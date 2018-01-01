ORTA TABANAyakla uyumlu alçak PU taban astarı,
gelişmiş topuk yastıklaması ve boardfeel sağlar.
ÜST KISIMİçteki elastik dil bantları
ayağın orta kısmını sabitler.
DIŞ TABANOrta yoğunluktaki ağ dış taban
deseni, esneklik ve çok
yönlü kavrayış sunar.
HYPERFEEL'INI BULKaykay stilini geliştiren Hyperfeel modelini seç.
JANOSKI HYPERFEELAyakla uyumlu alçak Lunarlon taban astarı,
topukta hafif yastıklama ve gelişmiş boardfeel
sağlar. İç patik ayağı tamamen sabitler. Orta
yoğunluktaki ağ dış taban deseni, esneklik ve
çok yönlü kavrayış sunar.
BRUIN HYPERFEELAyakla uyumlu alçak PU taban astarı, gelişmiş
topuk yastıklaması ve boardfeel sağlar. İçteki
elastik dil bantları ayağın orta kısmını sabitler.
Orta yoğunluktaki ağ dış taban deseni, esneklik
ve çok yönlü kavrayış sunar.
KOSTON 3 HYPERFEELAyakla uyumlu alçak Lunarlon ve Zoom taban
astarı, maksimum topuk yastıklaması ve boardfeel
sunar. Flyknit bilek kısmı ve Flywire kordon, ayağın
orta kısmını üstün biçimde sabitler. İnce ağ dış taban
deseni hafiflik, esneklik ve karakteristik kavrayış sunar.