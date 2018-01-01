BU HIZLI ANTRENMANLA HEM KARNINI DESTEKLE HEM DE VÜCUDUNUN ALT KISMINA KUVVET KAZANDIR.

Hızlı bir koşucu olmak için güçlü bir sporcu olmak gerekir. Başlangıç olarak, koşuculara uygun bu egzersizlerle

belinden aşağısını çalıştır.