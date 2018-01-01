KOŞU SONRASI 4 MUHTEŞEM SMOOTHIE "Koştuktan sonra iki saat içinde bir şey yemezsen güç toplama sürecin yavaşlayabilir ve

ertesi günkü performansın olumsuz etkilenebilir," diyor Nike

Performance Council üyesi, CSCS doktora mezunu, Precision Nutrition kurucusu

John Berardi [precisionnutrition.com]. En iyi sonuçları almak için

antrenmandan, özellikle de uzun ve/veya gerçekten zorlu koşulardan sonra

bir saat içinde dengeli bir yemek yemeye çalış. Bolca protein,

meyve ve/veya sebze, karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren,

yapımı kolay bu smoothie'ler gibi besinler tüketmeye çalış. Miden bugün,

kasların yarın sana teşekkür edecek.