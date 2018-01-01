MAKUL OLMAYANI İSTEKaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, daha az tüketerek daha fazla hizmet sunuyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS YENİLİĞİNİN SINIRLARINI ZORLUYORUZSen nasıl vücudundan daha fazlasını istiyorsan biz de kendimizden daha fazlasını istiyoruz veyeniliklerimizi tasarlarken yalnızca sporcuların kendilerini geçmelerini sağlayacak öğeleri kullanıyoruz.Çünkü her gram enerji, her miligram malzeme ve her salise önemlidir.
NIKE GRINDMevcut ürün ve malzemeleri ayrıcalıklıbir malzeme paletine dönüştürerek aslapes etmeyen performans sunuyoruz.
FLYKNITDAHA AZ TÜKETEREK DAHA FAZLASINI ÜRETMEK.
NIKE GRINDYENİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU.
EN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKİ YENİLİĞİMİZİ KEŞFET
SPORCULARA GÜÇ VERİYORUZ. OLASILIKLARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ.Malzemeleri dönüştürüp bunlara yepyeni özellikler kazandırarakbirinci sınıf giysiler, ayakkabılar ve zeminler üretiyoruz.
Her ayrıntıya önem veriyoruz. Malzemelerimizin tek kullanımla sınırlı kalmayıp bir üründen başka bir ürüne geçmesini istiyoruz._________________________________________________________________________________________BUGÜN NIKE GRIND MALZEMELERİ NIKE AYAKKABI VE GİYİM ÜRÜNLERİNİN%71'İNDE KULLANILIYOR. İPLİK VE SÜSLEMELERDEN EN SEÇKİN FORMA VEAYAKKABILARIMIZIN BAZILARINA KADAR HER YERDE NIKE GRIND BULUNUYOR.
DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA HİZMET.
AKIL ALMAZ, DEĞİL Mİ?
KESİNLİKLE.
Sürdürülebilir yenilik, faaliyetlerimizde çığır açmak için katalizör görevi görür vekurallarımız, süreçlerimiz ve ürünlerimiz aracılığıyla şirketimize entegre edilen bir fırsattır.Sporculara, şirketimize ve dünyaya fayda sağlayan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.