GÜÇ
TOPLASağlık topunu iki elinle sıkıca tut ve ağın birkaç metre
gerisinde harekete başla. Dizlerini hafifçe bük. Topu
atmaya hazırlanırken vücudunun üst kısmını geriye
döndür. Güçlü ve uzun bir atış yapman için güçlü bir
şekilde hareket etmen son derece önemlidir.
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GÜÇLÜ BİR
ATIŞ YAPVücudunun üst kısmını döndürerek kollarını uzat ve
topu olabildiğince uzağa at. Topla birlikte vücudunu
döndürmek son derece önemlidir. Bu antrenmanı
ısınma egzersizlerine dahil etmek, mükemmel bir
oyunun temel gereklilikleri olan koordinasyon, güç
ve denge bakımından gelişmeni sağlayacak.
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"SAĞLIK TOPU KULLANMAK TEKNİĞİNİ MÜKEMMELLEŞTİRMENE YARDIMCI OLUR."Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi
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