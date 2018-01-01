KAYMA

TAKTİĞİ Toprak kortta mükemmel bir oyun stiline sahip

olmak için etkili ayak hareketleri yapman gerekir.

Doğru pozisyonun ve tekniğin bilincinde olursan

en önemli anlarda rakiplerine fark atabilirsin.

Maksimum güce ulaşmayı hedefliyorsan vuruşunu

yapmadan önce kayma taktiğini kullanman son derece

önemlidir. Açık bir duruşla başla ve topa doğru adım at.

Omuzlarını aç ve raketin konumunu ayarla. İki güçlü

adımla vuruş pozisyonunu ayarla, topa doğru kaymak

için öndeki ayağından güç al.

