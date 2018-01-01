Elastik bantlar direnç çalışması için son derece önemlidir.
Bir metre arkana bir direnç bandı bağlayarak harekete başla.
Ayakta dururken göğsünü ger ve ayaklarını aç. İki elinle bandı
gergin bir şekilde tut, dirseklerini bük ve sonra dirseklerini hafifçe
bükülü tutarak iki kolunu da öne doğru it. KOLLARINI
KAS
1
KOLLARINI
SERBEST BIRAK Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönmeden önce kollarını
bir an için önünde tut. Dirseklerin antrenman boyunca hafifçe
bükülü olsun. 12 tekrarlı 2 set yapmaya çalış, zorluğa veya
gücüne göre bu sayıyı artır ya da azalt.
2
"OMUZLARI GÜÇLENDİRMEK SAKATLIKLARI ÖNLEMENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR."Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi
MÜKEMMEL ANTRENMAN İÇİN
İHTİYACIN OLAN EKİPMANLARI BULHangi zeminde oynarsan oyna en iyi antrenman için
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