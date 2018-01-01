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NIKE SB ERIC KOSTON

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ERIC KOSTON

Modern sokak kaykayı ilk zamanlarından bugüne takip edildiğinde, profesyonel Nike SB kaykaycısı Eric Koston'ın her adımda vizyoner ve öncü rolü üstlendiği görülecektir. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eric Koston'ın yıldızı, profesyonel olduğu 1992'den bu yana kıran kırana geçen yarışmalarda da zorlu sokak düzeyinde de sönmedi. Çarklar dönmeye devam ediyor ve Koston; ayakkabı tasarımı, gazetecilik, çevrimiçi medya ve diğer alanlardaki azimli yaklaşımıyla kaykay üzerinde değilken bile kaykay sporunun gelişmesine yardımcı oluyor.

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NIKE SB ERIC KOSTON Birinci Sınıf Deneyim ve Karakteristik Stil

Lunarlon teknolojisi yumuşak rahatlık ve darbelere karşı koruma sağlar. Faydaları
 • Ultra hafif Lunarlon taban astarı yumuşak ancak hızlı tepki veren darbe emilimi sağlar
• Neopren bilek kısmı, ayak bileği çevresinde üstün rahatlık sunar
• Düşük bilekli çanak taban rahatlık ve optimum kaykay hissi sunar

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NIKE SB ERIC KOSTON 2 MAX Hafif Yastıklama, Üstün Esneklik

Efsanenin görüşleri alınarak geliştirilen dikişsiz yapı, kaykaya binerken
ve diğer zamanlarda hava akışını en üst düzeye çıkarır. Faydaları
 • Düşük profilli Phylon orta taban ve Max Air birimi, darbelere karşı koruma ve yastıklama sağlar
• Yatay ve dikey esnek oluklar, esneklik ve doğal hareket kabiliyeti sunar
• Sert kauçuk bölmeler ve zikzak tutuş deseni, kaykayı mükemmel şekilde hissetmeni sağlar

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NIKE SB KOSTON 3 HYPERFEEL

Koston'un Tercihi: Mükemmel Boardfeel Faydaları
 • Lunarlon ve Zoom Air bir araya gelerek maksimum topuk koruması ve boardfeel sağlar.
• İnce ağlı dış taban kaykayı daha iyi çevirmeni sağlar ve esnektir.
• Flyknit bilek ve Flywire kordonlar ayağın orta kısmını sabitler.

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