BU ÜÇ NTC EGZERSİZİNİN YARDIMIYLA

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA DENGELİ BİR KOŞUCU OL.

Her koşucu bir sporcudur. Her sporcunun en iyi performansını sergileyebilmesi içinse güçlü bir temel inşa etmesi

gerekir. Başlamak için Avrupa Salon Şampiyonası Heptatlon Altın Madalya sahibi Katarina Johnson-Thompson'ın

(KJT) Nike+ Training Club uygulamasındaki 16 dakikalık yeni "Katarina Johnson-Thompson'dan Koşucunun Gücü ve Dengesi"

antrenmanına dayanan, koşuculara özel bu hareketlere her hafta rutininde birkaç kez yer vermeyi dene.

Daha sonra yavaş yavaş antrenmanın tamamını yapmaya çalış. Bize güven; sırtın, karın kasların, kalça kasların ve bacakların sana teşekkür edecek.