Spor: Sokak Antrenmanı

Özel Hareketim: Akrep Şınavı

Karşılaştığım En Büyük Zorluk: Ritmik jimnastikçiyken [Olimpiyatlara hazırlanmak için]

Chicago'ya taşınmıştım. Kendimi çok yalnız

hissediyordum. Ama bunun üstesinden

gelmeliydim, çünkü Olimpiyatlara

hazırlanıyordum ve zayıf

olamazdım.

En Büyük Zaferim: 2015 Street Workout Freestyle Dünya

Şampiyonasını kazanmak.

Sporumun Dışında: Kinezyoloji okuyorum. Fizyoterapist

olmak istiyorum.

Onlarsız Yapamayacağım 3 Şey: Babam: En büyük motivasyon kaynağımdır. Antrenman:

Antrenman yapmalıyım. Arkadaşlarım ve ailem: Beni

destekler ve motive ederler.

Motion Adapt Sütyenin En Sevdiğim Yönü: Hiçbir şey giymemiş gibi hissediyordum… Bir

kez bile sütyenimi ayarlamam gerekmedi.