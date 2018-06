IT BANT VE BACAKLAR AÇIK ŞEKİLDE ÖNE EĞİLME Faydaları: IT bantlarını, sırtını, kalçalarını ve bacaklarının arkasını (hamstring kasları, baldırlar) esnetir 1. Aşağı Bakan Köpek pozisyonuna geç. Kuyruk kemiğini yukarı eğerek üçgen şekli oluştur. Bacaklarını

düz tutarak topuklarını yere koy ve göbeğini omurgana doğru içeri çek. Göğsü ayaklara doğru bastır, başı ve

boynu serbest bırak. 2. Sağ ayağı ellerin arasına at. 3. Vücudun üst kısmını döndür, sol avucu yerde tut ve sağ eli yukarıya uzat. Arkadaki bacağı düz tut.

Bekle. 4. Öndeki bacağı kalçadan yukarı çekerek düzleştir. Arkadaki ayağı açılı olarak yerleştir. 25 saniye bekle. 5. Sağ eli yere koy ve kalçayı, kolları ve göğsü sola döndürerek bacaklar açık şekilde eğil. Boyun ve omuzları

serbest bırak. 25 saniye bekle. Hareketi diğer tarafta tekrarla. 6. Sağ ayağı ellerin arasına at. Aşağı Bakan Köpek pozisyonuna geç. Kuyruk kemiğini yukarı eğerek

üçgen şekli oluştur. Bacaklarını düz tutarak topuklarını yere koy ve göbeğini omurgana doğru içeri çek. Göğsü

ayaklara doğru bastır, başı ve boynu serbest bırak. 3 dakika boyunca tekrarla.