Başarılı bir fitness çalışması için mükemmel

çeşitliliği yaratman gerekir. Yani dayanıklılığını

artırmak, kendini güçlü hissetmek ve daha iyi

hareket etmek için dayanıklılık, güç ve hareket

kabiliyeti çalışmaları arasında iyi bir denge

kurmalısın. Yoğunluğu ve güç toplama bölümleri

iyi dengelenmiş doğru antrenmanlarla herkesin

kendini geliştirebileceğine inanıyoruz.