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TOPRAK KORTTA
 AYAK HAREKETLERİ Mouratoglou Tenis Akademisi ile Toprak Kortta Mükemmel Ol.

TOPRAK KORTTA
AYAK HAREKETLERİ

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KAYMA
TAKTİĞİ Toprak kortta mükemmel bir oyun stiline sahip
olmak için etkili ayak hareketleri yapman gerekir.
Doğru pozisyonun ve tekniğin bilincinde olursan
en önemli anlarda rakiplerine fark atabilirsin.
 Maksimum güce ulaşmayı hedefliyorsan vuruşunu
yapmadan önce kayma taktiğini kullanman son derece
önemlidir. Açık bir duruşla başla ve topa doğru adım at.
Omuzlarını aç ve raketin konumunu ayarla. İki güçlü
adımla vuruş pozisyonunu ayarla, topa doğru kaymak
için öndeki ayağından güç al.

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VURUŞ
TAKTİĞİ
 Bacaklarını kullanarak öne doğru atıl. Önündeki topa vurmaya
odaklanırsan vücudun, doğru şekilde atış yapman için gereken
alanı sana sağlayacak. Ağırlığını topa doğru yönlendirirsen
vuruş için maksimum güce sahip olursun.

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"KAYMAYA ERKEN BAŞLA VE BACAĞINDAN GÜÇ AL." Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi

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USTACA AYAK HAREKETLERİ Hangi zeminde oynarsan oyna en iyi antrenman için
en iyi ekipmanlara ihtiyacın vardır. Doğru ekipmanlarla
performansını artır ve en güçlü sezonunu geçir.

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