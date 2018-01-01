PATRICK MOURATOGLOU,

BAŞKAN VE KURUCU Dünyanın en önemli antrenörlerinden biri olan Patrick, Marcos

Baghdatis ve Grigor Dimitrov gibi üst düzey sporcularla çalıştı.

Halihazırda 2012'den beri 10 grand slam ve 2 olimpiyat altın

madalyası kazanıp dünyanın 1 numarası olmasına yardımcı

olduğu Serena Williams'a antrenörlük yapıyor. Mouratoglou

Tenis Akademisi'nin temellerini atan ve eğitim felsefesini

benimseyen Patrick, antrenörler ve oyuncularla

yakın çalışmaya devam ediyor.

