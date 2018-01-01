MAÇLAR ANTRENMANLA KAZANILIR

Sporun en iyi oyuncuları için antrenman yaptıkları her dakika, kendilerini

geliştirmeleri için bir fırsattır. Saatler süren zorlayıcı antrenmanlar, kazanılan

ve kaybedilen maç puanları arasında fark yaratabilir.

NikeCourt, Mouratoglou Tenis Akademisi ile işbirliği yaparak oyun stilinin her yönünde

uzmanlaşmana yardımcı olacak bir dizi antrenman ipucu ve analizi sunuyor.



En heyecan verici genç yeteneklerin eğitildiği Mouratoglou Tenis Akademisi, genç oyuncuların

yoğun tempolu ve konsantrasyonu yüksek bir ortamda kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Serena Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou tarafından kurulan Akademi, özel analizler

sunmak ve antrenmanı bir sonraki seviyeye taşımak için NikeCourt ile birlikte çalışıyor.

