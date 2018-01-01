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BACKHAND ANALİZİ Mouratoglou Tenis Akademisi ile Mükemmel Backhand.

BACKHAND ANALİZİ

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BACKHAND'İNİ
HAZIRLA Ayaklarını açarak topu karşılamaya hazır ol.
Top yaklaşırken omuzlarını mümkün olduğunca
erken çevirip aynı anda raketini geri çekmen son
derece önemlidir. Vuruş yapmadan önce mümkün
olduğunca fazla ivme kazanman için topa doğru
büyük bir adım atman gerekir.

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VURUŞU
KARŞILA Vuruşu karşılarken tüm vücudunu kullan. Bu, raketinle
mümkün olan en güçlü vuruşu yapmanı sağlar. Vuruşu,
raketin omuzlarının üzerinde ve dirseklerin mümkün
olduğunca yukarıdayken bitirmeye çalış.

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"ÖNCE OMUZLARINI, SONRA TÜM VÜCUDUNU ÇEVİR." Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi

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YENİ KOLEKSİYONLA
BACKHAND'İNİ GÜÇLENDİR Hangi zeminde oynarsan oyna en iyi antrenman için
en iyi ekipmanlara ihtiyacın vardır. Doğru ekipmanlarla
performansını artır ve en güçlü sezonunu geçir.

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