PATRICK MOURATOGLOU,
BAŞKAN VE KURUCUDünyanın en önemli antrenörlerinden biri olan Patrick, Marcos
Baghdatis ve Grigor Dimitrov gibi üst düzey sporcularla çalıştı.
Halihazırda 2012'den beri 10 grand slam ve 2 olimpiyat altın
madalyası kazanıp dünyanın 1 numarası olmasına yardımcı
olduğu Serena Williams'a antrenörlük yapıyor. Mouratoglou
Tenis Akademisi'nin temellerini atan ve eğitim felsefesini
benimseyen Patrick, antrenörler ve oyuncularla
yakın çalışmaya devam ediyor.
BENNY EBRAHIMZADEH
İLERİ SEVİYE TEKNİK
DİREKTÖRÜ Mouratoglou Tenis Akademisi'ne zengin
deneyimleriyle katkıda bulunan Benny
Ebrahimzadeh; Angelique Kerber, Rainer
Schüttler ve Jérémy Chardy'nin de aralarında
bulunduğu birçok üst düzey sporcuyla çalıştı.
Akademide İleri Seviye Teknik Direktörü olarak
çalışan Benny Ebrahimzadeh, taktiksel/teknik
uzmanlardan motivasyon eğitmenlerine kadar
sahada 36 kişilik personeli yönetiyor. Ayrıca,
Patrick Mouratoglou ile birlikte Champseed
vakfının da yöneticiliğini yapıyor.