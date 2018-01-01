Neden harika hissettiğini anla. Belki daha sıkı antrenman yapmaya

hazırsındır. Belki de yalnızca kendini harika hissediyorsundur.

Ne daha fazlası. Ne de daha azı. Günün iyi veya kötü geçtiği için

antrenmanında büyük değişiklikler yapmamaya dikkat et. Güzel

günler bir anda tersine dönebilir.