GELECEK KOŞUNDA İHTİYAÇ DUYACAĞIN

EKSTRA ENERJİYİ VERECEK ÜÇ TARİF



Daha önce koşarken hiç enerji jeli yemediysen seni uyaralım: Bu iş her zaman kolay değildir.

İlk jeli ağzına attıktan sonra yediğin şeyi yadırgayabilirsin. Ama jellerin (ve spor içecekleri, sakızlar, barlar vs.)

zorlu antrenmanlar sırasında ihtiyacın olan enerjiyi almana ne kadar yardımcı olabileceğini biliyoruz.

Bu yüzden Precision Nutrition'ın egzersiz uzmanı Craig Weller'den hazır gıdalara

alternatif olarak birkaç kolay ve tamamen doğal tarif vermesini istedik.

Gelecek uzun koşunda bu tarifleri hazırlayıp yanına almayı unutma.