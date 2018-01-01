Elastik bantlar direnç çalışması için son derece önemlidir.

Bir metre arkana bir direnç bandı bağlayarak harekete başla.

Ayakta dururken göğsünü ger ve ayaklarını aç. İki elinle bandı

gergin bir şekilde tut, dirseklerini bük ve sonra dirseklerini hafifçe

bükülü tutarak iki kolunu da öne doğru it.

KOLLARINI

KAS