SEVDİĞİMİZ STİLLEREn yeni Nike eşofman altları ve taytlarla sezonun en sevdiğimiz ürünlerini
nasıl eşleştirdiğimizi incele.
SICAK TUTAN TASARIMLA ANTRENMANA HAZIR OLKaymayı önleyen geniş bel bandına sahip Nike Power tayt,
en zorlu antrenmanlarda seni destekler. Hafif yünlü katmanlar sıcak kalmanı ve
rahat etmeni sağlarken modern yan yırtmaç kıvrımlarını ortaya çıkarır.
SOĞUĞA MEYDAN OKUKış koşuları zorlu olabilir. Yansıtıcı Nike Epic Lux tayt ile kontrolü eline al ve
ter tutmayan kısa kollu üstlerle soğuğa göğüs ger. Koşu sonrasında ise Nike AeroLoft
dolgulu ceketi giymeyi unutma.
Nike Air Zoom Pegasus 34 ShieldKadın Koşu Ayakkabısı
SABAH SPORUGüneşin doğuşuyla başlayan yoga dersleri için yünlü taytını giy ve akışa hazır ol. Yüksek belli Nike
Sculpt tayt, Nike Thermafex kısa üst ile birlikte giymek için idealdir. Stüdyodan sokağa kolaylıkla
geçiş yapmanı sağlayacak ekstra bir giysi getirmeyi unutma.
Nike Air Zoom Fearless Flyknit MetallicKadın Antrenman Ayakkabısı