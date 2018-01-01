"KESİMİ, HAREKET KABİLİYETİ VE NEFES ALABİLEN MALZEMESİ
SAYESİNDE PERFORMANSIMI MAKSİMUMA ÇIKARABİLİYORUM."Branden Collinsworth, Nike Master Trainer
TERİ UNUTDri-FIT teknolojisi, kapalı alanlarda ve açık havada
kuru kalman ve rahat etmen için nemi teninden
uzaklaştırır ve buharlaşmayı hızlandırır.
ÇOK ISINAN BÖLGELERİ SERİN TUTÖzel olarak geliştirilen ve en çok terleyen bölgelerde kullanılan
performans filesi, hava akışını ve nefes alabilirliği artırarak
spor salonunda veya sıcak havalarda serin kalmanı sağlar.
YÜKSEK BASINÇHER KASI DESTEKLERNike Pro Hypercompression Tayt, esnek dokuma kumaş ve
ultra basınçlı tasarımıyla yüksek yoğunluklu antrenmanlar
sırasında maksimum destek sunar.
KAS YORGUNLUĞUNU AZALTBölgesel basınç teknolojisi antrenmanından maksimum
verimi alabilmen için yüksek performansı destekler ve
her harekette kas yorgunluğunu azaltır.
VÜCUDU SARAN UYUM Esnek ve hafif dokuma kumaş vücudunu sararak
her türlü antrenman için destek ve denge sunar.
GÜÇ TOPLAMATEPEDEN TIRNAĞA
GÜÇLÜ OLNike Pro Hyperrecovery Tayt, kademeli basınç kullanarak kasları
destekler ve yoğun antrenmanlardan sonra güç toplamayı
hızlandırarak ertesi gün de antrenman yapabilmeni sağlar.