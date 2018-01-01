BACKHAND'İNİ
HAZIRLAAyaklarını açarak topu karşılamaya hazır ol.
Top yaklaşırken omuzlarını mümkün olduğunca
erken çevirip aynı anda raketini geri çekmen son
derece önemlidir. Vuruş yapmadan önce mümkün
olduğunca fazla ivme kazanman için topa doğru
büyük bir adım atman gerekir.
1
VURUŞU
KARŞILAVuruşu karşılarken tüm vücudunu kullan. Bu, raketinle
mümkün olan en güçlü vuruşu yapmanı sağlar. Vuruşu,
raketin omuzlarının üzerinde ve dirseklerin mümkün
olduğunca yukarıdayken bitirmeye çalış.
2
"ÖNCE OMUZLARINI, SONRA TÜM VÜCUDUNU ÇEVİR."Benny Ebrahimzadeh - İleri Seviye Teknik Direktörü, Mouratoglou Tenis Akademisi
YENİ KOLEKSİYONLA
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