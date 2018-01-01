7 // BESLENME Daha hızlı ve daha uzun süre koşarken yeterince sıvı aldığından ve iyi beslendiğinden emin olman gerekir. Enerji aldığında daha

hızlı koşar, daha fazla kalori yakar ve daha hızlı forma girersin.



Koşmaya başlamadan önce fiber ve yağ oranı düşük bir yemek veya atıştırmalık ye ya da spor içeceği veya smoothie iç (200-400

kalori olsun). 75 dakika veya daha uzun süre yolda olacaksan enerjik kalmak için arada karbonhidrat al. Sıvı almayı da unutma.

Her gün vücudundaki sıvıların ağırlığının yarısı kadar sıvı almaya gayret et. 90 kiloysan 3 litre kalorisiz sıvı (ör. su) tüketmeye çalış.



Tarifler hakkında daha fazla bilgi almak için DIY Sporcu Beslenmesi, ilham almak için Akıllı Ye sayfalarımıza bak. Daha İyi Koş sayfalarımızı

incele ya da lezzetli Smoothie Tariflerimizi dene.

