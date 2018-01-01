18'inden önce çektiği unutulmaz videolarla dahi çocuk unvanını alan profesyonel Nike SB kaykaycısı Paul Rodriguez, kaykay tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Yıllar içinde Paul'ün mirası da birbirinden ilginç yarışma zaferleri, çığır açan ayakkabı ve giysi tasarımı, hayranlık uyandıran toplum hizmeti ve modern teknik sokak kaykayı standartlarını sürekli olarak yeniden belirleyen üstün yeteneğiyle büyüdü. Her zaman mütevazı olan "P-Rod"un kaykay dünyasındaki etkisi artmaya devam ediyor.

