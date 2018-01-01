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NIKE+ RUN CLUB

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NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
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KARANLIKTA KOŞU
İÇİN İPUÇLARI

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GECE (VEYA SABAHIN İLK SAATLERİNDE) KOŞARKEN
GİYMEN GEREKENLER, KOŞULACAK YERLER VE GÜVENDE OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Havanın iyi ve aydınlık olduğu zamanlarda koşmayı tercih etsek de bazen programlarımız bizi bundan alıkoyabilir.
Mesaiye kalırsın, öğle yemeğini arkadaşlarınla yersin, sabaha toplantı koyarlar ve gece koşmaktan başka bir seçeneğin
kalmaz. Tabii yaklaşan bir yarışa hazırlanıyorsan koşmamak gibi bir seçeneğin olmadığını biliyoruz. Fakat
güneş uykudayken koşman gerekiyorsa güvende olmak için atman gereken birkaç ekstra adım var.

01 ROTANI İYİ SEÇ
İyi aydınlatılan ve fazla trafik olmayan sokaklarda koşmaya çalış. Fakat
mahallen sokak lambalarından yana yetersizse endişelenme. Kaldırımda
ve/veya mümkünse geniş banketli yollarda koş. Karanlığa hak ettiği saygıyı
göster. Ondan korkma!

03 GÜVENDE OLMAK İÇİN GRUPLA BİRLİKTE KOŞ
Bölgende düzenlenen bir NRC antrenmanına katıl ya da bir arkadaşından
sabah veya akşam koşunda sana eşlik etmesini iste. Arkadaşın hem
sorumluluk hissetmeni hem de kilometrelerin akıp gitmesini sağlayacaktır.

02 KENDİ YOLUNU KENDİN AYDINLAT
Karanlıkta koşarken çevrendeki her ayrıntıya dikkat edersin ve konsantrasyonun
çok yüksek olur ancak önünü görmek için yine de seni rahatsız etmeyecek küçük
bir baş feneri kullanmalısın. Koştuğun yerde sokak lambaları olsa bile yoldaki
küçük engelleri görmek zor olabilir. Başına takacağın küçük fenerin ne kadar
faydalı olabileceğini gördüğünde çok şaşıracaksın.

04 GÖR VE GÖRÜN
Karanlıkta elbette nereye gittiğini görmek istersin ama aynı zamanda sürücüler
ile bisikletlilerin de seni görebilmesini istersin. Seni yolda hem sıcak tutacak
hem de fark edilmeni sağlayacak hafif, yansıtıcı giysiler giy. Örneğin, Nike Shield
Koleksiyonundaki giysilerin en önemli hareket bölgeleri (dirsekler, bilekler vs.)
renkli yansıtıcı noktalarla kaplıdır ve bu noktalar far ışığı altında parlar.

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KIŞ KOŞUSU Günler kısalsa da koşuların kısalmak
zorunda değil. Hava koşullarına karşı
koruma sağlayan suya dayanıklı
ekipmanlara sahip ol.

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DAHA USTACA KOŞ

Nasıl daha formda, hızlı
ve sağlıklı bir koşucu
olacağını öğren.

Nike+ Run Club ile bilgi
dağarcığını genişlet
ve daha fazla koş.

Koşuyla ilgili popüler (ve genelde
yanlış anlaşılan) konular
hakkında bilgi sahibi ol.

Koşuculara yönelik
beslenme tavsiyeleri
ve tariflerden ilham al.

Koşucu olarak kendini
geliştirmenin kolay yolları.

Sporcular ve seçkin NRC koşu
koçları tarafından tasarlanan
kapsamlı antrenmanları keşfet.

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