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NIKE+ RUN CLUB

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KOŞU SONRASI 4 MUHTEŞEM SMOOTHIE "Koştuktan sonra iki saat içinde bir şey yemezsen güç toplama sürecin yavaşlayabilir ve
ertesi günkü performansın olumsuz etkilenebilir," diyor Nike
Performance Council üyesi, CSCS doktora mezunu, Precision Nutrition kurucusu
John Berardi [precisionnutrition.com]. En iyi sonuçları almak için
antrenmandan, özellikle de uzun ve/veya gerçekten zorlu koşulardan sonra
bir saat içinde dengeli bir yemek yemeye çalış. Bolca protein,
meyve ve/veya sebze, karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren,
yapımı kolay bu smoothie'ler gibi besinler tüketmeye çalış. Miden bugün,
kasların yarın sana teşekkür edecek.

SMOOTHIE TARİFLERİ

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ve sağlıklı bir koşucu
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yanlış anlaşılan) konular
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