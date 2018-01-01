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GÜÇ VE KONDİSYON Mouratoglou Tenis Akademisi ile Kortta Gücünü Artır.

GÜÇ VE KONDİSYON

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GÜÇ
TOPLA Sağlık topunu iki elinle sıkıca tut ve ağın birkaç metre
gerisinde harekete başla. Dizlerini hafifçe bük. Topu
atmaya hazırlanırken vücudunun üst kısmını geriye
döndür. Güçlü ve uzun bir atış yapman için güçlü bir
şekilde hareket etmen son derece önemlidir.

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GÜÇLÜ BİR
ATIŞ YAP Vücudunun üst kısmını döndürerek kollarını uzat ve
topu olabildiğince uzağa at. Topla birlikte vücudunu
döndürmek son derece önemlidir. Bu antrenmanı
ısınma egzersizlerine dahil etmek, mükemmel bir
oyunun temel gereklilikleri olan koordinasyon, güç
ve denge bakımından gelişmeni sağlayacak.

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"SAĞLIK TOPU KULLANMAK TEKNİĞİNİ MÜKEMMELLEŞTİRMENE YARDIMCI OLUR." Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi

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EKİPMAN YARDIMIYLA
KORTTAKİ GÜCÜNÜ ARTIR Hangi zeminde oynarsan oyna en iyi antrenman için
en iyi ekipmanlara ihtiyacın vardır. Doğru ekipmanlarla
performansını artır ve en güçlü sezonunu geçir.

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