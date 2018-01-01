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NIKE+ RUN CLUB

NRC'Yİ KEŞFET
NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
TÜM KOŞU ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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DAHA AKILLI BİR KOŞUCU OLMAK İÇİN BEŞ İPUCU Tüm büyük koşucular zekidir. Sağlığını korumak ve antrenmanlarından verim almak
için akıllı bir koşucu olmalısın. NRC'nin uzman koşu koçlarının sunduğu bu bilgiler,
deneyim ve fitness seviyesi ne olursa olsun tüm koşucuların işine yarayacaktır.

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TEMPOYU AYARLAMA

Temponu nasıl ölçeceğini bilmiyorsan hissettiklerini dikkate alarak
denemeler yap. 10 km temposu için açık hava pistinde 25 tur veya
yolda 9,6 km sıkı bir şekilde koştuğunu düşün. 5 km temposu daha
hızlı olmalıdır. Mil temposu daha da hızlı olmalıdır. Elinin altında
farklı vitesler olduğunu düşün; vücudunu ve vücudunun fitness
seviyesini ne kadar iyi anladığına sen de şaşıracaksın.

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BUZ KULLANMA

Kağıt bardaklara su koy ve buzlukta beklet. Dizin, kaval kemiğin
veya aşil topuğun ağrımaya başladığında bardağın üstünden
yaklaşık bir buçuk santimlik bir kısmı kopararak buzu açığa çıkar.
Şimdi parmaklarını üşütmeden kağıt bardağı altından
tutabilirsin. Sorunlu bölgeye 15 dakika buz
masajı yap.

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KENDİNİ YORGUN MU HİSSEDİYORSUN?

Demek ki vücudun antrenmandan sonraki günün
sabahında hala güç topluyor. Uyku artık yeterli olmaz.
Bu sorun değildir ancak güç toplama günlerinden
sonra bile kendini daha yorgun hissediyorsan
antrenmanı yavaşlatmalı ve güç toplama yöntemini
tekrar gözden geçirmelisin. Yeterince uyuyor musun?
Doğru besleniyor musun? Yeterince sıvı alıyor
musun? Güç toplama günlerini doğru geçiriyor
musun? Doğru ayakkabıları giyiyor musun?

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KENDİNİ HARİKA MI HİSSEDİYORSUN?

Neden harika hissettiğini anla. Belki daha sıkı antrenman yapmaya
hazırsındır. Belki de yalnızca kendini harika hissediyorsundur.
Ne daha fazlası. Ne de daha azı. Günün iyi veya kötü geçtiği için
antrenmanında büyük değişiklikler yapmamaya dikkat et. Güzel
günler bir anda tersine dönebilir.

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YENİ AYAKKABILAR

Koşarken giydiğin ayakkabının aynı modeli ve aynı
versiyonuna yalnızca birkaç saatlik yürüyüşle alışırsın. Eski
ayakkabının yeni modeline veya yeni versiyonuna alışman
daha uzun sürebilir. Haftada birkaç güç toplama koşusuyla
başla, daha sonra yoğunluğu artır.

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Nasıl daha formda, hızlı
ve sağlıklı bir koşucu
olacağını öğren.

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dağarcığını genişlet
ve daha fazla koş.

Koşuyla ilgili popüler (ve genelde
yanlış anlaşılan) konular
hakkında bilgi sahibi ol.

Koşuculara yönelik
beslenme tavsiyeleri
ve tariflerden ilham al.

Koşucu olarak kendini
geliştirmenin kolay yolları.

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koçları tarafından tasarlanan
kapsamlı antrenmanları keşfet.

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