ROSHE TWOEksiksiz rahatlık, mutlak minimalizm. Roshe
ailesinin en yeni üyesi Roshe Two, üç katmanlı yastıklaması
ve esneyen, yumuşak üst kısmıyla orijinal
model kadar hafif ve esnektir.
ROSHE ONEHer gün maksimum rahatlık. Orijinal Roshe'nin
süslü yeniliklere ihtiyacı yok. Bunun yerine
yastıklamaya ve tasarım sadeliğine odaklanıldı.
ROSHE KLASİKLERİPistin nostaljik ikonu modern lüks tasarımla bir araya geliyor.
Cortez, LD-1000, Daybreak ve Waffle Racer gibi ikonik
Nike silüetleri Roshe'nin hafif, yastıklamalı tabanıyla
birleşerek nostaljik ve modern tasarımın mükemmel dengesini yarattı.
ROSHE x NIKEiDMinimalist ikonu sen tasarla. Seçeceğin
grafikler, renkler ve kişisel bir mesajla Roshe ailesinin
sana özel stilini oluşturma fırsatı yalnızca NIKEiD'de