Modern sokak kaykayı ilk zamanlarından bugüne takip edildiğinde, profesyonel Nike SB kaykaycısı Eric Koston'ın her adımda vizyoner ve öncü rolü üstlendiği görülecektir. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eric Koston'ın yıldızı, profesyonel olduğu 1992'den bu yana kıran kırana geçen yarışmalarda da zorlu sokak düzeyinde de sönmedi. Çarklar dönmeye devam ediyor ve Koston; ayakkabı tasarımı, gazetecilik, çevrimiçi medya ve diğer alanlardaki azimli yaklaşımıyla kaykay üzerinde değilken bile kaykay sporunun gelişmesine yardımcı oluyor.

