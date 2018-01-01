MAKUL OLMAYANI İSTEKaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, daha az tüketerek daha fazla hizmet sunuyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS YENİLİĞİNİN SINIRLARINI ZORLUYORUZSen nasıl vücudundan daha fazlasını istiyorsan biz de kendimizden daha fazlasını istiyoruz veyeniliklerimizi tasarlarken yalnızca sporcuların kendilerini geçmelerini sağlayacak öğeleri kullanıyoruz.Çünkü her gram enerji, her miligram malzeme ve her salise önemlidir.
FLYKNITTasarımı sayesinde rakipsiz performans sunan Nike Flyknit, her bir dikişine kadartitizlikle geliştirildi ve sınırlı kaynakları sınırsız olasılığa dönüştürdü.
FLYKNITDAHA AZ TÜKETEREK DAHA FAZLASINI ÜRETMEK.
NIKE GRINDYENİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU.
EN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKİ YENİLİĞİMİZİ KEŞFET
AYAKLARINI HAFİFLETİR. ATIK MİKTARINI AZALTIR.Yüzlerce tonluk atığın oluşmasını önleyen Flyknit teknolojisi, Nike'ın bugüne kadaryarattığı en hafif, en güçlü ve en uyumlu ayakkabıların çıkış noktasıdır.
"NIKE FLYKNIT, NIKE TASARIMININ BENZERSİZ DOĞASININ ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR. İLK BAKIŞTA DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER
TASARLAMAMIZI MÜMKÜN KILAR. GÜZELLİĞİNİN YARATTIĞI İÇGÜDÜSEL TEPKİ, TASARIMCILARIN VE SPORCULARIN BAŞINI
DÖNDÜRÜR. AYRICA NIKE FLYKNIT HER ZAMANKİNDEN DAHA AZ MİKTARDA ATIKLA ÜRETİM YAPMAMIZA OLANAK TANIR."John Hoke, Nike Tasarım Başkan Yardımcısı
%60DAHA AZ ATIK*
*Geleneksel kesimli ve dikişli ayakkabı üretimine kıyasla ortalama oran
DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA HİZMET.
AKIL ALMAZ, DEĞİL Mİ?
KESİNLİKLE.
Sürdürülebilir yenilik, faaliyetlerimizde çığır açmak için katalizör görevi görür vekurallarımız, süreçlerimiz ve ürünlerimiz aracılığıyla şirketimize entegre edilen bir fırsattır.Sporculara, şirketimize ve dünyaya fayda sağlayan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.