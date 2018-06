Nike Pro Hijab bir yıldır geliştirilme sürecinde fakat bu ürünün itici gücü Nike'ın karakteristik "Bir bedenin varsa sen de bir sporcusun"

yaklaşımıyla kuruluş misyonunu oluşturan sporculara hizmet etme anlayışına kadar uzanıyor.





Marka; Orta Doğu'da mağazalar açarak, Nike'ın muhteşem kadın sporcularından ilham alan koleksiyonları,

kadın yarışlarını, Nike Run Club'ları ve Arapça NTC uygulamasını tanıtarak bu sözün altını çiziyor.





Son yıllarda Oregon, Beaverton'daki Nike Genel Merkezinde en iyi sporcularla yapılan toplantılar,

yarış sırasında giyilen geleneksel başörtüsünün getirdiği performans sorunlarına ışık tutuyor. Örneğin,

Birleşik Arap Emirlikleri'nden kadın halterci Amna Al Haddad; giysinin ağırlığı, hareket sırasında kayma olasılığı ve nefes alabilir olmaması gibi

özelliklerin konsantrasyonunu nasıl bozduğunu aktardı. Aynı zamanda performansa yönelik başörtüsü bulmanın son derece

zor olduğunu açıkladı. Amna'nın yarışmada giymeye uygun yalnızca bir başörtüsü vardı; dolayısıyla yarış zamanlarında her akşam bunu elde yıkaması gerekiyordu.





Nike tasarım ekibi bu bilgileri mevcut Nike yenilikleriyle birleştirerek ilk prototip başörtülerini oluşturdu

ve bunları haltercilerin yanı sıra başörtüsü takan birçok sporcuya uyarlayarak kullanım testi gerçekleştirdi.

Ürünü kullanan kadınlar pek çok geri bildirimde bulundu ve bunun sonucunda çok daha hafif ve çok daha yumuşak bir giysi ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.





Bu görüşlerden yola çıkan (sporcu içlikleri tasarlamaktan sorumlu) Nike Pro ekibi, Nike Pro'nun göze çarpmayan, neredeyse ikinci bir ten hissi uyandıran

diğer ürünlerine benzer, performansa yönelik bir başörtüsünü nasıl oluşturabileceklerini araştırdı.

Bu hedef göz önünde bulundurularak daha fazla prototip oluşturuldu.





Bu yeni giysiler, Arap Emirlikleri'nin çığır açan artistik buz patencisi Zahra Lari ve Nike Run Club Koşu Koçu Manal Rostom

gibi muhteşem Nike sporcuları tarafından yeniden kullanım testine tabi tutuldu. Koşucular ve bisikletçiler dahil Orta Doğu'nun dört bir yanından sporcular da

başörtülerini her gün değerlendirdi. Nike, hem sporcuların performans geri bildirimlerini hem de giysinin estetiğine verdikleri tepkileri bir araya getirdi.

Her ülkenin kendine özgü başörtüsü stili olduğu için ideal tasarımın çeşitliliklere uyum sağlaması gerekiyordu. Marka aynı zamanda

sözcülerin ve yerel toplulukların da fikirlerine danışarak tasarımın kültürel gereksinimleri karşılamasını sağladı.





Geliştirilen prototipler coşkuyla karşılandı ve son olarak kesimin farklı yüz ölçüleri

ve şekilleri hesaba katılarak düzeltilmesi istendi. Tasarımcılar, ağırlığı artıracak olan ayarlama mekanizması yerine başörtüsünü XS/S ve M/L olarak ölçülendirdi.

Ayrıntıları daha derin inceleme ve ekstra kullanım testleri gerçekleştirme sürecinden sonra Nike Pro Hijab tamamlandı.





Rahat giyilen nihai tasarım dayanıklı tek parça Nike Pro powermesh'ten üretildi. Nike'ın en nefes alabilen kumaşı olan hafif polyester,

stratejik olarak yerleştirilmiş küçük delikleriyle optimum nefes alabilirlik sunar ancak tamamen opak, yumuşak bir yapıya sahiptir. Esnek file

elastik bağ ile bir araya gelerek hem kullanana hem de yaptığı spora uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir bir

yapı sunar. Örneğin buz pateninde dönme hareketleri için daha sıkı bir kesim gerekmektedir. Başörtüsünün arka kısmı, çözülmemesi için uzundur.

Boyun kısmında kullanılan yumuşak iplikler, sporcu terlediğinde meydana gelebilecek sürtünmeyi ve tahrişi ortadan kaldırır.





Sporcuların isteği doğrultusunda tasarımcılar, karakteristik Nike Swoosh logosunu sol kulağın üstüne yerleştirerek başörtüsünün zirve noktasındaki

performansını vurguladılar. Başörtüsünün ilk renkleri olan siyah ve college navy de aynı şekilde sporcuların doğal koyu renk istekleri

doğrultusunda oluşturuldu. Müslüman sporculara Nike Pro Hijab gibi çığır açan ürünler sunan Nike, günümüzün öncülerine hizmet etmenin yanı sıra

bölgede hala spor konusunda engellerle karşılaşan ve spora sınırlı erişimi olan daha fazla kadına ve kız çocuğuna ilham vermeyi hedefliyor:

Yerel olarak önerilen spor aktivitelerine 60 dakika veya daha uzun süre katılan kız çocuğu sayısı yedide birden bile daha az.



NIKE PRO HIJAB, 1 ARALIK’TA SATIŞA SUNULUYOR.