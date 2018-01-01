SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS YENİLİĞİ

SPI_Hero_P1.jpg
SPI_Hero_P1.jpg

MAKUL OLMAYANI İSTE Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, daha az tüketerek daha fazla hizmet sunuyoruz.

SPI_HUB_1600_03.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS YENİLİĞİNİN SINIRLARINI ZORLUYORUZ Sen nasıl vücudundan daha fazlasını istiyorsan biz de kendimizden daha fazlasını istiyoruz ve yeniliklerimizi tasarlarken yalnızca sporcuların kendilerini geçmelerini sağlayacak öğeleri kullanıyoruz. Çünkü her gram enerji, her miligram malzeme ve her salise önemlidir.

SPI_HUB_1600.jpg

NIKE GRIND Mevcut ürün ve malzemeleri ayrıcalıklı bir malzeme paletine dönüştürerek asla pes etmeyen performans sunuyoruz.

FLYKNIT DAHA AZ TÜKETEREK DAHA FAZLASINI ÜRETMEK.

NIKE GRIND YENİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU.

EN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKİ YENİLİĞİMİZİ KEŞFET

White 1600x300.jpg

SPORCULARA GÜÇ VERİYORUZ. OLASILIKLARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ. Malzemeleri dönüştürüp bunlara yepyeni özellikler kazandırarak birinci sınıf giysiler, ayakkabılar ve zeminler üretiyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN
SPI_HUB_1600_2.jpg
SPI_HUB_1600_03.jpg

Her ayrıntıya önem veriyoruz. Malzemelerimizin tek kullanımla sınırlı
 kalmayıp bir üründen başka bir ürüne geçmesini istiyoruz. _________________________________________________________________________________________ BUGÜN NIKE GRIND MALZEMELERİ NIKE AYAKKABI VE GİYİM ÜRÜNLERİNİN %71'İNDE KULLANILIYOR. İPLİK VE SÜSLEMELERDEN EN SEÇKİN FORMA VE AYAKKABILARIMIZIN BAZILARINA KADAR HER YERDE NIKE GRIND BULUNUYOR.

SPI_HUB_1600_3.jpg
SPI_HUB_1600-(2)_09.jpg

NIKE GRIND
MALZEMELERİNDEN
ÜRETİLEN
GİYSİLERİ BUL

TÜMÜNÜ İNCELE
SPI_HUB_END_01.jpg

DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA HİZMET.
AKIL ALMAZ, DEĞİL Mİ?

KESİNLİKLE.

SU16_5.11_IH_NG_FST_P7.jpg

Sürdürülebilir yenilik, faaliyetlerimizde çığır açmak için katalizör görevi görür ve kurallarımız, süreçlerimiz ve ürünlerimiz aracılığıyla şirketimize entegre edilen bir fırsattır. Sporculara, şirketimize ve dünyaya fayda sağlayan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN

AYAKKABILAR

GİYİM

AKSESUAR VE EKİPMAN

ÖNE ÇIKANLAR

Loading