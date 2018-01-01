TAM İHTİYACIN OLDUĞUNDA YÜKSEK DESTEK.
HER ZAMAN, GÜN BOYU RAHATLIK.
Akıllı kumaş ihtiyaç duyduğun anda yüksek destek sunar ve hem güç toplarken
hem günün geri kalanında gevşeyerek olağanüstü rahatlık sunar.
BU SÜTYENİ FARKLI KILAN ÖZELLİĞİ NEDİR?
Nike Motion Adapt Sütyen ihtiyacın olduğunda devreye girer. Sütyenin akıllı kumaşı antrenman
sırasında güçlenir ve daha fazla destek sunar. Dinlenme ve güç toplama sırasındaysa
gevşeyip vücudunun doğal şekline uyum sağlayarak olağanüstü rahatlık sunar.
Spor:Kaykay
Özel Hareketim:Fronstside Feeble
Karşılaştığım En Büyük Zorluk:Son sakatlığım. İlk büyük sakatlığımdı
ve ilk başta şok geçirdim. Ama daha
güçlü biçimde geri döneceğimi biliyorum.
En Büyük Zaferim:X Games 2017 Women's Street
yarışmasında altın madalya kazanmak.
Sporumun Dışında:Karaokeyi ve şarkı söylemeyi seviyorum!
Onlarsız Yapamayacağım 3 Şey:Ailem, kaykay ve müzik.
Motion Adapt Sütyenin En Sevdiğim Yönü:Çok doğal bir yapısı vardı; vücudumun bir parçası gibiydi.
Spor:Amerikalı Atletizm Sporcusu, Yüksek Atlamacı
Özel Hareketim:Fosbury Flop
Karşılaştığım En Büyük Zorluk:Atlamadan önce çok gergin olurdum. Atlama yerine
yaklaşır, koşmaya başlar fakat atlamazdım.
Ama büyüdüm ve bu güvensizlikleri
geride bıraktım.
En Büyük Zaferim:2016 IAAF Dünya Salon Şampiyonası Yüksek
Atlama dalını kazanmam. Kazandığımda
havalara uçtum.
Sporumun Dışında:Moda ve sokak fotoğrafları çekmeyi seviyorum.
Onlarsız Yapamayacağım 3 Şey:Fotoğraf makinem. Köpeğim. Ailem.
Motion Adapt Sütyenin En Sevdiğim Yönü:Atlarken sütyenimin kaydığını hissetmedim.
Bu büyük bir artı.
Spor:Sokak Antrenmanı
Özel Hareketim:Akrep Şınavı
Karşılaştığım En Büyük Zorluk:Ritmik jimnastikçiyken [Olimpiyatlara hazırlanmak için]
Chicago'ya taşınmıştım. Kendimi çok yalnız
hissediyordum. Ama bunun üstesinden
gelmeliydim, çünkü Olimpiyatlara
hazırlanıyordum ve zayıf
olamazdım.
En Büyük Zaferim:2015 Street Workout Freestyle Dünya
Şampiyonasını kazanmak.
Sporumun Dışında:Kinezyoloji okuyorum. Fizyoterapist
olmak istiyorum.
Onlarsız Yapamayacağım 3 Şey:Babam: En büyük motivasyon kaynağımdır. Antrenman:
Antrenman yapmalıyım. Arkadaşlarım ve ailem: Beni
destekler ve motive ederler.
Motion Adapt Sütyenin En Sevdiğim Yönü:Hiçbir şey giymemiş gibi hissediyordum… Bir
kez bile sütyenimi ayarlamam gerekmedi.