Amacın ister incelmek, ister sıkılaşmak veya güç kazanmak olsun, sana uygun bir NTC antrenmanı mutlaka vardır. Uygulamayı

indir (iOS ve Android'de ücretsizdir) ve egzersizleri yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIT), yoga, pilates,

koşu ve diğer sporlara odaklanan Nike Master Trainer'ların 100'den fazla antrenmanı arasından seçim yap.

Bunun dışında profesyonel sporculardan antrenman ipuçları alabilir, seansları ekibinle

paylaşabilir ve NTC topluluğundan ekstra motivasyon kazanabilirsin.





NTC uygulamasında Katarina Johnson-Thompson'ın

Koşucunun Gücü ve Dengesinin de dahil olduğu antrenmanları görüntüle, antrenmana yönelik daha fazla ipucu ve önerilerden faydalan.