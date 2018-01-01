KENDİNE BİR RUTİN BELİRLE VE ONA BAĞLI KAL. . "Vereceğim bir numaralı ipucu şu: Kendine bir rutin belirle. Koşudan önce, koşu

sırasında ve koştuktan sonra ne yiyeceğine, ne giyeceğine, nasıl ısınacağına

vs. karar ver. Böylece yarış günü hem zihinsel hem de fiziksel açıdan hazırlıklı

olursun. Bu rutini antrenmanlarında tekrar tekrar uygulamayı unutma." —NRC Boston Koşu Koçu Ally Brillaud