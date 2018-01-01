SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

NIKE ROSHE

CDP_p1-roshe2_1600x700_1080p_hb.jpg
CDP_p1-roshe2_1600x700_1080p_hb.jpg

ROSHE TWO
FLYKNIT SADELİK BAŞTAN TANIMLANDI

roshe block.jpg

Sadeliği baştan tanımlayan yeni Roshe, sen hareket ettikçe renk değiştiren ve
nefes alabilen Flyknit üst kısma sahiptir. Üç katmanlı yastıklama ise yumuşak ve rahat bir kullanım deneyimi sunar.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
CDP_p2-corousel_lateral.jpg

Orijinal modelin sade çizgilerine sadık kalan Roshe Two Flyknit, esnek ve
çok kuvvetli örgü üst kısmıyla yumuşak fakat destekleyicidir.

CDP_p2-corousel_top.jpg

Zarafeti ve sadeliğiyle tanınan Roshe,
sen hareket ettikçe renk değiştirecek şekilde tasarlanan parlak örgü sıralarıyla baştan tasarlandı.

CDP_p2-corousel_tread.jpg

Tabanı modern minimalistler için tasarlanan yeni Roshe'nin üç katmanlı dayanıklı
yastıklama sistemi, ayakkabının ağırlığını artırmadan tutuş ve rahatlık sağlar.

ROSHE AİLESİ

TÜM ROSHE STİLLERİNİ İNCELE
CDP_p3-1_roshe2.jpg

ROSHE TWO Eksiksiz rahatlık, mutlak minimalizm. Roshe
ailesinin en yeni üyesi Roshe Two, üç katmanlı yastıklaması
ve esneyen, yumuşak üst kısmıyla orijinal
model kadar hafif ve esnektir.

CDP_p4-2_roshe_one.jpg

ROSHE ONE Her gün maksimum rahatlık. Orijinal Roshe'nin
süslü yeniliklere ihtiyacı yok. Bunun yerine
yastıklamaya ve tasarım sadeliğine odaklanıldı.

CDP_p5-3_classics.jpg

ROSHE KLASİKLERİ Pistin nostaljik ikonu modern lüks tasarımla bir araya geliyor.
Cortez, LD-1000, Daybreak ve Waffle Racer gibi ikonik
Nike silüetleri Roshe'nin hafif, yastıklamalı tabanıyla
birleşerek nostaljik ve modern tasarımın mükemmel dengesini yarattı.

CDP_p6-4_roshe_id.jpg

ROSHE x NIKEiD Minimalist ikonu sen tasarla. Seçeceğin
grafikler, renkler ve kişisel bir mesajla Roshe ailesinin
sana özel stilini oluşturma fırsatı yalnızca NIKEiD'de

KİŞİSELLEŞTİR VE SATIN AL
FA16-NSW-Dynamic_Reveal_Jacket_CDP_tout_2.jpeg

SPOR GİYİM AYAKKABILARI

SPOR GİYSİLERİ

SPOR GİYİM EKİPMANLARI

ÖNE ÇIKANLAR

Loading