期間對記憶鞏固很重要。」
  4. 做幾個呼吸
    大多數人睜開眼睛後的第一件事情就是抓起手機看信、通知和新聞。在紐約從事研究工作的臨床心理博士 Belisa Vranich 說：「這種即刻的緊迫感會產生閃電般的皮質醇，也就是壓力荷爾蒙，劃過我們的身體和大腦。」Vranich 在她的新書《Breathing for Warriors》中建議的解決方法是打斷壓力反應。醒來後起床前，做 3 個腹式呼吸，用鼻子緩緩吸氣，讓腹部鼓起，接著用嘴巴慢慢吐氣。這些沉靜的深度呼吸有助於讓身體從交感神經反應 (「戰鬥或逃跑」) 轉換到副交感神經反應 (「休息與消化」)，讓你能從容地迎接新的一天。
  5. 想想讓你心懷感激的一件事
    用感恩的心迎接一天的到來，能讓人感受到周遭世界的美好。醒來時，想想一件讓你充滿期待的事情，可以是要做做運動、太陽出來了，或是今天星期五。《人格與個別差異》(Personality and Individual Differences) 期刊上發表的研究指出，心理健康對身體健康有正面的幫助。能停下腳步，開始懂得珍惜和感恩的人比其他人更能堅守健康目標，也更願意尋求健康方面的協助。
  6. 喝點暖呼呼的熱飲
    要進入好睡眠，體溫需要下降約 2 到 3 度。Walker 說：「這正是為什麼和待在較熱的房間比起來，我們在較冷的房間比較好入睡。」相反地，醒過來時，身體需要暖身才會更有精神。他建議：「如果有自動溫控器，可以設定成在起床前 30 分鐘左右讓房間的溫度升高幾度。」如果沒有智慧溫控器，Walker 表示喝些熱飲 (茶、水或咖啡) 也能帶來類似的效果。

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