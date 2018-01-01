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EN POPÜLER
ŞUNU SEVDİYSEN:____________VÜCUT KASLANDIRICIDAİRESEL ÇALIŞMAEKSTREM TAM VÜCUTŞEKİL VE BİÇİM VERMEBÜTÜN VÜCUDU ŞEKİLLENDİRMETER ATMA + ŞEKİLLENMEKARIN VE KALÇAKARIN YAKICIKARIN MEKİĞİMEKİK ÇEK VE KALORİ YAKDAHA İNCE BACAKLARDAHA DÜZGÜN KALÇAVÜCUT ESNETİCİİNCELME ŞANSIYOK ET
ŞUNU DENE:________KONTROLLÜ VE YOĞUNHIZLI VE DAKİKİNCELME ŞANSI 2.0VÜCUT ESNETİCİ 2.0KARIN YAĞLARINI YOK ETTER ATMA + ŞEKİLLENME 2.0KARIN VE KALÇA 2.0KARIN YAKICI 2.0KARIN MEKİĞİ 2.0MEKİK ÇEK VE KALORİ YAK 2.0DAHA İNCE BACAKLAR 2.0DAHA DÜZGÜN KALÇA 2.0VÜCUT ESNETİCİ 2.0İNCELME ŞANSI 2.0YOK ET 2.0
ŞUNU DENE:________KARIN VE KALÇA 2.0UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇSERI EGZERSIZLERKARIN YAĞLARINI YOK ETBURPEE ODAKLI KONTROLLÜ VE YOĞUNSINIRLARI ZORLAOLAĞANÜSTÜ ÇEVIKLIKGÜÇLÜ VE DAYANIKLIBURPEE, SIÇRAMA VE KÖPRÜKETTLEBELL ODAKLIYOĞUN VE KISAYANLAR İÇİN EGZERSİZLERHIZLI VE DAKİKYOĞUN DAİRESEL ANTRENMANİKİLİ YOĞUNLUKİNCELME ŞANSI 2.0YOK ET 2.0SAĞLIK TOPU ODAKLIDİNLENMEK YOKKONTROLLÜ VE YOĞUN
ŞUNU DENE:________DİNLENMEK YOKVÜCUT ESNETİCİ 2.0GÜÇLÜ VE DAYANIKLIHIZLI VE DAKİKGÜCÜN TEMPOSUKARNA ÖNCELİK VERKARIN YAĞLARINI YOK ETYAVAŞ BAŞLA, GÜÇLÜ BİTİRKALÇANI ÇALIŞTIRYÜKSEL VE ALÇALGÜÇ KAZANKARIN VE KALÇA 2.0ZORLU 15 DAKİKAİNCELME ŞANSI 2.0BEST FOOT FORWARDBAŞLANGIÇ NOKTASI KARINSINIRLARI ZORLAMEKİK VE KALORİ YAKMA 2.0DİNLEN VE TEKRARLALUNGE KAPASITESIBURPEE ODAKLIKETTLEBELL ODAKLIKONTROLLÜ VE YOĞUNATLAS TANRISI GIBI GÜÇLÜ
ŞUNU DENE:________PARTNERLI PLANK SIÇRAMAKARIN VE ÜST VÜCUTHAREKET ARALIĞINI ARTIRDENGELİ AYI YÜRÜYÜŞÜ HAREKETLERİHIZ TURUSINIRLARI ZORLAYAN 15 EGZERSİZYÜKSEL VE ALÇALKARIN MEKİĞİ 2.0YERDEN YÜKSEKKARIN EGZERSİZLERİDÖN VE KALORİ YAKYENİLENEN GÜÇPLANK VE SPLITGÜÇLENBEST FOOT FORWARDGÜÇ KAZAN
ODAKLAN
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