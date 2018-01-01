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ÇİM KORTA HAZIRLAN Mouratoglou Tenis Akademisi ile Çim Korta Hazırlan.

ÇİM KORTA HAZIRLAN

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BACKHAND
SLICE VURUŞU Vuruşunu yaptıktan sonra omzunu çevirip topa doğru
adım atarak iki hızlı adımla ayaklarını aç. Backhand
slice vuruşunu yapar yapmaz ağa gitmeye hazırlan.
Bu hareketi doğru zamanlamak, hızlı bir şekilde
tepkivermeni sağlar.

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AĞA DOĞRU
DEPARA KALK İşin sırrı, rakibinin vuruşunu erkenden
karşılamaktır. Vuruşundan aldığın ivmeyi
kullanarak ağa doğru depara kalk. Sonuca
götüren bir vuruş yapmaya hazır olmak için
rakibinin pozisyonunu dikkate alarak ağda
temel pozisyonunu bulmayı hedefle.

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"İŞİN ANAHTARI, AĞA DOĞRU DEPARA KALKARAK EN İYİ POZİSYONU ALMAKTIR." Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi

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TEKNİĞİNİ MÜKEMMELLEŞTİR Hangi zeminde oynarsan oyna en iyi antrenman için
en iyi ekipmanlara ihtiyacın vardır. Doğru ekipmanlarla
performansını artır ve en güçlü sezonunu geçir.

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