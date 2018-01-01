EŞOFMAN ALTLARIMIZ VE TAYTLARIMIZI İNCELEHer hareketin için destek. En çok ihtiyaç duyduğunda nefes alabilirlik.
Sporuna uygun boy, bel ve özellikler. Kardiyo bisikleti derslerinden yogaya
kadar her aktivite için seçeneklerimiz var. Sana en uygunu hangisi?
Düz dikişler, nefes alabilen file ve yüksek arka bel
kısmı, kondisyon bisikleti dersinde en dik eğimlerde
bile yanında olur.– Kullanım alanı: Kardiyo Bisikleti, Bisiklet– Özellikleri: Powermesh bel bandı, 2 gizli cep
Güçlendirilmiş bel bandına ve yüksek arka bel kısmına
sahip bu dayanıklı tayt squat, ağırlık kaldırma ve kutuya
zıplama hareketleri sırasında sabit kalır.- Kullanım alanı: Ağırlık kaldırma, Yüksek yoğunluklu
interval antrenmanı- Özellikleri: Powermesh bel bandı, telefon cebi
Bu yüksek belli ve basınçlı tayt, neredeyse dikişsiz
olan yapısı ve vücudu saran kesimiyle ihtiyaçlarını
karşılar.– Kullanım alanı: Yoga, Pilates, Bar– Özellikleri: Powermesh bel bandı, dikişsiz yan
kısımlar