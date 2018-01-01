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NIKE PRO

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EN İYİ
PERFORMANS İÇLİĞİN Nike Pro, koşullar ne olursa olsun her antrenmanın
üstesinden gelmen için özel olarak geliştirildi.

NIKE PRO ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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NIKE PRO'NUN FAYDALARINI KEŞFET

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

HİÇBİR ŞEY SANA ENGEL OLAMAZ Esnek kumaş ve vücuda uyum sağlayan yapı doğal hareket
kabiliyetini destekler ve özgürce hareket etmeni sağlar.

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NIKE PRO'NUN FAYDALARINI KEŞFET

NEM KONTROLÜ

TERİN SENİ ENGELLEMESİNE İZİN VERME Terin hızla buharlaşmasını sağlayan Dri-FIT
teknolojisiyle rahat et ve kuru kal.

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NIKE PRO'NUN FAYDALARINI KEŞFET

TERMAL DÜZENLEME

VÜCUT SICAKLIĞINI SABİTLE Hafif yalıtım ve bölgesel havalandırma, vücut
sıcaklığını her türlü iklim koşulunda sabit tutar.

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PERFORMANS İÇLİKTEN BAŞLAR

ÜŞÜME

TERLEME

YÜKSEK BASINÇ

GÜÇ TOPLAMA

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ÜŞÜME SOĞUKTAN ETKİLENME Nike Pro HyperWarm ve Nike Pro Warm, çok yönlü içlik seçenekleriyle
vücudun için yalıtım sağlayarak kendini aşmana yardımcı olur.

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"ANTRENMAN YAPARKEN VARIMI YOĞUMU ORTAYA KOYARIM.
PERFORMANSIM, MOTİVASYON KAYNAĞIMDIR. NIKE PRO'NUN
VÜCUDA UYUMLU KESİMİ HEDEFİME ULAŞMAMA YARDIMCI OLUR." Branden Collinsworth, Nike Master Trainer

YALITIMIYLA SENİ SICAK TUTAR Bölgesel termal düzenleme panelleri yalıtım sağlayarak
vücut sıcaklığını korumana ve rahatsızlık hissetmeden
antrenman yapmana yardımcı olur.

KURU KALMAN İÇİN HAVA ALIR 3D yapılı, nefes alabilen termal kumaş teri teninden
uzaklaştırarak sıcak ve kuru kalmanı sağlar.

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TERLEME HAVALAR ISINDIĞINDA
TERLEME Nike Pro HyperCool ve Nike Pro Cool, Dri-FIT teknolojisi ve esnek file
kumaşıyla seni terletmez ve konsantrasyonunu korumanı sağlar.

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"KESİMİ, HAREKET KABİLİYETİ VE NEFES ALABİLEN MALZEMESİ
SAYESİNDE PERFORMANSIMI MAKSİMUMA ÇIKARABİLİYORUM." Branden Collinsworth, Nike Master Trainer

TERİ UNUT Dri-FIT teknolojisi, kapalı alanlarda ve açık havada
kuru kalman ve rahat etmen için nemi teninden
uzaklaştırır ve buharlaşmayı hızlandırır.

ÇOK ISINAN BÖLGELERİ SERİN TUT Özel olarak geliştirilen ve en çok terleyen bölgelerde kullanılan
performans filesi, hava akışını ve nefes alabilirliği artırarak
spor salonunda veya sıcak havalarda serin kalmanı sağlar.

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YÜKSEK BASINÇ HER KASI DESTEKLER Nike Pro Hypercompression Tayt, esnek dokuma kumaş ve
ultra basınçlı tasarımıyla yüksek yoğunluklu antrenmanlar
sırasında maksimum destek sunar.

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"HYPERCOMPRESSION TAYTI DEPARLAR,HIZLI HAREKETLER VE DAYANIKLILIĞA
İHTİYAÇ DUYDUĞUM PERFORMANSLAR ESNASINDA KULLANIYORUM." Branden Collinsworth, Nike Master Trainer

KAS YORGUNLUĞUNU AZALT Bölgesel basınç teknolojisi antrenmanından maksimum
verimi alabilmen için yüksek performansı destekler ve
her harekette kas yorgunluğunu azaltır.

VÜCUDU SARAN UYUM
 Esnek ve hafif dokuma kumaş vücudunu sararak
her türlü antrenman için destek ve denge sunar.

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GÜÇ TOPLAMA TEPEDEN TIRNAĞA
GÜÇLÜ OL Nike Pro Hyperrecovery Tayt, kademeli basınç kullanarak kasları
destekler ve yoğun antrenmanlardan sonra güç toplamayı
hızlandırarak ertesi gün de antrenman yapabilmeni sağlar.

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"HYPERRECOVERY TAYT, ZORLU BİR ANTRENMAN GÜNÜNÜN SONUNDA
GİYMEK İÇİN İDEAL. UYURKEN BİLE ONU GİYİYORUM." Branden Collinsworth, Nike Master Trainer

DAHA ÇABUK HAZIR OL Kademeli basınç kan akışını artırır ve kasların şişmesini önler.
Böylece daha hızlı güç toplayıp sonraki antrenmanın için
kendini muhteşem hissedebilirsin.

ANTRENMANDAN SONRA RAHAT ET Nefes alabilen hafif kumaş ve stratejik havalandırma,
spor salonu veya maç sonrasında güç toplarken
rahat etmeni sağlar.

ERKEK ANTRENMAN AYAKKABILARI

ERKEK ANTRENMAN GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

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