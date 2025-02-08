En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzeme - Giysi

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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Tam Boy Fermuarlı Kadın Kapüşonlu Üst (Büyük Beden)
Nike Sportswear Tech Fleece
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sportswear Tech Fleece
Normal Belli Kadın Jogger'ı (Büyük Beden)
Nike Universa
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Universa
Orta Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı (Büyük Beden)
Nike Pro
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pro
Dri-FIT Uzun Kollu Crop Kadın Üstü (Büyük Beden)
Nike Pro 365
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pro 365
Kadın Taytı (Büyük Beden)
₺1.899,90
Nike Sportswear Essential
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sportswear Essential
Bol Kesimli Kısa Kollu Kadın Üstü (Büyük Beden)
₺1.049,90
Nike Indy Hafif Destekli
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Indy Hafif Destekli
Pedli Ayarlanabilir Kadın Spor Sütyeni (Büyük Beden)
₺1.549,90
Nike Sportswear Essential
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sportswear Essential
Kadın Tişörtü (Büyük Beden)
₺1.549,90
Nike Go
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Go
Sıkı Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı (Büyük Beden)
₺4.799,90
Nike Fast Repel
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Fast Repel
Kadın Koşu Ceketi (Büyük Beden)
₺4.199,90
Nike One
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike One
Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı (Büyük Beden)
₺2.199,90
Nike Indy Yüksek Destekli
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Indy Yüksek Destekli
Pedli Ayarlanabilir Kadın Spor Sütyeni (Büyük Beden)
₺2.199,90
Nike Swoosh Medium Support
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Swoosh Medium Support
Dolgulu Kadın Spor Sütyeni (Büyük Beden)
₺1.899,90
Nike One Classic
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike One Classic
Dri-FIT Kısa Kollu Kadın Üstü (Büyük Beden)
₺1.549,90
Nike Zenvy
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Zenvy
Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı (Büyük Beden)
₺4.199,90
Nike Swift
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Swift
Dri-FIT UV Çeyrek Fermuarlı Kadın Koşu Üstü (Büyük Beden)
₺2.899,90
Nike Therma-FIT One
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Therma-FIT One
Yüksek Belli Bilek Üstü Kadın Jogger'ı (Büyük Beden)
₺3.399,90
Nike One Swoosh
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike One Swoosh
Dri-FIT Normal Belli Slip Astarlı Grafikli Kadın Şortu (Büyük Beden)
₺1.799,90
Nike One
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike One
Bol Kesimli Therma-FIT Fleece Kapüşonlu Kadın Sweatshirt'ü (Büyük Beden)
₺3.399,90
Nike Sportswear Classic Puffer
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sportswear Classic Puffer
Therma-FIT Bol Kesimli Kapüşonlu Kadın Ceketi (Büyük Beden)
₺5.799,90
Nike Sportswear Classic Puffer
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Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sportswear Classic Puffer
Therma-FIT Bol Kesimli Kadın Parkası (Büyük Beden)
₺7.599,90

En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.