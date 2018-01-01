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SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS YENİLİĞİ

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MAKUL OLMAYANI İSTE Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, daha az tüketerek daha fazla hizmet sunuyoruz.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS YENİLİĞİNİN SINIRLARINI ZORLUYORUZ Sen nasıl vücudundan daha fazlasını istiyorsan biz de kendimizden daha fazlasını istiyoruz ve yeniliklerimizi tasarlarken yalnızca sporcuların kendilerini geçmelerini sağlayacak öğeleri kullanıyoruz. Çünkü her gram enerji, her miligram malzeme ve her salise önemlidir.

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FLYKNIT Tasarımı sayesinde rakipsiz performans sunan Nike Flyknit, her bir dikişine kadar titizlikle geliştirildi ve sınırlı kaynakları sınırsız olasılığa dönüştürdü.

FLYKNIT DAHA AZ TÜKETEREK DAHA FAZLASINI ÜRETMEK.

NIKE GRIND YENİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU.

EN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKİ YENİLİĞİMİZİ KEŞFET

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AYAKLARINI HAFİFLETİR. ATIK MİKTARINI AZALTIR. Yüzlerce tonluk atığın oluşmasını önleyen Flyknit teknolojisi, Nike'ın bugüne kadar yarattığı en hafif, en güçlü ve en uyumlu ayakkabıların çıkış noktasıdır.

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"NIKE FLYKNIT, NIKE TASARIMININ BENZERSİZ DOĞASININ ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR. İLK BAKIŞTA DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER
TASARLAMAMIZI MÜMKÜN KILAR. GÜZELLİĞİNİN YARATTIĞI İÇGÜDÜSEL TEPKİ, TASARIMCILARIN VE SPORCULARIN BAŞINI
DÖNDÜRÜR. AYRICA NIKE FLYKNIT HER ZAMANKİNDEN DAHA AZ MİKTARDA ATIKLA ÜRETİM YAPMAMIZA OLANAK TANIR." John Hoke, Nike Tasarım Başkan Yardımcısı

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%60 DAHA AZ ATIK*

*Geleneksel kesimli ve dikişli ayakkabı üretimine kıyasla ortalama oran

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FLYKNIT'İNİ
BUL

TÜMÜNÜ İNCELE
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DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA HİZMET.
AKIL ALMAZ, DEĞİL Mİ?

KESİNLİKLE.

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Sürdürülebilir yenilik, faaliyetlerimizde çığır açmak için katalizör görevi görür ve kurallarımız, süreçlerimiz ve ürünlerimiz aracılığıyla şirketimize entegre edilen bir fırsattır. Sporculara, şirketimize ve dünyaya fayda sağlayan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

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AYAKKABILAR

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