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NIKE SB PAUL RODRIGUEZ

TÜM RODRIGUEZ AYAKKABILARI İNCELE
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PAUL RODRIGUEZ

18'inden önce çektiği unutulmaz videolarla dahi çocuk unvanını alan profesyonel Nike SB kaykaycısı Paul Rodriguez, kaykay tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Yıllar içinde Paul'ün mirası da birbirinden ilginç yarışma zaferleri, çığır açan ayakkabı ve giysi tasarımı, hayranlık uyandıran toplum hizmeti ve modern teknik sokak kaykayı standartlarını sürekli olarak yeniden belirleyen üstün yeteneğiyle büyüdü. Her zaman mütevazı olan "P-Rod"un kaykay dünyasındaki etkisi artmaya devam ediyor.

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NIKE SB ZOOM PAUL RODRIGUEZ 10 Kaykay dünyasının en güçlü isimlerinden birinin mirasını temel
alan Nike SB Zoom Paul Rodriguez Ten Erkek Kaykay Ayakkabısı,
ürün yelpazesinin en yeni üyesi. Yüksek performansı daha büyük
Nike Zoom Air birimi ve şık "resmi sokak" stili ile bir araya getiren
bu model, modern elbise ayakkabılarından ilham aldı.

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