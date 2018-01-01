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EN POPÜLER

ŞUNU SEVDİYSEN: ____________ VÜCUT KASLANDIRICI DAİRESEL ÇALIŞMA EKSTREM TAM VÜCUT ŞEKİL VE BİÇİM VERME BÜTÜN VÜCUDU ŞEKİLLENDİRME TER ATMA + ŞEKİLLENME KARIN VE KALÇA KARIN YAKICI KARIN MEKİĞİ MEKİK ÇEK VE KALORİ YAK DAHA İNCE BACAKLAR DAHA DÜZGÜN KALÇA VÜCUT ESNETİCİ İNCELME ŞANSI YOK ET

ŞUNU DENE: ________ KONTROLLÜ VE YOĞUN HIZLI VE DAKİK İNCELME ŞANSI 2.0 VÜCUT ESNETİCİ 2.0 KARIN YAĞLARINI YOK ET TER ATMA + ŞEKİLLENME 2.0 KARIN VE KALÇA 2.0 KARIN YAKICI 2.0 KARIN MEKİĞİ 2.0 MEKİK ÇEK VE KALORİ YAK 2.0 DAHA İNCE BACAKLAR 2.0 DAHA DÜZGÜN KALÇA 2.0 VÜCUT ESNETİCİ 2.0 İNCELME ŞANSI 2.0 YOK ET 2.0

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İNCEL

ŞUNU SEVDİYSEN: ____________ JİLET GİBİ KESKİN ADRENALINE HIT VÜCUT YÜKLEME YAKICI ÇALIŞMA YOK ET KARDİYO YÜKLEME MEKİK + YAKMA HIZLI BAŞLANGIÇ HIZLI + SERT FİT DÖVÜŞÇÜ KASIRGA EŞSİZ ARALIKLI YOĞUN ANTRENMAN METABOLİK HIZLANMA SHAKEDOWN İNCELME ETKİSİ KALP ATIŞI KİLO VERDİRİCİ SIKILAŞMA BÜTÜN VÜCUDU ŞEKİLLENDİRME HIZLI ADIMLAR

ŞUNU DENE: ________ KARIN VE KALÇA 2.0 UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇ SERI EGZERSIZLER KARIN YAĞLARINI YOK ET BURPEE ODAKLI
 KONTROLLÜ VE YOĞUN SINIRLARI ZORLA OLAĞANÜSTÜ ÇEVIKLIK GÜÇLÜ VE DAYANIKLI BURPEE, SIÇRAMA VE KÖPRÜ KETTLEBELL ODAKLI YOĞUN VE KISA YANLAR İÇİN EGZERSİZLER HIZLI VE DAKİK YOĞUN DAİRESEL ANTRENMAN İKİLİ YOĞUNLUK İNCELME ŞANSI 2.0 YOK ET 2.0 SAĞLIK TOPU ODAKLI DİNLENMEK YOK KONTROLLÜ VE YOĞUN

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SIKILAŞ

ŞUNU SEVDİYSEN: ____________ VÜCUT KASLANDIRICI VÜCUT ESNETİCİ TÜM VÜCUT TUR MEYDAN OKUMASI KONDİSYON TAKIMI KIVRIM YAPICI RÜYA TAKIM ENERJİ VERİCİ OLAĞANÜSTÜ GÜÇ EKSTREM TAM VÜCUT AMANSIZ ESNETME MAKİNESİ ŞEKİL VERME VİTES ARTIR MARATON HAZIRLIĞI ŞEKİL + BİÇİM VERME YAKICI SÜPER FÜZYON EN UÇ NOKTA SIKILAŞMA TAM ETKİ GERÇEK KONDİSYON ULTIMATE HOLLYWOOD DURDURULAMAZ

ŞUNU DENE: ________ DİNLENMEK YOK VÜCUT ESNETİCİ 2.0 GÜÇLÜ VE DAYANIKLI HIZLI VE DAKİK GÜCÜN TEMPOSU KARNA ÖNCELİK VER KARIN YAĞLARINI YOK ET YAVAŞ BAŞLA, GÜÇLÜ BİTİR KALÇANI ÇALIŞTIR YÜKSEL VE ALÇAL GÜÇ KAZAN KARIN VE KALÇA 2.0 ZORLU 15 DAKİKA İNCELME ŞANSI 2.0 BEST FOOT FORWARD BAŞLANGIÇ NOKTASI KARIN SINIRLARI ZORLA MEKİK VE KALORİ YAKMA 2.0 DİNLEN VE TEKRARLA LUNGE KAPASITESI BURPEE ODAKLI KETTLEBELL ODAKLI KONTROLLÜ VE YOĞUN ATLAS TANRISI GIBI GÜÇLÜ

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GÜÇ KAZAN

ŞUNU SEVDİYSEN: ____________ PATLAMAYA HAZIR OL MEYDAN OKUYAN EĞİTİM ÇAVUŞU DAYANIKLILIK USTASI ENERJİ TRANSFERİ TAM AKSİYON MAGNUM METABOLİK ERİME KAS ŞEKİLLENDİRİCİ MÜKEMMEL SKOR GÜÇ PRESİ GÜÇLEN POMPA İSTASYONU SQUAT PARTİSİ STRES ATICI ACIMASIZ TAM ADRENALİN GÜÇ KULESİ AĞIRLIĞA DEĞER

ŞUNU DENE: ________ VÜCUT ESNETİCİ 2.0 DİNLENMEK YOK BAŞLANGIÇ NOKTASI KARIN UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇ KARIN YAĞLARINI YOK ET OLAĞANÜSTÜ ÇEVİKLİK KONTROLLÜ VE YOĞUN YAĞ YAKICI GÜÇLÜ VE DAYANIKLI KONTROLLÜ TEMPO SINIRLARI ZORLA KARIN VE KALÇA 2.0 LUNGE ODAKLI KARNA ÖNCELİK VER HAREKET ARALIĞINI ARTIR BURPEE ODAKLI SERİ EGZERSİZLER MEKİK VE KALORİ YAKMA 2.0 YOK ET 2.0

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ŞUNU SEVDİYSEN: ____________ KOL ŞEKİLLENDİRİCİ SIRT ŞEKİLLENDİRİCİ PLAJ DENGESİ ANTRENMANI KALÇA İNCELTİCİ KARDİYO ÇALIŞMASI AĞIR KARDİYO GOTHAM SANATI HOLLYWOOD KARIN YAKMA BACAK ŞEKİLLENDİRİCİ UZAT VE GÜÇLENDİR YARIŞA HAZIRLANMA ANTRENMANI ŞEKİLLİ KOLLAR BİÇİMLİ SIRT OMUZ GÜÇLENDİRİCİ OMUZ ŞEKİLLENDİRİCİ KORKUSUZ

ŞUNU DENE: ________ PARTNERLI PLANK SIÇRAMA KARIN VE ÜST VÜCUT HAREKET ARALIĞINI ARTIR DENGELİ AYI YÜRÜYÜŞÜ HAREKETLERİ HIZ TURU SINIRLARI ZORLAYAN 15 EGZERSİZ YÜKSEL VE ALÇAL KARIN MEKİĞİ 2.0 YERDEN YÜKSEK KARIN EGZERSİZLERİ DÖN VE KALORİ YAK YENİLENEN GÜÇ PLANK VE SPLIT GÜÇLEN BEST FOOT FORWARD GÜÇ KAZAN

ODAKLAN

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