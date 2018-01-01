KISA VURUŞLARI

KARŞILAMA: TEKNİK

Kısa vuruş, toprak korttaki en temel vuruşlardan

biridir. Hem kısa vuruşlar yapmak hem de kısa

vuruşları karşılamak, her tenisçinin toprak korttaki

oyun stili bakımından kritiktir.



Kısa vuruşları karşılarken kortta mümkün oldukça

uzağa kaymak son derece önemlidir. Öndeki ayağının

sabit ve arkadaki ayağının paralel olması maksimum

denge kazandırır ve hareketlerini kontrol etmeni sağlar.

Mümkün oldukça yakın mesafeye kısa vuruş yapmak

için ölçülü ve kısa kesme hareketini denemelisin.

