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UYGUN SÜTYENİ BULMA ARACI

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UYGUN SÜTYENİ BULMA ARACI

İki basit adımda mükemmel spor sütyenini bul.
Haydi başlayalım. Başlamak için aşağıya kaydır.

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BEDENİNİ BİLMİYOR MUSUN? Bedenini nasıl öğrenebileceğini anlatıyoruz. Tek ihtiyacın olan şey mezura.

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ÖNCE GÖĞÜS
KAFESİNİ ÖLÇ

Mezurayı göğüslerinin hemen altına, kaburgalarının
etrafına sar. Mezuranın vücudunu sıkıca
sardığından ve yere paralel olduğundan emin ol. Nefes al,
nefes ver ve rahatla. Ölçü al ve ölçüyü en yakın yarım inçe
veya santimetreye yuvarla.

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ARDINDAN KUPUNU
ÖLÇ

Göğüs kemiğinden başla; mezurayı
göğüs ucunun üzerinden koltuk altında dokunun
bittiği yere kadar sar. Göğüslerini
sıkma ve mezurayı teninden
ayırma. Şimdi ölçü al ve ölçüyü en yakın yarım inçe
veya santimetreye yuvarla.

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