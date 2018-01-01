KOSTON 3 HYPERFEEL Ayakla uyumlu alçak Lunarlon ve Zoom taban

astarı, maksimum topuk yastıklaması ve boardfeel

sunar. Flyknit bilek kısmı ve Flywire kordon, ayağın

orta kısmını üstün biçimde sabitler. İnce ağ dış taban

deseni hafiflik, esneklik ve karakteristik kavrayış sunar.