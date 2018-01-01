Baldırların (veya hamstring kasların, IT bantların, kalçaların vs.) gerginse merak etme; yalnız değilsin! Kas

gerilmesi, özellikle yeni spor yapmaya başlayan veya çok fazla koşan koşucularda

sık görülen bir durumdur. Ama bu duruma katlanmak zorunda da değilsin. Arada sırada yoga

yaparak kendini gevşetmek hem yolda hem de yol dışında seni daha kuvvetli, daha formda ve

daha esnek kılar. Üstelik sakatlanma riskini de azaltabilir.

Başlangıç için Nike Master Trainer'ı Traci Copeland'in koşuculara uygun egzersizlerini dene. Nike+

Training Club uygulamasındaki 30 dakikalık yeni "Tempoyu Artırıp Enerji Toplama" antrenmanının

hızlı bir örneği niteliğindeki, güç kazanmanı sağlayacak bu egzersizleri, temponu artırıp enerji toplamak için dilediğin zaman,

dilediğin yerde (pistte, evde, dışarıda) yapabilirsin.