Koşu bantlarının pek de sevilmesinin haklı bir gerekçesi var. (Bir ipucu verelim: Koşu bandındaki her koşunun heyecan

fırtınası şeklinde geçtiği söylenemez.) Bu popüler kardiyo makinesine çıkıp sabit bir tempoda ve sabit bir eğimle 30 dakika

boyunca koşmak insanın uykusunu getirebilir. Fakat bu durum, özellikle de hava bozduğunda kapalı alanda eğlenemeyeceğin

veya iyi bir antrenman yapamayacağın anlamına gelmiyor. NYC'deki Mile High Run Club'da (milehighrunclub.com) dersler de

veren NRC Antrenörü Jessica Woods'dan bu sezon koşu bandında sıkıntıdan ölmemen için bazı ipuçları vermesini istedik.