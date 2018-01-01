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NIKE+ RUN CLUB

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NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
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KOŞUCUNUN GÜCÜ
VE DENGESİ ANTRENMANI

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BU ÜÇ NTC EGZERSİZİNİN YARDIMIYLA
DAHA GÜÇLÜ VE DAHA DENGELİ BİR KOŞUCU OL.
Her koşucu bir sporcudur. Her sporcunun en iyi performansını sergileyebilmesi içinse güçlü bir temel inşa etmesi
gerekir. Başlamak için Avrupa Salon Şampiyonası Heptatlon Altın Madalya sahibi Katarina Johnson-Thompson'ın
(KJT) Nike+ Training Club uygulamasındaki 16 dakikalık yeni "Katarina Johnson-Thompson'dan Koşucunun Gücü ve Dengesi"
antrenmanına dayanan, koşuculara özel bu hareketlere her hafta rutininde birkaç kez yer vermeyi dene.
Daha sonra yavaş yavaş antrenmanın tamamını yapmaya çalış. Bize güven; sırtın, karın kasların, kalça kasların ve bacakların sana teşekkür edecek.

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SAĞLIK TOPUYLA GERİYE DOĞRU LUNGE VE ELLERİ BAŞIN ÜZERİNE KALDIRMA

Faydaları: Karın desteğini geliştirir; omuzlar,
kalça kasları, hamstring kasları ve kuadriseps kaslarını kuvvetlendirir

Ayaklarını kalça genişliğinde açıp bir elinle
sağlık topunu tutarak dur.

Sağlık topunu iki elinle kavra. Ardından sol
bacağını geri at, sırtını dik tutarak iki dizini
de 90 derece bük ve iki kolunu öne doğru
omuz seviyesinde kaldır.

Sağ ayağını yere bastırıp sol dizini öne doğru
kalça seviyesinde kaldır ve kollarını başının
üzerine uzat. Alçalarak lunge pozisyonuna
dön (2. adım) ve tekrarla. 30 saniye devam et,
ardından taraf değiştir ve tekrarla.

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TEK BACAK ÜZERİNDE DENGEDE DURMA

Faydaları: Karın desteğini geliştirir;
kalça kasları, hamstring kasları ve kuadriseps kaslarını kuvvetlendirir

Ayaklarını kalça genişliğinde
açıp kollarını iki yana uzat.

Sağ bacağını hafifçe büküp sol bacağını
yerden kaldır, kalçadan öne doğru eğilmeye
başla ve kollarını omuz seviyesinde
tutarak öne doğru olabildiğince uzat.

Sol dizini önde bükülü tutarken sağ kolunu
öne ve sol kolunu arkaya açarak vücudunu
yavaşça dik duruma getir. Hareket boyunca
sağ bacağınla dengeni sağlayarak 2. ve 3.
adımları 30 saniye boyunca tekrarla. Taraf
değiştir ve tekrarla.

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KEPÇE HAREKETİ

Faydaları: Kalça, kalça kasları ve hamstring
kaslarını kuvvetlendirir

Sol yanına uzan, dizlerini öne çekip hafifçe bük
(ayakların kalça kaslarıyla aynı hizada olmalıdır),
sağ kalçan sol kalçanın ve sağ bacağın sol
bacağının üstünde olsun, sol kolunun ön kısmını
yere koy ve elini başının arkasına at. Sağ
elini önünde yere koy.

Denge kurmak ve ayaklarını ayırmamak için
sağ kolunu kullanarak üstteki dizini yukarı
kaldırıp indir. 30 saniye devam et, ardından
taraf değiştir ve tekrarla.

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Amacın ister incelmek, ister sıkılaşmak veya güç kazanmak olsun, sana uygun bir NTC antrenmanı mutlaka vardır. Uygulamayı
indir (iOS ve Android'de ücretsizdir) ve egzersizleri yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIT), yoga, pilates,
koşu ve diğer sporlara odaklanan Nike Master Trainer'ların 100'den fazla antrenmanı arasından seçim yap.
Bunun dışında profesyonel sporculardan antrenman ipuçları alabilir, seansları ekibinle
paylaşabilir ve NTC topluluğundan ekstra motivasyon kazanabilirsin.
NTC uygulamasında Katarina Johnson-Thompson'ın
Koşucunun Gücü ve Dengesinin de dahil olduğu antrenmanları görüntüle, antrenmana yönelik daha fazla ipucu ve önerilerden faydalan.

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NIKE+ TRAINING CLUB Daha ustaca koş. Daha iyi antrenman yap. iOS ve Android'de ücretsiz olarak kullanabileceğin NTC,
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incelmene, sıkılaşmana, kuvvetlenmene veya odaklanmana yardımcı olur.

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ve sağlıklı bir koşucu
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yanlış anlaşılan) konular
hakkında bilgi sahibi ol.

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beslenme tavsiyeleri
ve tariflerden ilham al.

Koşucu olarak kendini
geliştirmenin kolay yolları.

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koçları tarafından tasarlanan
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