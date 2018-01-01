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TOPRAK KORT TAKTİKLERİ Mouratoglou Tenis Akademisi ile Toprak Kort Taktiklerinde Ustalaş.

TOPRAK KORT
TAKTİKLERİ

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KISA VURUŞLARI
KARŞILAMA: TEKNİK Kısa vuruş, toprak korttaki en temel vuruşlardan
biridir. Hem kısa vuruşlar yapmak hem de kısa
vuruşları karşılamak, her tenisçinin toprak korttaki
oyun stili bakımından kritiktir.
 Kısa vuruşları karşılarken kortta mümkün oldukça
uzağa kaymak son derece önemlidir. Öndeki ayağının
sabit ve arkadaki ayağının paralel olması maksimum
denge kazandırır ve hareketlerini kontrol etmeni sağlar.
Mümkün oldukça yakın mesafeye kısa vuruş yapmak
için ölçülü ve kısa kesme hareketini denemelisin.

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KISA VURUŞLARI
KARŞILAMA: TAKTİKLER Kısa vuruş yapan bir rakibe karşı oynarken bir sonraki vuruşunun
rakibi geçmeyi hedefleyen vuruş mu yoksa aşırtma vuruşu mu
olduğunu tahmin etmek son derece önemlidir. Kısa vuruşa kısa
vuruşla karşılık vermek rakibi yaklaşmaya zorlar. Bu sayede hem
zor bir durumdan kurtulmuş hem de başarılı bir şekilde rakibinin
üzerinde baskı kurmuş olursun.

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"KISA VURUŞA KISA VURUŞLA KARŞILIK VER." Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi

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