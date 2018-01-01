BACKHAND
SLICE VURUŞUVuruşunu yaptıktan sonra omzunu çevirip topa doğru
adım atarak iki hızlı adımla ayaklarını aç. Backhand
slice vuruşunu yapar yapmaz ağa gitmeye hazırlan.
Bu hareketi doğru zamanlamak, hızlı bir şekilde
tepkivermeni sağlar.
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AĞA DOĞRU
DEPARA KALKİşin sırrı, rakibinin vuruşunu erkenden
karşılamaktır. Vuruşundan aldığın ivmeyi
kullanarak ağa doğru depara kalk. Sonuca
götüren bir vuruş yapmaya hazır olmak için
rakibinin pozisyonunu dikkate alarak ağda
temel pozisyonunu bulmayı hedefle.
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"İŞİN ANAHTARI, AĞA DOĞRU DEPARA KALKARAK EN İYİ POZİSYONU ALMAKTIR."Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi
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