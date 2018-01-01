Mezurayı göğüslerinin hemen altına, kaburgalarının

etrafına sar. Mezuranın vücudunu sıkıca

sardığından ve yere paralel olduğundan emin ol. Nefes al,

nefes ver ve rahatla. Ölçü al ve ölçüyü en yakın yarım inçe

veya santimetreye yuvarla.