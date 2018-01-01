GELECEK KOŞUNDA İHTİYAÇ DUYACAĞIN
EKSTRA ENERJİYİ VERECEK ÜÇ TARİF
Daha önce koşarken hiç enerji jeli yemediysen seni uyaralım: Bu iş her zaman kolay değildir.
İlk jeli ağzına attıktan sonra yediğin şeyi yadırgayabilirsin. Ama jellerin (ve spor içecekleri, sakızlar, barlar vs.)
zorlu antrenmanlar sırasında ihtiyacın olan enerjiyi almana ne kadar yardımcı olabileceğini biliyoruz.
Bu yüzden Precision Nutrition'ın egzersiz uzmanı Craig Weller'den hazır gıdalara
alternatif olarak birkaç kolay ve tamamen doğal tarif vermesini istedik.
Gelecek uzun koşunda bu tarifleri hazırlayıp yanına almayı unutma.
ÇİKOLATA HİNDİSTANCEVİZİ MOCHA'LI PROTEİN BARI
(Yaklaşık 1 düzine çıkar)
Weller, "Bu barlar yüksek miktarda protein
sağlamanın yanı sıra karbonhidrat (hurmadan)
ve dengeli, sağlıklı yağlar da (hindistancevizi
ve Avustralya fındığından) sunar," diyor.
Antioksidanlar ve magnezyum gibi mineraller
ise elektrolit dengesine yardımcı olur.
Malzemeler:Çikolata, vanilya veya mocha aromalı protein tozu
(25 - 30 gram proteine eşdeğer miktarda)1/3 bardak
taze kahve (kafeinsiz veya normal), 3/4 bardak
soğutulmuş ve dilimlenmiş şekersiz hindistancevizi
1/4 bardak kavrulmuş Avustralya fındığı
10 adet çekirdekleri çıkarılmış yumuşak hurma
Avustralya fındığı tuzsuzsa bir tutam tuz
Talimatlar:Avustralya fındıklarını mutfak robotunda un haline getir,
ardından hurmaları ekle ve macun haline gelinceye kadar
karıştır. Kalan malzemeleri ekle ve iyice karıştır. Karışımı
bir tepsiye koy, katılaşana kadar buzdolabında beklet ve
ardından bar şeklinde kes. İpucu: Daha uzun süre taze
kalması ve seyahat esnasında dayanması için bu tarifi
buzlukta da saklayabilirsin. Gerektiğinde hızla çözülürler.
VİŞNE VE LİMONLU ANTRENMAN İÇECEĞİ
(95 cl çıkar)
Weller, "Bu içecek kas ağrısını önlemek
için vişne suyu, çalışan kaslarına enerji
vermek için karbonhidrat ve elektrolit
seviyelerini dengede tutmak için
sodyum ve potasyum içeriyor," diyor.
Malzemeler:9 cl (yaklaşık 1/3 bardak) vişne suyu
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı bal
30 cl hindistancevizi suyu
Bir tutam (1/8 - 1/4 çay kaşığı)
deniz tuzu Su (yaklaşık 47 cl)
Talimatlar:Meyve suları, bal, hindistancevizi suyu ve tuzu 95 cl'lik bir
şişeye koy ve şişenin kalanına su doldur. Tuz ve bal
eriyinceye kadar salla ve soğut. Afiyet olsun! İpucu:
Balı eritmekte zorlanıyorsan şişeye koyacağın suyu
önce tencerede ısıt (böylece yaptığın içecek
sulandırılmış basit bir şurup olur).
Weller, "Dayanıklılığa odaklanan
sporcularımızdan bazıları, antrenmanlarının belirli
aşamalarında karbonhidrat oranı düşük, yağ oranı
yüksek bir beslenme planı izler. Böyle durumlarda
onlara bunun gibi atıştırmalıkları öneriyoruz. Bunlar
karbonhidrat yüklemesi yapmadan bol miktarda
enerji sağlar," diyor. "Hindistancevizi bol miktarda
sağlıklı yağ ve orta zincirli trigliserit sağlar. Bunlar
kolayca emilir ve hızlı bir şekilde enerji sağlar.
Ayrıca hem kakao hem de chia tohumları
antioksidan niteliği taşır ve elektrolit dengesi
açısından önemli olan magnezyum ve potasyum gibi
mineraller içerir."
Malzemeler:1/4 bardak chia tohumu
1/3 bardak hindistancevizi kreması
(şeker eklenmemiş olmalıdır)
3/4 bardak şekersiz vanilyalı badem sütü
1 1/2 - 2 yemek kaşığı kakao çekirdeği
(veya çiğ kakao tozu)
Bir tutam tuz (yaklaşık 1/8 çay kaşığı)
Bir tutam tarçın
Bir tutam stevya (isteğe bağlı)
Talimatlar:Tüm malzemeleri bir kasede
(veya mutfak robotunda) karıştır
ve buzdolabında bir gece beklet.
Chia tohumları katılaşarak jele dönüşür.