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BİZİMLE ANTRENMAN YAP

UYGULAMAYI EDİN
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ANTRENMANLARINDAN
DAHA FAZLA VERİM AL

NIKE+
TRAINING
CLUB

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FELSEFEMİZ

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DOĞRU YERE
ODAKLAN

Başarılı bir fitness çalışması için mükemmel
çeşitliliği yaratman gerekir. Yani dayanıklılığını
artırmak, kendini güçlü hissetmek ve daha iyi
hareket etmek için dayanıklılık, güç ve hareket
kabiliyeti çalışmaları arasında iyi bir denge
kurmalısın. Yoğunluğu ve güç toplama bölümleri
iyi dengelenmiş doğru antrenmanlarla herkesin
kendini geliştirebileceğine inanıyoruz.

DOĞRU
YOĞUNLUKTA ÇALIŞ

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Uyarlanabilir antrenman planlarımız,
kendini yeterince zorlamanı sağlamak için
fitness seviyene uyum sağlar. Her antrenmanın
ardından ne kadar zorlandığını söylemen istenir.
Geri bildirimine göre sonraki antrenmanların zorluğu
ayarlanır. Sana özel, akıllı, kişiselleştirilmiş antrenmanlar
sunmak için uygulamanın dışında yaptığın aktiviteler
de hesaba katılır. Kısacası, kişisel trainer'a sahip
olmaya en yakın deneyimi sağlıyoruz.

DOĞRU ŞEKİLDE
GÜÇ TOPLA

Sonuç almanın en iyi yolu nedir, biliyor musun?
Kendini yeterince zorlarken vücuduna da güç
toplamak için ihtiyacı olan zamanı tanımalısın.
Bunu yapabilmek için antrenmanın, bilimi ve
onlarca yıllık deneyimi temel almalıdır.

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EN İYİLERLE GEÇ KENDİNİ Nike+ Training Club uygulamasını edin ve bizimle birlikte antrenman yap.
İstediğin zaman yapabileceğin uyarlanabilir antrenman planları, uzman rehberlik
ve 100'den fazla yepyeni antrenman seni bekliyor.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN
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