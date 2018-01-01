ANTRENMAN YAPARAKİLERLEME GÖSTERNikeCourt X Mouratoglou Tenis Akademisi İşbirliği
MAÇLAR ANTRENMANLA KAZANILIRSporun en iyi oyuncuları için antrenman yaptıkları her dakika, kendilerini
geliştirmeleri için bir fırsattır. Saatler süren zorlayıcı antrenmanlar, kazanılan
ve kaybedilen maç puanları arasında fark yaratabilir.NikeCourt, Mouratoglou Tenis Akademisi ile işbirliği yaparak oyun stilinin her yönünde
uzmanlaşmana yardımcı olacak bir dizi antrenman ipucu ve analizi sunuyor. En heyecan verici genç yeteneklerin eğitildiği Mouratoglou Tenis Akademisi, genç oyuncuların
yoğun tempolu ve konsantrasyonu yüksek bir ortamda kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.Serena Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou tarafından kurulan Akademi, özel analizler
sunmak ve antrenmanı bir sonraki seviyeye taşımak için NikeCourt ile birlikte çalışıyor.