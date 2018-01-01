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KOSTON 3 HYPERFEEL

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RENGİNİ SEÇ Üç adet çok yönlü renk grubuyla stilini bul.

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RENGİNİ SEÇ Üç adet çok yönlü renk grubuyla stilini bul.

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RENGİNİ SEÇ Üç adet çok yönlü renk grubuyla stilini bul.

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ORTA TABAN   Ayakla uyumlu alçak Lunarlon ve
Zoom taban astarı, maksimum
topuk yastıklaması ve boardfeel sunar.

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ÜST KISIM Flyknit bilek kısmı ve Flywire kordon,
ayağın orta kısmını üstün biçimde sabitler.

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DIŞ TABAN İnce ağ dış taban deseni hafiflik, esneklik
ve karakteristik kavrayış sunar.  

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HYPERFEEL'INI BUL Kaykay stilini geliştiren Hyperfeel modelini seç.

JANOSKI HYPERFEEL Ayakla uyumlu alçak Lunarlon taban astarı,
topukta hafif yastıklama ve gelişmiş boardfeel
sağlar. İç patik ayağı tamamen sabitler. Orta
yoğunluktaki ağ dış taban deseni, esneklik ve
çok yönlü kavrayış sunar.

BRUIN HYPERFEEL Ayakla uyumlu alçak PU taban astarı, gelişmiş
topuk yastıklaması ve boardfeel sağlar. İçteki
elastik dil bantları ayağın orta kısmını sabitler.
Orta yoğunluktaki ağ dış taban deseni, esneklik
ve çok yönlü kavrayış sunar.

KOSTON 3 HYPERFEEL Ayakla uyumlu alçak Lunarlon ve Zoom taban
astarı, maksimum topuk yastıklaması ve boardfeel
sunar. Flyknit bilek kısmı ve Flywire kordon, ayağın
orta kısmını üstün biçimde sabitler. İnce ağ dış taban
deseni hafiflik, esneklik ve karakteristik kavrayış sunar.

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