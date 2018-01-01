SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

NIKECOURT'TAN EN YENİ HABERLERİ ALMAK İÇİN KAYDOL

KAYDOL
TopMenu_Background.jpg
P1.jpg

AKADEMİNİN ARKA PLANI Mouratoglou Tenis Akademisi Oyuncuları ve Personeliyle Tanış.

ANTRENÖRLER

P2.jpg

PATRICK MOURATOGLOU,
BAŞKAN VE KURUCU Dünyanın en önemli antrenörlerinden biri olan Patrick, Marcos
Baghdatis ve Grigor Dimitrov gibi üst düzey sporcularla çalıştı.
Halihazırda 2012'den beri 10 grand slam ve 2 olimpiyat altın
madalyası kazanıp dünyanın 1 numarası olmasına yardımcı
olduğu Serena Williams'a antrenörlük yapıyor. Mouratoglou
Tenis Akademisi'nin temellerini atan ve eğitim felsefesini
benimseyen Patrick, antrenörler ve oyuncularla
yakın çalışmaya devam ediyor.

P3.jpg

BENNY EBRAHIMZADEH
İLERİ SEVİYE TEKNİK
DİREKTÖRÜ
 Mouratoglou Tenis Akademisi'ne zengin
deneyimleriyle katkıda bulunan Benny
Ebrahimzadeh; Angelique Kerber, Rainer
Schüttler ve Jérémy Chardy'nin de aralarında
bulunduğu birçok üst düzey sporcuyla çalıştı.
Akademide İleri Seviye Teknik Direktörü olarak
çalışan Benny Ebrahimzadeh, taktiksel/teknik
uzmanlardan motivasyon eğitmenlerine kadar
sahada 36 kişilik personeli yönetiyor. Ayrıca,
Patrick Mouratoglou ile birlikte Champseed
vakfının da yöneticiliğini yapıyor.

MENS_NC_SP17_DESKTOP_AUSTRALIAN_OPEN_13.jpg

TENİS AYAKKABILARI

TENİS GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

ÖNE ÇIKANLAR

YÜKSELİŞTE

Loading