BU HIZLI ANTRENMANLA HEM KARNINI DESTEKLE HEM DE VÜCUDUNUN ALT KISMINA KUVVET KAZANDIR. Hızlı bir koşucu olmak için güçlü bir sporcu olmak gerekir. Başlangıç olarak, koşuculara uygun bu egzersizlerle
belinden aşağısını çalıştır.
1. TEMPOLU SQUAT POZİSYONUNDAN BANKA Faydaları: Hareket kabiliyetini artırır ve karnını, kuadriseps kaslarını, hamstring kaslarını ve kalça kaslarını kuvvetlendirir
Bank (veya step tahtası) arkanda kalacak
şekilde ayakta durarak harekete başla.
Banka doğru alçalarak squat pozisyonu
al, kalçanı hafifçe banka değdir,
başlangıç pozisyonuna dön ve tekrarla.
Hızlı hareket ederek 1 dakika
boyunca devam et.
2. KALÇA AÇMA VE DİZİ KARNA ÇEKME HAREKETİ Faydaları: Kalça kaslarını, hamstring kaslarını ve belini kuvvetlendirir
Masa pozisyonu al; dizlerin kalçanın
altında olsun, avuçlarını omuzlarının altında
tut ve karın kaslarını sık.
Sol dizini göğsüne doğru kaldır.
Dizlerinin üzerinde durarak harekete başla.
Sol bacağını geriye doğru uzatıp kalça
kaslarını sık. Dizini geri çek; uzatma
hareketini tekrarla. 1 dakika boyunca
devam et. Taraf değiştir ve tekrarla.
3. DİZİ BÜKEREK KALÇA VE GÖĞÜS ESNETME Faydaları: Göğsünü ve kalçanı esnetir
Sağ dizini arkaya doğru 90 derecelik açı
oluşturacak şekilde bük; ayağının üst
kısmı bankta olmalıdır.
Ellerini arkada birleştir ve sağ dizini hafifçe
bük. Sırtını düz tutarak pozisyonu koru.
Göğsünde ve sol uyluğunun ön kısmında
bir esneme hissetmelisin. 20 saniye dur;
taraf değiştir ve tekrarla.
Sırtın banka dönük olacak şekilde ayakta
dur. Ellerin yanlarında olsun.