GÜÇ

TOPLA Sağlık topunu iki elinle sıkıca tut ve ağın birkaç metre

gerisinde harekete başla. Dizlerini hafifçe bük. Topu

atmaya hazırlanırken vücudunun üst kısmını geriye

döndür. Güçlü ve uzun bir atış yapman için güçlü bir

şekilde hareket etmen son derece önemlidir.

