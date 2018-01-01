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NIKE+ RUN CLUB

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BİR SONRAKİ YARIŞINA HAZIRLAN İster ilk 5 km'ni ister 15. maratonunu koşuyor ol,
dört uzman NRC koşu koçumuzun verdiği bu hızlı ipuçları,
başlangıç çizgisinde kendini daha hazır hissetmene yardımcı olacak.

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KENDİNE BİR RUTİN BELİRLE VE ONA BAĞLI KAL. . "Vereceğim bir numaralı ipucu şu: Kendine bir rutin belirle. Koşudan önce, koşu
sırasında ve koştuktan sonra ne yiyeceğine, ne giyeceğine, nasıl ısınacağına
vs. karar ver. Böylece yarış günü hem zihinsel hem de fiziksel açıdan hazırlıklı
olursun. Bu rutini antrenmanlarında tekrar tekrar uygulamayı unutma." —NRC Boston Koşu Koçu Ally Brillaud

DAHA GÜÇLÜ BİR KOŞUCU OLMAK İÇİN TEPELERDEN YARARLAN. . "Kuadriseps kaslarına fazla yük bindirmemek için adımlarını kısaltıp yüksek
bir tempoda koş. İvme kazanmak için kollarını kullan." —NRC Toronto Koşu Koçu Andrew Thuss

MESAFEDEN KORKMA, TADINI ÇIKAR! . "Daha önce hiç o kadar uzun mesafe koşmadıysan ilk uzun mesafe yarışın gözünü
korkutabilir. Ama yaptığın her antrenman koşusunun seni yalnızca yarışı bitirmeye
değil, iyi bir yarış çıkarmaya da hazırladığını unutma." —NRC LA Koşu Koçu Blue Benadum

HIZ ÇALIŞMALARI YAP. . "Hiçbir koşucu, 'Biraz daha yavaş olsaydım daha iyi yarışırdım,' dememiştir. Hızı
benimse. Hız kazanmak için çalış; böylece uzun mesafe koşarken kendini daha
rahat hissedersin." —NRC Boston Koşu Koçu Dan Fitzgerald

UZUN ADIMLAR EKLE. . "Uzun adımlar (50-150 metrede kademeli olarak hızlanıp neredeyse depar
koşusu hızına ulaşırsın, sonra da yavaşlayıp güç toplarsın), yarış sırasında
hızlı adımları daha doğal atabilecek şekilde metodunu geliştirmenin harika bir
yoludur." —NRC Boston Koşu Koçu Ally Brillaud

SÜREKLİLİK GELİŞTİR. . "Antrenmanda nasıl koşarsan yarışta da öyle koşarsın, bu yüzden çok geç olmadan
iyi alışkanlıklar edin. İyi beslen, iyi dinlen, antrenmanlarını olabildiğince iyi yap
ve her hafta bir öncekinden daha iyi olacağını unutma. Süreklilik, başarının
anahtarıdır." İlerleme durumunu takip etmekve daha motive olmak için Nike+ Run
Club uygulamasını kullan. —NRC Boston Koşu Koçu Dan Fitzgerald

TEMPONU AYARLAMAYI ÖĞREN. . "Başta temponu kontrol et, alışıp kendini iyi hissettiğinde temponu artırmaya
başlayabilirsin. Yarışın başında kendini kaptırıp çok hızlı bir çıkış yapmak
kolaydır." —NRC Toronto Koşu Koçu Andrew Thuss

EKİPMANLARINI HAZIRLA. . "Farklı hava koşullarında hangi giysileri giyeceğini bilmek önemlidir. Doğru
giysileri ve aksesuarları yanına almak için yarıştan önceki gün hava durumunu
kontrol etmeyi unutma. Yarıştan önceki gece numaranı giysine tak ve yarış giysini
hazırla." —NRC LA Koşu Koçu Blue Benadum

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HERKESİ GEÇ. "YARIŞTAN ÖNCE, BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİNDE HİSSETTİĞİN HEYECANDAN KORKMA. BU, VÜCUDUNUN
ADRENALİN SALGILADIĞI ANLAMINA GELİR, YANİ HARİKA BİR YARIŞ ÇIKARMAYA HAZIRSIN DEMEKTİR!" —NRC LA KOŞU KOÇU BLUE BENADUM

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