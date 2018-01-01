Koşu bantlarının pek de sevilmesinin haklı bir gerekçesi var. (Bir ipucu verelim: Koşu bandındaki her koşunun heyecan
fırtınası şeklinde geçtiği söylenemez.) Bu popüler kardiyo makinesine çıkıp sabit bir tempoda ve sabit bir eğimle 30 dakika
boyunca koşmak insanın uykusunu getirebilir. Fakat bu durum, özellikle de hava bozduğunda kapalı alanda eğlenemeyeceğin
veya iyi bir antrenman yapamayacağın anlamına gelmiyor. NYC'deki Mile High Run Club'da (milehighrunclub.com) dersler de
veren NRC Antrenörü Jessica Woods'dan bu sezon koşu bandında sıkıntıdan ölmemen için bazı ipuçları vermesini istedik.
"DÜZ" KONSEPTİNİ GÖZDEN GEÇİR. Eğimi "0"da bırakmanın açık havada düz bir zeminde koşmaya benzediğini sanıyorsan tekrar düşün.
Woods, "Makinenin bandının işini az da olsa kolaylaştırdığı sır değil fakat kapalı alanda koşmak, çukurlar
veya rüzgar direnci gibi açık havada karşılaştığın engelleri de ortadan kaldırıyor. Eğimi %1'e ayarlamak,
normal koşarken harcadığın eforu daha iyi yansıtacaktır." diyor. Koşu boyunca eğimi değiştirmek kalça
kaslarını, kuadriseps kaslarını ve kardiyovasküler sistemini kuvvetlendirmeye de yardımcı olacaktır.
BU HATALARDAN KAÇIN Sakın konsola tutunma. Konsol vücudunun üst kısmını desteklemek için değil,
istatistikleri göstermek ve su şişeni taşımak için oradadır. Başını dik tut (öne eğme).
Ayrıca mesaj göndermek veya birilerini aramak istiyorsan bunu koşu sonrasına ertele. #TTYL
HIZ KAZAN İnterval antrenman genellikle hızlanmana yardımcı olur. Ama koşu bandında interval antrenman
yapmanın asıl avantajı (zihnini/vücudunu çalıştırmasını dışında), temponu belirlerken işi
şansa bırakmamasıdır. Woods, "Hızını ayarla, düğmeye bas ve aklından çıkar." diyor.
ARKADAŞINLA KOŞ Bir arkadaşını spor salonuna çağır ve birlikte koşun. Yan yana iki koşu
bandında koşun. Arkadaşının senden hızlı veya yavaş olması önemli
değildir: Nasıl olsa koşu boyunca yan yana olacaksınız.
YENİ BİR ANTRENMAN DENE
1. Yokuş Yukarı ve Düz Koşu:(Bu 20 dakikalık rutinde amaçsızca koşmak yerine
önce yokuş yukarı koşar, sonra da hızını artırırsın.
Zirveye çıktıktan sonra koşu bandı düzleşir.)
2. Merdiven İnip Çıkma:(Bu 30 dakikalık rutinde farklı süreler boyunca farklı
hızlarda koşarsın. Her intervalin süresi azaldıkça
tempon artar, yokuş aşağı koşarken de tam tersi olur.)
Zaman0:00-4:00
4:00-10:00
10:00-12:00
12:00-16:00
16:00-17:30
17:30-19:30
19:30-20:30
20:30-24:30
24:30-26:00
26:00-32:00
32:00-34:00
HızIsınma/güç toplama temposu
10K temposu
Güç toplama temposu
5K temposu
Güç toplama temposu
Mil temposu
Güç toplama temposu
5K temposu
Güç toplama temposu
10K temposu
Isınma/güç toplama temposu
Eğim1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Zaman0:00-4:00
4:00-6:00
6:00-8:00
8:00-9:00
9:00-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
HızIsınma/güç toplama temposu
10K temposu
5k'yı zorla
Isınma/güç toplama temposu
10K temposu
k'yı zorla
Isınma/güç toplama temposu
10K temposu
5k'yı zorla
Isınma/güç toplama temposu
Eğim1,0
4,0
1,0
1,0
6,0
1,0
1,0
8,0
1,0
1,0
JESSICA WOODSNRC NEW YORK CITY ANTRENÖRÜ@jeslynnyc
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Koşu bantlarının pek de sevilmesinin haklı bir gerekçesi var. (Bir ipucu verelim: Koşu bandındaki her koşunun heyecan fırtınası şeklinde geçtiği söylenemez.) Bu popüler kardiyo makinesine çıkıp sabit bir tempoda ve sabit bir eğimle 30 dakika boyunca koşmak insanın uykusunu getirebilir. Fakat bu durum, özellikle de hava bozduğunda kapalı alanda eğlenemeyeceğin veya iyi bir antrenman yapamayacağın anlamına gelmiyor. NYC'deki Mile High Run Club'da (milehighrunclub.com) dersler de veren NRC Antrenörü Jessica Woods'dan bu sezon koşu bandında sıkıntıdan ölmemen için bazı ipuçları vermesini istedik.