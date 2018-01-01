SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok
D-Pants-1-LocalNav.jpg

NIKE PANT STUDIO

ÜRÜN YELPAZESİ

D-Pants-P1-Image-A.jpg
D-Pants-P1-Image-B.jpg
D-Pants-P1-Text.jpg

EŞOFMAN ALTLARIMIZ VE TAYTLARIMIZI İNCELE Her hareketin için destek. En çok ihtiyaç duyduğunda nefes alabilirlik.
Sporuna uygun boy, bel ve özellikler. Kardiyo bisikleti derslerinden yogaya
kadar her aktivite için seçeneklerimiz var. Sana en uygunu hangisi?

TÜMÜNÜ İNCELE
D-Pants-P2-Image.jpg
D-Pants-P2-Text.jpg

NIKE SWIFT EŞOFMAN ALTI

NIKE EPIC LUX TAYT

NIKE SPEED TAYT

Her aktiviteye uyum sağlayan bu stili sevmek için
koşmana gerek yok. – Kullanım alanı: Koşu – Özellikleri: Fermuarlı yan cepler, yansıtıcılık

Koşu için ideal taytın. Kusursuz kesim, geniş bel
bandı ve nefes alabilen paneller her koşuyu kolay
hale getirir. - Kullanım alanı: Koşu - Özellikleri: Fermuarlı arka cep, gizli cepler

Zarif ve modern. Pistte yorulmak bilmeden koşmak
için tam ihtiyacın olan stil. - Kullanım alanı: Hız koşuları - Özellikleri: Medya oynatıcı cebi, gizli cep

D-Pants-P3-Image.jpg
D-Pants-P3-Text.jpg

NIKE FLY LUX TAYT

NIKE POWER POCKET LUX

NIKE BLISS LUX EŞOFMAN ALTI

Düz dikişler, nefes alabilen file ve yüksek arka bel
kısmı, kondisyon bisikleti dersinde en dik eğimlerde
bile yanında olur. – Kullanım alanı: Kardiyo Bisikleti, Bisiklet – Özellikleri: Powermesh bel bandı, 2 gizli cep

Güçlendirilmiş bel bandına ve yüksek arka bel kısmına
sahip bu dayanıklı tayt squat, ağırlık kaldırma ve kutuya
zıplama hareketleri sırasında sabit kalır. - Kullanım alanı: Ağırlık kaldırma, Yüksek yoğunluklu
interval antrenmanı - Özellikleri: Powermesh bel bandı, telefon cebi

Ultra hafif kumaştan üretilen zarif silüet, kendi
temponda hareket edebilmeni sağlar. - Kullanım alanı: Boks, Dans - Özellikleri: 4 yönde esneklik

D-Pants-P4-Image.jpg
D-Pants-P4-Text.jpg

NIKE SCULPT LUX TAYT

NIKE PRO HYPERCOOL TAYT

NIKE FLOW LUX EŞOFMAN ALTI

Bu yüksek belli ve basınçlı tayt, neredeyse dikişsiz
olan yapısı ve vücudu saran kesimiyle ihtiyaçlarını
karşılar. – Kullanım alanı: Yoga, Pilates, Bar – Özellikleri: Powermesh bel bandı, dikişsiz yan
kısımlar

Tek başına veya ısınma giysilerinin altına giyebileceğin
bu ter tutmayan içlik, mücadele sırasında rahatlık sunar. - Kullanım alanı: Takım Sporları - Özellikleri: Nefes alabilen file ilaveler

Rahat kalça kesimi, aşağı bakan köpek pozisyonundan
şpagata kadar her egzersizde tam hareket kabiliyeti
sağlar. - Kullanım alanı: Yoga, Dans - Özellikleri: Elastik bel bandı

D-Pants-P5-Image.jpg

EŞOFMAN ALTLARI VE TAYTLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

D-Pants-P5-Text.jpg

İŞİN SIRRI AYRINTILARDA Sporun için özel olarak geliştirilen özelliklerle antrenmanlar
sırasında sıkça yaşanan sorunlara çözüm bul.

SEVDİĞİMİZ STİLLER Bu sezonun koşu, antrenman ve günlük giyim
stilleriyle uyumlu taytlarımıza göz at.

KADIN AYAKKABILARI

KADIN GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

Loading