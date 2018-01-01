5 km

Koşmaya yeni başladıysan 5 km yarışlarına kaydolmanın en iyi yanı, belirli bir hedef doğrultusunda çalışmanı sağlamasıdır.

Bu da bir koşucu olarak kendini geliştirmenin en iyi yollarından biridir. Ayrıca 5 km yarışı için antrenman yapmak hız ve kuvvet

arasında mükemmel bir denge kurar, bu yüzden temposunu artırmak isteyen deneyimli koşucular için de olağanüstü bir araçtır.



Üstesinden Gelebilmek için Ne Yapmalısın?

5 km yarışları için yapman gereken antrenmanın süresi, tamamen ulaşmak istediğin hedefe bağlıdır. Hedefin sadece yarışı bitirmekse 5

kilometre koşabileceğini bilmen, başlangıç çizgisindeki yerini alman için yeterlidir. Ancak hedefin kişisel rekorunu geliştirmekse zihnini

ve vücudunu belirlediğin başarı çıtasına ulaşmaya hazırlamak için kendine yeterince zaman vermelisin. Genel olarak her hafta iki Hız

Koşusu ve bir Uzun Koşu (ve aralarda birkaç Güç Toplama Koşusu) tamamlayabilecek seviyeye çıkmaya çalışmalısın.