Senin için hangi mesafenin doğru olduğuna karar ver ve 5 km yarışından maratona kadar tüm yarışlar için antrenman yapmanın sana neler kazandırabileceğini öğren.
5 km Koşmaya yeni başladıysan 5 km yarışlarına kaydolmanın en iyi yanı, belirli bir hedef doğrultusunda çalışmanı sağlamasıdır.
Bu da bir koşucu olarak kendini geliştirmenin en iyi yollarından biridir. Ayrıca 5 km yarışı için antrenman yapmak hız ve kuvvet
arasında mükemmel bir denge kurar, bu yüzden temposunu artırmak isteyen deneyimli koşucular için de olağanüstü bir araçtır.
Üstesinden Gelebilmek için Ne Yapmalısın? 5 km yarışları için yapman gereken antrenmanın süresi, tamamen ulaşmak istediğin hedefe bağlıdır. Hedefin sadece yarışı bitirmekse 5
kilometre koşabileceğini bilmen, başlangıç çizgisindeki yerini alman için yeterlidir. Ancak hedefin kişisel rekorunu geliştirmekse zihnini
ve vücudunu belirlediğin başarı çıtasına ulaşmaya hazırlamak için kendine yeterince zaman vermelisin. Genel olarak her hafta iki Hız
Koşusu ve bir Uzun Koşu (ve aralarda birkaç Güç Toplama Koşusu) tamamlayabilecek seviyeye çıkmaya çalışmalısın.
10 km 10 km yarışları, seni 5 km yarışlarından yarı maraton yarışlarına götüren bir köprü
gibidir. Bu yarışlar için daha uzun koşuların yanı sıra piste çıkıp hız antrenmanları
da yapacaksın. 10 km yarışları, uzun mesafeleri tamamlamaya alışıksan aralarda
uzun süre güç toplamak zorunda kalmadan daha sık yarışmanı sağlar.
Üstesinden Gelebilmek için Ne Yapmalısın? 10 km yarışları için yapacağın antrenmanlar, tıpkı 5 km yarışlarına hazırlanmak için yaptığın tür antrenmanlardır
(Hız Koşuları, Uzun Koşular, Güç Toplama Koşuları) ancak Uzun Koşuların daha uzun, Güç Toplama Koşularının sayısı ise
daha fazla olur. Düşük yoğunluklu koşular hem zihinsel hem de fiziksel açıdan dayanıklılık kazanmak için gerçekten önemlidir.
YARI MARATON Bu yarışlar koşmaya yeni başladıysan mesafeni hiç olmadığı kadar artırmanı sağlayabilir;
bu ise dayanıklılık ve motivasyon kazandırır. 21 kilometrelik bu yarış çok koşan bir koşucuysan
da işine yarar: Yarı maraton kontrollü, seni zorlayacak bir tempo gerektirir ancak maratonun aksine
çok uzun değildir ve yarışı bitirmek için gerekli enerjiyi saklaman gerekmez.
Üstesinden Gelebilmek için Ne Yapmalısın? Çoğu yarı maraton antrenman planı yaklaşık 12 haftalıktır ancak planın içeriği başlangıçtaki seviyene
bağlıdır. Ana hedef daha kuvvetli, daha hızlı ve daha donanımlı olmaktır. Bu da bir dizi kuvvet, hız, mesafe
ve güç toplama çalışması gerektirir. Koşacağın toplam haftalık mesafe plandan plana değişiklik gösterir.
MARATON 42 kilometrelik bir yarışa hazırlanmanın kazandırdığı zihinsel kuvvet, daha kısa mesafeli etkinliklerden çok farklıdır. Daha fazla aerobik
tempolu (kontrolü kolay) kilometre koşacak, yağ yakma metabolizmanı artıracak ve koşu ortasında doğru biçimde enerji almayı öğreneceksin. Ama
hepsinden önemlisi, başlangıç çizgisinde hiç olmadığın kadar güçlü ve hazırlıklı olacak, bitiş çizgisinde ise olağanüstü bir başarma hissi yaşayacaksın.
Üstesinden Gelebilmek için Ne Yapmalısın? Çoğu koşucu (acemi veya deneyimli) yarıştan önce 16 haftalık maraton odaklı bir antrenman planı
yapmalıdır. Bu süre zarfında kuvvet antrenmanları, Hız Koşuları ve Uzun Koşularla kuvvetini, hızını ve
mesafeni aşamalı olarak artırman gerekecek. Bu üç bileşen ve gerektiğinde güç toplamaya dikkat etmek,
yarış günü gelip çattığında hem hazırlıklı olmanı hem de kendine güvenmeni sağlayacaktır.