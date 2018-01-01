GECE (VEYA SABAHIN İLK SAATLERİNDE) KOŞARKEN

GİYMEN GEREKENLER, KOŞULACAK YERLER VE GÜVENDE OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Havanın iyi ve aydınlık olduğu zamanlarda koşmayı tercih etsek de bazen programlarımız bizi bundan alıkoyabilir.

Mesaiye kalırsın, öğle yemeğini arkadaşlarınla yersin, sabaha toplantı koyarlar ve gece koşmaktan başka bir seçeneğin

kalmaz. Tabii yaklaşan bir yarışa hazırlanıyorsan koşmamak gibi bir seçeneğin olmadığını biliyoruz. Fakat

güneş uykudayken koşman gerekiyorsa güvende olmak için atman gereken birkaç ekstra adım var.